Автомобильный портал Motorpage
Больше не FAW?
Логотип FAW

О FAW Bestune B70

По-русски

ФАВ Бестюн Б70

Тест-драйвов
2 (все тесты)
Двигателей
2 (открыть)
Комлектаций
2 (открыть)
Последнее поколение
I (открыть)
Отзывов на сайте
0 (прочитать)
Цены
от 820 000
до 860 000
FAW Bestune B70 (2025) вид спереди
C 2024 года у B70 – новые головная оптика, радиаторная решетка, логотип с подсветкой
FAW Bestune B70 (2025) вид сбоку
Автомобиль прибавил 45 мм в длину
FAW Bestune B70 (2025) вид сзади
Колесная база машины осталась прежней, 2800 мм
FAW Bestune B70 (2025) вид сзади
Задние светотехника и бампер – новые
FAW Bestune B70 (2025) салон
Клиренс 110 мм, на водительском месте сидишь низко
FAW Bestune B70 (2025) передние кресла
Регулировки кресла позволяют удобно устроиться за рулем
FAW Bestune B70 (2025) салон
В салоне стало меньше черного лака, но и физических контроллеров тоже
FAW Bestune B70 (2025) панорамная крыша
Панорамная крыша с люком визуально увеличивает пространство в салоне
FAW Bestune B70 (2025) руль
Руль регулируется только по высоте
FAW Bestune B70 (2025) приборная панель
7-дюймовая приборная панель переходит в 12,3-дюймовый дисплей мультимедиа
FAW Bestune B70 (2025) приборная панель
Правильное время на приборной панели установить почему-то не удается
FAW Bestune B70 (2025) монитор
Мультимедийная система поддерживает CarPlay
FAW Bestune B70 (2025) монитор
Подогревы сидений включаются через экран
FAW Bestune B70 (2025) монитор
Камеры кругового обзора имеют режим 3D
FAW Bestune B70 (2025) монитор
Ассистенты водителя настаиваются через экран
FAW Bestune B70 (2025) центральный тоннель
Ряд сенсорных клавиш управляет климатической установкой
FAW Bestune B70 (2025) бокс
В боксе подлокотника ни обивки, ни охлаждения, лишь розетка 12V
FAW Bestune B70 (2025) задний ряд
Садиться на задний ряд надо внимательно: покатая крыша ограничивает дверной проем по высоте
FAW Bestune B70 (2025) задний диван
Тоннель на полу, несмотря на передний привод, есть, хоть и невысокий
FAW Bestune B70 (2025) задний ряд
Места для ног при посадке «сам за собой» более чем достаточно
FAW Bestune B70 (2025) задний ряд
Дефлекторы вентиляции, розетка 12V, USB-разъем, отсек для мелочей
FAW Bestune B70 (2025) багажное отделение
Погрузочный проем огромный
FAW Bestune B70 (2025) багажное отделение
Объем багажника составляет 440 литров
FAW Bestune B70 (2025) докатка
В багажнике под фальшполом размещена докатка и органайзер с инструментами
FAW Bestune B70 (2025) багажное отделение
Максимальный объем багажника при сложенных сиденьях – 930 литров
FAW Bestune B70 (2025) задняя подвеска
У версии со старшим мотором задняя подвеска независимая
FAW Bestune B70 (2025) колесо
Лифтбек укомплектован низкопрофильными шинами Linglong GreenMax 4x4 HP размерности 225/45/ R19
FAW Bestune B70 (2025) пыльник
Пластиковый пыльник при таком клиренсе стоит сменить на стальную защиту
FAW Bestune B70 (2025) моторный отсек
Тестовый автомобиль – с двухлитровым двигателем
FAW Bestune B70 (2025) шильдик

Что изменил рестайлинг в переднеприводном лифтбеке

Из четырех поколений модели Bestune, первое из которых китайский концерн FAW выпустил в 2006 году, в России известны два. Третье продается у нас с 2023 года, это первый Bestune, созданный FAW на платформе собственной разработки – до этого использовалась платформа Ford, на которой была построена Mazda 6. У вышедшего в 2024-м четвертого Bestune B70, который сегодня на тесте motorpage.ru, – тот же кузов, те же агрегаты, что у третьего. Поэтому его иногда называют рестайлингом предыдущей модели. Хотя это даже марка другая – новый Bestune B70 избавился от приставки FAW, на капоте и на руле у него собственные эмблемы марки.

Снаружи и внутри

Эмблема на капоте подсвечивается. Еще из обновлений экстерьера – у Bestune B70 теперь иная решетка радиатора, с горизонтальными полосками, в духе Toyota Camry. Другой рисунок передней и задней светотехники – горизонтальный, а не вертикальный, как раньше, за который Bestune сравнивали с Cadillac. Размеры прежние, длина – 2810 мм, колесная база – 2800 мм. Но во внешности этого и прежде элегантного автомобиля стало меньше визуального шума, появилась породистая лаконичность. Дизайн экстерьера Bestune B70, отсылающего сразу и к лифтбекам Audi, и к GT BMW – его бесспорный козырь.

Пятая дверь по-прежнему поднимается вместе со стеклом, открывая широкий проем в грузовой «трюм», но, если верить паспортным характеристикам, у нового Bestune B70 полезный объем багажника уменьшился с 522 до 440 литров сравнению с предыдущим, хотя на глаз это не заметно. Сложив задний ряд сидений, получаем 930 литров объема. Багажная дверь, к слову, с электроприводом, но по-прежнему, словно на Lada Legend, не отпирается снаружи, – только кнопкой с пульта или из салона.

Что внутри? Тот же, хоть и с новой эмблемой, мультируль со срезанным низом и с регулировкой только по высоте. Спинку водительского кресла можно бы и удлинить, а то ее верхний валик упирается в середину лопаток. Поясничного подпора нет. А вот диапазон регулировки по высоте у подушки большой, можно сесть по-спортивному, низко, с руками параллельно земле, вытянутыми к рулю, а можно поднять сиденье высоко, запас места над головой есть, до потолка далеко. Потолок в Bestune B70, кстати, светлый, пластик в отделке салона черный, а кожзам серый и черный. Передние кресла с подогревом, которые включаются через экран.

На передней панели прежние два цифровых экрана единым кластером, – 7-дюймовая панель приборов и 12,3-дюймовый дисплей мультимедиа, но теперь они русифицированы, и появилась поддержка Apple Carplay. Почему-то – в который раз встречаю в тестовых Bestune – некорректно выставленные часы и календарь: 20:22 и 11 января, хотя на самом деле 10:40 и 1 июля. Картинка у комбинации приборов единственная, а вот графика центрального экрана обновлена плюс у него расширено меню – сюда ушла, например, регулировка температуры однозонного «климата», а также управление новыми электронными ассистентами водителя.

На новом центральном тоннеле есть площадка для беспроводной зарядки смартфона, селектор КПП стал совсем небольшим тумблером. Задний ряд такой же просторный, из удобств здесь – откидной подлокотник с подстаканниками, дефлекторы вентиляции, USB-разъем, розетка 12V, небольшая ниша для мелочей.

Агрегаты

Вариантов по-прежнему два – полуторалитровый мотор плюс семиступенчатый «робот» и, как в нашем случае, двухлитровый, работающий в паре со шестиступенчатым «автоматом».

Тестовый Bestune B70 приводит в движение бензиновый четырехцилиндровый рядный турбированный двигатель A4GC20T во второй его модификации. Этот мотор выпускается на заводе FAW c 2019 года и устанавливается еще на Bestune T90 и T99, а также на многие Hongqi – например, седаны H5, H9, кроссоверы HS3 и HS5. Полностью алюминиевый двигатель с рабочим объемом 1989 куб.см. развивает в этом варианте форсировки 217 л.с. мощности при 5500 об/мин, выдавая максимум 340 Нм крутящего момента при 4500 об/мин. В приводе ГРМ – цепь, примерный ресурс агрегата составляет 250 тыс.км.

В трансмиссии Bestune B70 используется шестидиапазонный «автомат» Aisin. Производитель лифтбека сообщает, что эта коробка «была разработана еще в начале 2000-х годов и успела пройти несколько крупных модернизаций, ее конструктивные особенности хорошо известны, а проблемные моменты успешно устранены». Некоторые источники указывают, что это TF-70SC, но судя по заявляемой Bestune способности установленной на B70 коробки передавать крутящий момент до 450 Нм, это одна из Aisin семейства TF-80 – их использовали Citroen, Peugeot, Renault, Fiat, Volvo, General Motors. При замене масла каждые 60 тыс ресурс агрегата достигает 300 тыс.км.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Changan Eado
(седан)

Changan Eado (седан)
Поколение
I
Тест-драйвов
1

LIFAN Solano
(седан 4-дв.)

LIFAN Solano (седан 4-дв.)
Поколение
II
Тест-драйвов
2

Suzuki Kizashi
(седан)

Suzuki Kizashi (седан)
Поколение
I
Тест-драйвов
2

Привод у Bestune B70 на передние колеса, подвеска у версии с двухлитровым мотором полностью независимая, спереди Макферсон, сзади многорычажная. Дорожный просвет – 110 мм. Тандем двигателя и коробки разгоняет автомобиль снаряженной массой 1540 кг до максимальной скорости 230 км/ч, скорости в 100 км/ч при разгоне с места автомобиль, согласно паспорту, достигает за 7,9 секунды. Расход топлива в смешанном режиме движения составляет 7,1 литр на 100 км. 

В движении

100 км/ч за рулем Bestune B70 ощущаются, как будто идешь пешком. 180 км/ч автомобиль держит прекрасно, идет как по нитке, правда, при наборе скорости двигатель ощутимо подвывает, но при переходе в крейсерский режим становится тише. На нажатие педали газа Bestune B70 реагирует с задержкой, машина сначала немного думает, а уже потом взревывает двигателем и разгоняется. Но в повседневном режиме эксплуатации Bestune B70 динамики вполне достаточно – а если нет, то у коробки есть режим S, включается еще одним качанием селектора назад, после D, и тогда турбояма сглаживается, хотя полностью все-таки не исчезает. Вообще же характер машины, как ни странно это прозвучит, близок к спортивному: экономия на шумоизоляции (колесных арок, прежде всего), тяжелый руль, в начале хода педали газа тяги нет, она появляется только на верхах, на скорости автомобиль ощущается как тяжелый – в отличие, например, от тех же лифтбеков Audi.

Шасси Bestune B70 явно рассчитано на высокие скорости – за рулем его уверенно ощущаешь себя и в быстрых поворотах, и на высоких скоростях в целом. Это, конечно, за счет низкого центра масс – хотя, похоже, дорожный просвет машины все-таки на сантиметр-другой больше, чем заявленные 110 мм, во всяком случае, проезд по негладкому проселку никакой сложности не представляет. И на асфальте подвеска прекрасно справляется с неровностями, автомобиль лишь вздрагивает. Даже специально присмотренные для тестов неприятные ямки, на которые и некоторые кроссоверы отзываются неприятным грохотом подвески, Bestune на скорости вообще не замечает. Как и лежачих полицейских, перед которыми можно почти не тормозить – машину качает, и все.

Расход топлива в тестовой машине, в городе выросший до 7,8 литров на 100 км после добавки трассового пробега составил 6,6 литров на сотню. Кстати, у автомобиля явно неплохая аэродинамика: заднее стекло, не имеющее дворника, в городе залитое дождем, после проезда по трассе совершенно очистилось.

Кого может заинтересовать автомобиль

Простой ответ – того, кто может позволить себе не кроссовер, а именно лифтбек, стильный и быстрый, статусный и комфортный. С хорошими при этом грузовыми возможностями, если вспомнить про огромный проем багажного отсека. Еще вариант ответа – Bestune B70 интересен тем, кто хочет получать на нем удовольствие от вождения – как рассказали в пресс-парке, владельцы этих машины чип-тюнингом доводят мощность их двигателей до 270 л.с. Судя по характеристикам трансмиссии, прирост крутящего момента в этом случае она способна выдержать. Вообще наличие версии с двухлитровым двигателем и «автоматом» – серьезное преимущество Bestune B70 перед другими лифтбеками на российском рынке, а это, в частности, «Москвич 6», JAC J7 и Changan Uni-V. За такой Bestune B70 в комплектации Prestige сегодня без учета скидок за кредит и трейд-ин просят 3 099 990 рублей.

            

Технические характеристики Bestune B70

ГАБАРИТЫ, ММ

4810/1840/1455

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2800

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

110

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1540

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновый, L4, турбированный

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1989

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

217 при 5500 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

340 при 4500 об/мин

ПРИВОД

Передний

ТРАНСМИССИЯ

6-АКП

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

230

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

7,9

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

7,1

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Обязательно ознакомьтесь с другими тест-драйвами FAW Bestune B70:

FAW Bestune B70 - faw bestune b70 (2025) угадай мелодию
Тест драйв
06 марта 2025

FAW Bestune B70
"Угадай мелодию"
FAW Bestune B70 - faw bestune b70 (2023) и снова про любовь
Тест драйв
26 августа 2024

FAW Bestune B70
"И снова про любовь"
Все тест-драйвы FAW Bestune B70

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов FAW Bestune B70:

Changan Eado
(седан)

Changan Eado (седан)
Тест-драйвов
1
Двигателей
2
Комлектаций
6
Поколение
I
Цены
от 539 000
до 709 000

LIFAN Solano
(седан 4-дв.)

LIFAN Solano (седан 4-дв.)
Тест-драйвов
2
Двигателей
1
Комлектаций
3
Поколение
II
Цены
от 499 900
до 599 900

Suzuki Kizashi
(седан)

Suzuki Kizashi (седан)
Тест-драйвов
2
Двигателей
3
Комлектаций
3
Поколение
I
Цены
от 999 000
до 1 309 500

Citroen C5
(седан 4-дв.)

Citroen C5 (седан 4-дв.)
Тест-драйвов
12
Двигателей
6
Комлектаций
16
Поколение
II рест.
Цены
от 799 000
до 1 829 000
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

3 1 4 4