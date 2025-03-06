В России представлен обновленный Bestune B70, производители которого предлагают настроиться на тональность преимуществ обладания вместительного лифтбека

Обновленный Bestune B70 ловко петляет по узким горным дорожкам Мацесты. Мы быстро поднимаемся вверх от моря, и вот перед нами предстает мрачноватое здание, которое когда-то было одной из любимых дач Сталина. Тут нет ковров, Иосиф Виссарионович не любил, чтобы к нему подходили неслышно. Еще в каждом помещении дачи есть запасной ход, а в зале для просмотров фильмов генсек любил сидеть на пуленепробиваемом диване, высокие спинки которого загораживали его с трех сторон.

Представители китайской стороны намекают, что визит сюда не случаен. Именно благодаря Сталину в КНР в свое время появилась автомобильная промышленность. После кровопролитной Гражданской войны СССР первым протянул руку помощи китайскому народу, и помимо прочего при участии специалистов и оборудования из Советского Союза в 1956 году в городе Чанчунь был введен в строй первый автомобильный завод First Automotive Works (FAW). И вот теперь, почти 70 лет спустя, FAW продолжает расширять свой модельный ряд в России, представляя обновленный лифтбек.

Трудности перевода

Впрочем, свои легковые машины один из ведущих китайских производителей теперь продвигает не под брендом FAW, а под названием Bestune, этимология которого происходит от слов Best («Лучший») и Tune («Тональность»). Соответственно, и логотип на решетке радиатора машин производителя уже другой — не привычная фавовская цифра 1, а сложение двух изогнутых линий в прямоугольную форму, символизирующую «Окно в мир».

Сейчас модельный ряд Bestune в России включает три кроссовера (Т55, Т77 и Т90), а также лифтбек В70, который продается последние два года, причем неплохо. К примеру, по итогам прошлого года эта модель была реализована в РФ числом более 2,2 тыс., обогнав таких конкурентов, как «Москвич 6» и Changan Lamore. Помимо рядовых граждан эти машины охотно закупают в таксопарках.

И вот В70 обновился, прежде всего он изменился внешне: «семидесятый» смотрелся неплохо и до рестайлинга, но стал еще выразительнее. В компании говорят, что его облик теперь «более чистый»: вертикальные элементы внешней оптики убраны, линии кузова у машины стали обтекаемее, выразительнее линия задних фонарей, еще больше сузился прищур светодиодных фар, стильно смотрится новая светодиодная полоса над решеткой радиатора.

Вместе с экстерьером обновился и салон. Тут все выглядит более строго и солидно, материалы обивки на ощупь приятны. Ключевые элементы новой передней панели остались прежними — это 7 дюймовый «приборный» дисплей и 12,3 дюймовый тачскрин для мультимедиа. К яркости и контрастности этих экранов претензий нет, все отчетливо видно в том числе в яркую солнечную погоду. А вот контент теперь другой. Пользователю не обязательно вспоминать английский лексикон, вся система русифицирована. Правда, не обошлось без сложностей перевода. В меню можно встретить забавный «Режим обезжиривания», а, например, музыку предлагается включить через опцию «Синий зуб».

На своей платформе

Конструктивных изменений в B70 меньше. Это раньше два первых поколения модели делались на платформе японской Mazda, с которой FAW осуществлял коллаборацию, из-за чего прежнюю «семидесятку» частенько сравнивали с Mazda 6. Но сейчас китайский производитель едет своей дорогой: последнее поколение лифтбека построено уже на новой самостоятельной китайской платформе FMA.

Поскольку мы упомянули Mazda 6, отметим, что эта японская модель с ее габаритами (4870х1840х1450 мм) всего на 15 мм длиннее В70, зато последняя на 5 мм выше (4855х1840х1455). А король сегмента Toyota Camry текущего девятого поколения тютелька в тютельку имеет такие же размеры, как и китайский лифтбек (4885х1840х1455 мм).

И внутри В70 действительно просторно. Места для задних пассажиров вдоволь. Придраться можно лишь к небольшому пространству над головами рослых седоков. А еще у задних сидений нет подогрева, а для подзарядки гаджетов фигурирует только один USB-порт, что чревато возникновением конфликтов, например, между двумя детьми сзади, если каждый из них захочет одновременно зарядить свой смартфон или планшет.

Спереди же все достаточно эргономично. Жирным минусом разве что стоит отметить отсутствие регулировки рулевой колонки по вылету. В бизнес-седанах эта опция уже давно «маст-хэв». Хотя в целом даже для людей с длинными ногами за рулем В70 сидеть удобно.

Еще вызвало раздражение отсутствие снаружи кнопки открывания багажника, его приходится открывать или с ключа, или с помощью клавиши на передней панели, что не совсем удобно. Зато распахнутая пятая дверь в полной мере демонстрирует преимущества кузова лифтбек, когда вместе со сложенным в пол задним креслом в вашем распоряжении оказывается огромное багажное пространство в 930 л — перевезти холодильник или другой крупногабаритный груз не проблема.

Без кренов и завалов

Как и прежде, на выбор у В70 предлагается два бензиновых агрегата — 1,5 литровый турбомотор (160 л.с.), работающий в связке с семиступенчатым роботом 7DCT, или же двухлитровый турбированный двигатель мощностью 217 л.с. в паре с шестиступенчатым классическим автоматом.

Для начала сажусь за руль полуторалитровой версии. В целом она справляется даже с сочинскими затяжными подъемами и извилистыми дорогами. Переключения роботизированной коробки тоже не вызывают нареканий. Но двухлитровый двигатель еще лучше, у машины появляется задор, ускорения получаются энергичными, машина бодро отзывается на педаль газа без кренов и завалов, чувствует себя как рыба в воде плотного сочинского трафика, где горячие водители любят быстрые перестроения и обгоны. Шестиступенчатая коробка звезд с неба не хватает, но в нужный момент правильно подбирает настройки. Особенно если переключиться в «спортивный» режим, который есть только у версии с двухлитровым двигателем.

Настораживает лишь небольшой дорожный просвет. По паспорту он составляет всего 110 мм (у той же Camry он 155 мм). Но днищем мы не чиркали, даже когда выезжали на грунтовку и проезжали сочинские дорожные неровности, которые все еще встречаются в главном российском курортном городе.

В70 неплохо упакован: в зависимости от комплектации (Enjoyment, Prestige, Master) у него есть большая понорамная крыша, люк, кожаная обивка, климат-контроль, бесключевой доступ, датчики дождя и света, система кругового обзора на 540°, а также большой набор электронных ассистентов в виде систем предупреждения о лобовом столкновении, экстренного автоторможения, контроля полосы, функций мониторинга слепых зон и предупреждения о помехах сзади. Кстати, последняя опция нам пригодилась, когда мы с тесной парковки сдавали назад, не заметив другого участника движения: В70 резко дал по тормозам и что есть силы запищал парктрониками.

Наконец, в актив новой «семидесятки» стоит записать умеренную ценовую политику. Цена за базовую версию начинается с 2 150 000 рублей с учетом маркетинговых акций. Версии же с двухлитровым мотором стартуют от 2 750?000 до 2 900?000 рублей, что выглядит весьма конкурентно. Как сказал бы в этом случае советский генеральный секретарь: «Правильной дорогой идете, товарищи!»

Технические характеристики Bestune B70 1.5 DCT (B70 2.0AT) Габариты 4855х1840х1455 мм Колесная база 2800 мм Дорожный просвет 110 мм Объем багажника 440 / 930 л Снаряженная масса 1560 (1615) кг Двигатель бензиновый L4 турбо, 1498 (1989) см3 Мощность 160 (217) л.с. при 5500 (5500) об/мин Крутящий момент 258 (340) Нм при 1500–4350 (1650–4500) об/мин Трансмиссия робот. 7-ступ. (автомат. 6-ступ.) Привод передний Макс. скорость 200 (230) км/ч Время разгона 9,3 (7,8) с до 100 км/ч Средний расход топлива 6,8 (7,1) л/100 км Объем бака 7,1 л