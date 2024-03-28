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28 мар 2024

Когда появится новый FAW Bestune B70 в России?

Когда появится новый FAW Bestune B70 в России?
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания FAW готовится обновить лифтбек Bestune B70 на российском рынке. Ожидается, что продажи автомобиля могут начаться уже этим летом

В Китае второе поколение дебютировало осенью 2023 года. Обновленная модель построена на модернизированной платформе FMA. Отличить новинку можно по безрамочной решетке радиатора с вертикальными хромированными элементами, а также новой светодиодной оптике, растянувшейся по ширине передней части. Габариты автомобиля составляют: 4855/1840/1455 мм., при колесной базе в 2800 мм. Форм-фактор салона остался примерно на том же уровне, единственное, исчезла сенсорная панель управления климат-контролем. Вместо нее привычные клавиши.

Серьезных изменений в моторной гамме не предвидится. Под капотом - 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 224 л.с. В паре с ним работает 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод исключительно передний. Напомним, что актуальная версия Bestune B70 на российском рынке также предложена с 1,5-литровым турбомотором на 160 л.с. и 7-ступенчатым роботом.

При написании новости использовалась информация:
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