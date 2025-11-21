Что изменил рестайлинг в переднеприводном лифтбеке

Из четырех поколений модели Bestune, первое из которых китайский концерн FAW выпустил в 2006 году, в России известны два. Третье продается у нас с 2023 года, это первый Bestune, созданный FAW на платформе собственной разработки – до этого использовалась платформа Ford, на которой была построена Mazda 6. У вышедшего в 2024-м четвертого Bestune B70, который сегодня на тесте motorpage.ru, – тот же кузов, те же агрегаты, что у третьего. Поэтому его иногда называют рестайлингом предыдущей модели. Хотя это даже марка другая – новый Bestune B70 избавился от приставки FAW, на капоте и на руле у него собственные эмблемы марки.

Снаружи и внутри

Эмблема на капоте подсвечивается. Еще из обновлений экстерьера – у Bestune B70 теперь иная решетка радиатора, с горизонтальными полосками, в духе Toyota Camry. Другой рисунок передней и задней светотехники – горизонтальный, а не вертикальный, как раньше, за который Bestune сравнивали с Cadillac. Размеры прежние, длина – 2810 мм, колесная база – 2800 мм. Но во внешности этого и прежде элегантного автомобиля стало меньше визуального шума, появилась породистая лаконичность. Дизайн экстерьера Bestune B70, отсылающего сразу и к лифтбекам Audi, и к GT BMW – его бесспорный козырь.

Пятая дверь по-прежнему поднимается вместе со стеклом, открывая широкий проем в грузовой «трюм», но, если верить паспортным характеристикам, у нового Bestune B70 полезный объем багажника уменьшился с 522 до 440 литров сравнению с предыдущим, хотя на глаз это не заметно. Сложив задний ряд сидений, получаем 930 литров объема. Багажная дверь, к слову, с электроприводом, но по-прежнему, словно на Lada Legend, не отпирается снаружи, – только кнопкой с пульта или из салона.

Что внутри? Тот же, хоть и с новой эмблемой, мультируль со срезанным низом и с регулировкой только по высоте. Спинку водительского кресла можно бы и удлинить, а то ее верхний валик упирается в середину лопаток. Поясничного подпора нет. А вот диапазон регулировки по высоте у подушки большой, можно сесть по-спортивному, низко, с руками параллельно земле, вытянутыми к рулю, а можно поднять сиденье высоко, запас места над головой есть, до потолка далеко. Потолок в Bestune B70, кстати, светлый, пластик в отделке салона черный, а кожзам серый и черный. Передние кресла с подогревом, которые включаются через экран.

На передней панели прежние два цифровых экрана единым кластером, – 7-дюймовая панель приборов и 12,3-дюймовый дисплей мультимедиа, но теперь они русифицированы, и появилась поддержка Apple Carplay. Почему-то – в который раз встречаю в тестовых Bestune – некорректно выставленные часы и календарь: 20:22 и 11 января, хотя на самом деле 10:40 и 1 июля. Картинка у комбинации приборов единственная, а вот графика центрального экрана обновлена плюс у него расширено меню – сюда ушла, например, регулировка температуры однозонного «климата», а также управление новыми электронными ассистентами водителя.

На новом центральном тоннеле есть площадка для беспроводной зарядки смартфона, селектор КПП стал совсем небольшим тумблером. Задний ряд такой же просторный, из удобств здесь – откидной подлокотник с подстаканниками, дефлекторы вентиляции, USB-разъем, розетка 12V, небольшая ниша для мелочей.

Агрегаты

Вариантов по-прежнему два – полуторалитровый мотор плюс семиступенчатый «робот» и, как в нашем случае, двухлитровый, работающий в паре со шестиступенчатым «автоматом».

Тестовый Bestune B70 приводит в движение бензиновый четырехцилиндровый рядный турбированный двигатель A4GC20T во второй его модификации. Этот мотор выпускается на заводе FAW c 2019 года и устанавливается еще на Bestune T90 и T99, а также на многие Hongqi – например, седаны H5, H9, кроссоверы HS3 и HS5. Полностью алюминиевый двигатель с рабочим объемом 1989 куб.см. развивает в этом варианте форсировки 217 л.с. мощности при 5500 об/мин, выдавая максимум 340 Нм крутящего момента при 4500 об/мин. В приводе ГРМ – цепь, примерный ресурс агрегата составляет 250 тыс.км.

В трансмиссии Bestune B70 используется шестидиапазонный «автомат» Aisin. Производитель лифтбека сообщает, что эта коробка «была разработана еще в начале 2000-х годов и успела пройти несколько крупных модернизаций, ее конструктивные особенности хорошо известны, а проблемные моменты успешно устранены». Некоторые источники указывают, что это TF-70SC, но судя по заявляемой Bestune способности установленной на B70 коробки передавать крутящий момент до 450 Нм, это одна из Aisin семейства TF-80 – их использовали Citroen, Peugeot, Renault, Fiat, Volvo, General Motors. При замене масла каждые 60 тыс ресурс агрегата достигает 300 тыс.км.

Привод у Bestune B70 на передние колеса, подвеска у версии с двухлитровым мотором полностью независимая, спереди Макферсон, сзади многорычажная. Дорожный просвет – 110 мм. Тандем двигателя и коробки разгоняет автомобиль снаряженной массой 1540 кг до максимальной скорости 230 км/ч, скорости в 100 км/ч при разгоне с места автомобиль, согласно паспорту, достигает за 7,9 секунды. Расход топлива в смешанном режиме движения составляет 7,1 литр на 100 км.

В движении

100 км/ч за рулем Bestune B70 ощущаются, как будто идешь пешком. 180 км/ч автомобиль держит прекрасно, идет как по нитке, правда, при наборе скорости двигатель ощутимо подвывает, но при переходе в крейсерский режим становится тише. На нажатие педали газа Bestune B70 реагирует с задержкой, машина сначала немного думает, а уже потом взревывает двигателем и разгоняется. Но в повседневном режиме эксплуатации Bestune B70 динамики вполне достаточно – а если нет, то у коробки есть режим S, включается еще одним качанием селектора назад, после D, и тогда турбояма сглаживается, хотя полностью все-таки не исчезает. Вообще же характер машины, как ни странно это прозвучит, близок к спортивному: экономия на шумоизоляции (колесных арок, прежде всего), тяжелый руль, в начале хода педали газа тяги нет, она появляется только на верхах, на скорости автомобиль ощущается как тяжелый – в отличие, например, от тех же лифтбеков Audi.

Шасси Bestune B70 явно рассчитано на высокие скорости – за рулем его уверенно ощущаешь себя и в быстрых поворотах, и на высоких скоростях в целом. Это, конечно, за счет низкого центра масс – хотя, похоже, дорожный просвет машины все-таки на сантиметр-другой больше, чем заявленные 110 мм, во всяком случае, проезд по негладкому проселку никакой сложности не представляет. И на асфальте подвеска прекрасно справляется с неровностями, автомобиль лишь вздрагивает. Даже специально присмотренные для тестов неприятные ямки, на которые и некоторые кроссоверы отзываются неприятным грохотом подвески, Bestune на скорости вообще не замечает. Как и лежачих полицейских, перед которыми можно почти не тормозить – машину качает, и все.

Расход топлива в тестовой машине, в городе выросший до 7,8 литров на 100 км после добавки трассового пробега составил 6,6 литров на сотню. Кстати, у автомобиля явно неплохая аэродинамика: заднее стекло, не имеющее дворника, в городе залитое дождем, после проезда по трассе совершенно очистилось.

Кого может заинтересовать автомобиль

Простой ответ – того, кто может позволить себе не кроссовер, а именно лифтбек, стильный и быстрый, статусный и комфортный. С хорошими при этом грузовыми возможностями, если вспомнить про огромный проем багажного отсека. Еще вариант ответа – Bestune B70 интересен тем, кто хочет получать на нем удовольствие от вождения – как рассказали в пресс-парке, владельцы этих машины чип-тюнингом доводят мощность их двигателей до 270 л.с. Судя по характеристикам трансмиссии, прирост крутящего момента в этом случае она способна выдержать. Вообще наличие версии с двухлитровым двигателем и «автоматом» – серьезное преимущество Bestune B70 перед другими лифтбеками на российском рынке, а это, в частности, «Москвич 6», JAC J7 и Changan Uni-V. За такой Bestune B70 в комплектации Prestige сегодня без учета скидок за кредит и трейд-ин просят 3 099 990 рублей.

Технические характеристики Bestune B70 ГАБАРИТЫ, ММ 4810/1840/1455 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2800 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 110 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1540 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый, L4, турбированный РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1989 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 217 при 5500 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 340 при 4500 об/мин ПРИВОД Передний ТРАНСМИССИЯ 6-АКП МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 230 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 7,9 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,1