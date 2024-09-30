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30 сен 2024

На российском рынке официально появится кроссовер FAW Bestune T90

На российском рынке официально появится кроссовер FAW Bestune T90
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания FAW официально пополнит свой модельный ряд в России новым кроссовером Bestune T90. Автомобиль должен выйти на рынок в течение пары месяцев

На родине Bestune T90 продается с 2023 года. Точные габариты модели: 4718/1880/1710 мм., при колесной базе в 2772 мм. Это одноклассник Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander. У нас же Bestune T90 будет конкурировать с Chery Tiggo 7 PRO и Geely Atlas. Ранее предполагалось, что Bestune T90 будет выпускаться у нас под брендом Lada, но в итоге, в FAW отказались от этого партнерства, опасаясь вторичных санкций со стороны западных стран.

Российским покупателям предложат две модификации с 1,5-литровым и 2,0-литровым моторами. В первом случае двигатель работает в паре с “роботом”, а во втором - с “автоматом”. Привод исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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