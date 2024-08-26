Поскольку это чувство иррациональное, то можно до бесконечности рассуждать о том, кого и что мы любим или не любим. Хорошо, пусть так: все мы «больны» автомобилями, причём, с почти одинаковыми симптомами – всем хочется, чтобы машина была покрасивее, побыстрее и при этом подешевле. Не всегда эти качества совместимы, но ведь хочется, чтобы было именно так

FAW Bestune B70 представлен в России в двух вариантах мощности: полуторалитровый турбомотор развивает 160 л. с., двухлитровый – 217 л. с. Какой из лифтбеков вы выберете? Разница в цене всего 10 процентов, к тому же добавлю, что «младший» мотор сочетается с семиступенчатым «роботом», а «старший» - со всенародно любимым классическим автоматом, хоть и всего о шести ступенях. Версия с «механикой» к нам не поставляется, что объяснимо: кто ж её купит.

Красота по-китайски

В то время как наш автопром больше буксовал, чем ехал, «поднебесные» товарищи, взяв, кстати, его за основу, не просто укатили, а улетели далеко-далеко в будущее. Теперь многие их модели больше напоминают космические аппараты, как снаружи, так и внутри. И скорости развивают такие, что дальние галактики кажутся ближним Подмосковьем. К слову, первым автозаводом, построенным в Китае с помощью СССР, был как раз FAW – First Autombile Works.

Китайский социализм, некогда признанный руководителями Советского Союза ревизионистским, тем не менее, продемонстрировал небывалую эффективность. И вот теперь уже весь мир раскрывает рты, глядя на китайское экономическое чудо, и всерьёз опасается, что это чудо всё активнее становится злейшим конкурентом. Вот и Илон Маск посетил Поднебесную после того, как продажи его хвалёной, супер-навороченной «Теслы» просели на фоне роста китайских электромобильных брендов.

Справедливости ради вспомним старинную поговорку: Восток притягателен издали, но весьма непригляден вблизи. Чудо чудом, а экономических, политических, социальных и экологических проблем в Поднебесной хватает и сегодня. Конечно, они меркнут на фоне успехов и достижений, но с теми же электромобилями возникла закавыка: наклепали их на столетие вперёд, наобещали потенциальным покупателям льгот с три короба, а те всё равно воротят носы. Почему? Да потому что в северных провинциях Китая климат почти такой же, как в России, читаем – в Сибири. Этим всё и сказано. Данная западная мода на Востоке не прокатила.

Нам бы учесть это, да тоже развиваться сообразно с реалиями собственной страны, её климата, истории, менталитета граждан. Дороги, мягко говоря, не лучшего качества, непогода стоит полгода, камер понавешено на каждом дереве, впереди маячит принятие закона о штрафах за агрессивное вождение – а мы всё равно любим побыстрее.

В годы хороших отношений с Западом и совсем уж дальним Востоком зарубежные коммерсанты взяли на заметку эту любовь россиян. И на нашем рынке начали одна за другой появляться «горячие» модели, в том числе, заводского тюнинга. А когда их не стало, «свято место» быстренько освоили китайцы. Пока их скорости намного скромнее, но лиха беда начало. Пока даунсайзинговые турбомоторы мы скептически называем «двухлитровыми соками», но кто знает, что завтра придумают или хотя бы скопируют у зарубежных коллег эти ушлые китайцы? И потом, извините, но 7,8-секундный разгон с места до сотни – это не так уж мало.

Именно так разгоняется FAW Bestune B70. И делает это с душой, с полной отдачей, без скидок на турбо (всякие там «ямы», «гэпы», раскрутку). Хотите – поедем. Не хотите – пожалуйста, можно и медленно, и печально. Только зачем?

Размеры салона FAW Bestune B70 таковы: ширина спереди 142 см, ширина сзади 144 см, расстояние для ног при посадке «за мной» 27 см. Длина багажника по полу 110 см, высота под подъёмной полкой 47 см, погрузочная высота 66 см. Расход топлива на трассе в зависимости от скорости варьирует от 7 до 9 л на сотню, в городе же может возрастать до 12 л – за хорошую динамику приходится платить. Бензин рекомендован только 95-й.

Динамика оказалась для меня, скажем так, третьим впечатлением, однако оно тут же затмило два первых. Сначала, разумеется, обратил на себя внимание размер модели. Она огромна и очень солидна. Решётка радиатора с вертикальными линиями отсылает к Maserati, эмблема чем-то напоминает американскую марку Lincoln. А кузов лифтбек в виде капли, зауженной к задней части – что-то из области «заряженного» премиума. Усевшись в салон, невзначай замечаю в зеркалах силуэты небоскрёбов московского Сити. Правда, между мной и ими сейчас участок ремонта набережной, но всё же совпадение прямо-таки знаковое.

Внутри – настоящий шик. Кожа цвета спелой малины (как у «Лексуса»?), сенсорный экран управления климатом в салоне (привет «Рейндж Роверу»?). Большие, яркие и цветастые экраны «приборки» и мультимедиа. Всё знакомо, всё уже видано-перевидано, однако – ну хорошо же! Богато, качественно, не безвкусно. И регулировочные клавиши водительского сиденья на двери не случайный отголосок премиума, а «копеечка» в кассу. К месту и по статусу. И даже не русифицированная «приборка» добавляет: вы – в иномарке. Так что задумываемся – а по Сеньке ли шапка? Каков ваш социальный статус?

Форма и содержание селектора

Да, для посадки высокорослым людям придётся немного сложиться – всё-таки это не минивэн и даже не кроссовер, куда не садишься, а входишь. Ещё сложнее будет тем, кому достанутся задние места. Тут и потолок окажется очень близко к макушкам. Зато для ног места предостаточно. А как крепко обнимает водительское кресло. Прямо как будто любит. Вспомним по этому поводу первую заповедь инструкторов на трек-днях: прежде чем от души разогнаться, надо правильно сесть. А то ненароком душа отлетит…

Нет, тут положительно всё здорово, красиво и удобно. Кто-то из журналистов отметил огрехи кройки и шитья у обивки малиновых сидений. Я – не отметил. Зато мне надолго запомнится селектор автомата. Сколько перевидал и перетрогал их, а этот оказался новым. Форма просто фантастически эргономична, он поистине срастается с ладонью – и кажется, что рукой и отполирован, отглажен. Как будто вы не впервые берётесь за него, а пользовались им долгие годы. Именно пользовались – ручной выбор передач здесь есть. Интересно, у китайской версии с «механикой» такой же джойстик?

Из статусных минусов отмечаю сначала только один: пятая дверь не имеет электропривода. А она здесь тяжёлая, нет, тяжеленная. Багажник за ней превышает 500-литровый объём, и дверь как бы нависает над всей его аэродромной площадью. Нет, конечно, практичности в этом трюме немного, ничего крупногабаритного сюда не погрузишь. Так что огромный багажник – лишь дань статусу и внешности: без него автомобиль выглядел бы куцым и кургузым.

И ещё одну странность замечаю, сначала мельком, потому что позже перепроверяю сам себя. Это звук закрывания водительской двери. Кажется, что внутри неё недоклеили шумо- и виброизоляцию, потому что звучит она, извините, как пустая консервная банка. Ну, почти так. Что совершенно не красит серьёзную модель, как ни крути. Что интересно, такой звук исходит только от одной двери, как на грех, именно водительской. Остальные закрываются если не с благородным звучанием, то, во всяком случае, с нормальным.

Важно всё это? Кому-то да, кому-то нет.

Нынешнее поколение Bestune B70 – третье по счёту, выпускается с 2020-го года. Не за горами поставки в Россию рестайлинговой версии. А вообще модель ведёт свою «родословную» с 2006-го года, и первое поколение имело в основе ту же «фордовскую» платформу, которая лежала в основе японского бестселлера Mazda6.

С первыми же ощущениями динамики я тут же забываю о неудачных дверях. Они остаются где-то за кадром. Быстро привыкаю и к немалым габаритам лифтбека, и к низкой посадке (всё-таки чаще мы тестируем кроссоверы, в которых сидишь значительно выше над дорогой). Понять англоязычную «приборку» - пустяк. Главное – уж очень хорошо мы с FAW`ом разгоняемся. Запас «газа» всегда под ногой, никаких запаздываний и задержек не ощущается, проблем с манёврами, встраиваниями, перестроениями тоже нет. Автомобиль, как пелагическая рыба, скользит в потоке, как в своей естественной среде обитания.

Улучшить динамику можно – у автомата есть спорт режим. Хотите большего – чаще поглаживайте селектор, чтобы переключаться вручную. Но, думаю, этого захочется позже, когда хорошая динамика станет для вас слишком обыденной, и захочется лучшей..

Bestune – лучшая настройка?

Получая автомобиль на тест, я узнал, что у него есть какие-то проблемы с мультимедиа. Не столько с самой системой, сколько с «привязкой» смартфона – он, якобы, подключается не у всех. У меня в этом аспекте сложностей не возникло, смартфон подключился и в течение нескольких дней исправно выдавал содержащуюся в нём музыку в динамики Bestune B70. Удалось сладить и с радио, кстати, открыл для себя новую интересную станцию. Звук аудио если не премиальный, то высокого качества, даже очень. Особенно если покрутить настройки.

Так случилось, что в дальнюю загородную поездку мне в ходе теста пришлось сорваться почти неожиданно. Да ещё и в ночь. Если городские улицы можно считать похожими на реки с быстрым или медленным течением, то загородные трассы – это океаны. Пробки могут встретиться только на первых двух-трёх десятков километров, а дальше… Только успевай следить за камерами контроля скорости. Кстати, FAW умеет распознавать дорожные знаки ограничения скорости, не только стационарные, но и временные.

В наступившей темноте я тут же отметил как достоинство свет фар лифтбека. Его оригинальные «бумеранги», каждый из трёх узких «лопастей», лупят и ближним, и дальним – будь здоров. При этом система очень чётко переключает свет с дальнего на ближний практически во всех необходимых ситуациях. Пожалуй, встречные водители ни разу не сигналили мне о том, что я их ослепляю, даже кратковременно.

Но вскрылись и минусы. Во-первых, пока было светло, я заметил, что на скорости дрожит капот. Его поверхность отчётливо вибрирует, хоть и беззвучно. Странно, ведь вроде бы у него есть ребра жесткости. В моторном отсеке обратили на себя два страховочных крючка капота – забота о безопасности.

В одну из поездок я попытался воспользоваться «круизом». И… на ходу не получилось. Управление системой вынесено на отдельный рычажок, вроде, на нём все символы видны даже в прорезь рулевого колеса, однако правильного алгоритма без инструкции вычислить не удалось. А в других поездках «круиз» оказался без надобности, и это забылось. Вспомнил только теперь, когда начал писать материал.

Но вот что не забылось, так это курсовая устойчивость модели. Динамику она явно не дополняет. То ли шины попались не самые удачные, то ли всё-таки подвеска не недонастроена… Но уже на сотне километров в час чувствуешь, что «рельсов» под колёсами нет как нет, и взгляд от дороги не отведёшь, а руль не бросишь – машина тут же «уплывёт». К 150-ти стало ещё менее приятно. Позже, просматривая меню настроек автомобиля, я активировал контроль полосы движения, однако то ли он не активировался, то ли работал почти незаметно – изменений в поведении машины не почувствовалось.

И вообще, надо сказать, эти системы помощи водителю на самом деле должны всего лишь дополнять «железо». Водителю приходится управлять не отвлекаться от дороги на развлечения, постоянно держать машину на курсе, а себя в тонусе, не засыпать. Нет, по большому счёту, в поведении Bestune B70 нет ничего предосудительного и тем более опасного. Кто-то из водителей, возможно, даже не заметит недостатка. Так что по большому счёту всё ничего. Но дальше либо перевесит холодный расчёт, и данный минус перечеркнёт все плюсы, либо в дело вступит нечто эмоциональное и иррациональное: а машина-то в целом хороша, не влюбиться трудно. Кстати, а на чём вы ездили до FAW`a? Если на среднестатистическом «гражданском» седане, то, возможно и не почувствуете разницу, а если и почувствуете, то минимальную. А вот если у вас была, скажем, Audi A3….

FAW Bestune B70 предлагается на российском рынке с двумя моторами (оба – с турбонаддувом) – полуторалитровым 160-сильным и двухлитровым 217-сильным. В первом случае трансмиссию представляет семиступенчатый «робот», во втором – шестидиапазонный автомат. Цены – от 2 450 000 до 2 599 000 рублей за комплектации с «младшим» мотором и 2 804 000 – 2 901 000 рублей за «старшие». С двухлитровым мотором лифтбек разгоняется с места до сотни за 7,8 с, для 1,6-литрового мотора этот показатель не приводится, но с данным агрегатом модель будет рассчитана явно на более спокойного водителя. Впрочем, её максимальная скорость – 200 км/ч.

Технические характеристики FAW Bestune B70 ГАБАРИТЫ, ММ 4810 х 1840 х 1455 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2800 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ н. д. ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 522 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1540 ТИП ДВС R4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1989 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. 217 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, Н·м, ПРИ ОБ/МИН 340 / 4500 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 6-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 230 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 7,8 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 7,0 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 50