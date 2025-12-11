Чем интересен флагманский Foton

С водительского места этого автомобиля даже на самые крупные кроссоверы, поравнявшись с ними в потоке, смотришь буквально свысока – видишь их крыши. Сегодня на тесте в motorpage.ru – флагманский пикап марки Foton, Tunland V9. О его родном брате, Foton Tunland V7, мы уже рассказывали и процентов на девяносто сказанное о «вэ-седьмом» можно повторить о «вэ-девятом». Внешне оба автомобиля очень похожи, технически почти идентичны. Что же делает V9 флагманом?

Пикапы Foton последнего поколения, Tunland (в Китае они – Mars) – совсем свежая модельная линейка, эти машины появились в 2023 году и вобрали в себя весь опыт, накопленный компанией Foton Motors, за полтора десятка лет сотрудничества с компаниями Cummins, Daimler, ZF. И сегодня эти китайские машины явно бросают вызов родоначальникам жанра – пикапам американским. Не случайно, видимо, Tunland V9 спереди похож на Dogde RAM 1500, так же, как Tunland V7 – на Ford F-150.

Снаружи и внутри

Вроде грузовик, но при этом Twin Cab, кабина с двумя полноценными рядами сидений, так что этот грузовик – с пятиместным салоном, как у обычного легкового автомобиля. Только размеры необычны: длина 5617 мм, ширина 2090 мм, высота 1910 мм, колесная база 3355 мм. Кузов с мощными дугами безопасности в грузовом отсеке смонтирован на раме. Нижняя часть переднего бампера и колесные арки «облиты» черным пластиком, крепеж – никелированные болты под торцевой шестигранник. Те же высокопрофильные шины All-Terrain, что были у V7, тот же короткий передний свес – а вот дорожный просвет у Tunland V9 на 30 мм больше, он составляет 240 мм.

Салон V9 отделан ярко-рыжим кожзамом, поэтому сразу выглядит очень дорогим. Хотя принципиальных отличий от V7 нет. Те же массивные ручки на стойках, тот же «американский» простор, та же широкая центральная консоль, отделанная под темный древесный шпон. Но кожзам с перфорацией и ромбовидной прострочкой, которым обиты широкие сиденья, кажется, более мягким, чем в V7. Подогревы, вентиляция передних кресел – но почему-то нет подогрева руля. Над головой панорамная крыша, в V7 ее не было. Те же два дисплея – приборная панель и экран мультимедиа, с картинкой, графикой и шрифтами а-ля Mercedes-Benz. Регулировки климата – и через экран, и частично кнопками. Естественно, есть поддержка Apple CarPlay, беспроводная зарядка. Так же в нише под центральной консолью обнаруживается не только USB-разъем, но прикуриватель в розетке 12V, а в один из подстаканников вставлена пепельница с плотной крышкой. На втором ряду сидений – знакомый уже по V7 простор в ширину и длину, раздельные подогревы. И даже есть розетка на 220 вольт.

Задний борт грузовой платформы Tunland V9 опускается мягко, на гидравлических стойках, и снабжен выдвижной подножкой-стремянкой, – в V7 такой нет, еще один плюс V9. В обработанном защитным покрытием кузове можно везти до 725 кг груза. Обычное слабое место пикапов – малое расстояние между выступами колесных ниш, но в Tunland V9 это 1240 мм, вполне достаточно, чтобы погрузить садовый трактор, например, если кому-то понадобится использовать роскошный пикап для такой нехарактерной цели. Еще Tunland V9 с завода оснащен «квадратом» под тягово-сцепное устройство и розеткой 7 Pin. У нас в стране этому пикапу разрешено тянуть за собой прицеп без тормозов максимальной массой 725 кг, но в представительстве говорят, что сейчас работают над сертификацией, позволяющей увеличить массу прицепа – возможности машины позволяют буксировать не сотни килограммов, а тонны.

Агрегаты

Двухлитровый четырехцилиндровый рядный дизель под капотом Tunland V9 оснащен турбиной BorgWarner и развивает максимальную мощность в 159 л.с. при 3600 об/мин и выдает максимум крутящего момента 410 Нм при 1500-2400 об/мин. Двигатель снабжен 48-вольтовой системой мягкого гибрида, в моменты пиковых нагрузок электромотор увеличивает крутящий момент еще на 60 Нм, что, как утверждает производитель, сокращает время разгона автомобиля от 0 км/ч до 60 км/ч на 2,8 секунды и экономит 5-8% топлива. Заводской код мотора – 4F20TC17, он выпускается с 2019 года и устанавливается также, например, на внедорожник BAIC BJ40. По одним данным, в создании этого двигателя принимала участие немецкая FEV, другие указывают на помощь британской Ricardo, третьи – на содействие австрийской AVL. У двигателя чугунный блок цилиндров и алюминиевая головка блока, его примерный ресурс – 300 тыс км. Впрочем, ремень в приводе его ГРМ потребует замены через 60 тысяч.

Восьмидиапазонная автоматическая коробка ZF 8HP50В, которая используется в трансмиссии Tunland V9, с 2014 года производится на заводе в Германии. Этот агрегат ставится на BMW, Chrysler, Dodge, Jeep, рассчитан на передачу крутящего момента до 500 Нм в системе заднего или полного привода. Примерный ресурс при условии замены масла и фильтра каждые 60 тыс км пробега – 300 тыс км.

Максимальная скорость, которой Tunland V9, имеющий снаряженную массу 2335 кг, развивает с этим тандемом агрегатов, составляет 160 км/ч. Официальных данных о времени, которое уходит на разгон от 0 км/ч до 100 км/ч, нет. Неофициальные – 11 секунд. Расход топлива у Tunland V9, согласно паспорту, – 10,1 литр на 100 км пробега.

Автомобиль имеет полный привод, у раздаточной коробки BorgWarner есть пониженный ряд передач, электроника блокирует межосевой и межколесные дифференциалы. Передняя подвеска Tunland V9 двухрычажная с поперечным стабилизатором, а вот задний неразрезной мост у «девятого»,в отличие от «седьмого» Tunland, подвешен не на рессорах, а на пружинах. И рулевое управление у V9 – не гидравлическая рейка и ГУР, а электрическая с электроусилителем.

В движении

Разница в устройстве рулевого управления тут же дает себя знать на ходу: в флагманском Foton обратная связь от руля в поворотах менее линейная, понятная и предсказуема, он больше сопротивляется и рвётся из рук. Еще у руля во флагманском Foton излишне четкая околонулевая зона, и руль в ней как-то «закусывает», причем вне зависимости от выбранной настройки – а усилие на руле в V9 регулируется.

Еще одно конструктивное отличие флагманского V9, которое проявляет себя в движении машины, – устройство задней подвески. Пружины, а не рессоры, на которых подвешен задний мост V9 к раме, вот и все, казалось бы, разница невелика. Но ведет себя автомобиль, например, на ухабистой грунтовке совершенно иначе. На рессорах V7 едет собранно, даже на 80-90 км/ч находиться в салоне совершенно комфортно, ну подскакивает задний мост, и все. А V9 с задними пружинами, проходя неровности, шатается, безоглядно «дубасить» на нем, как на «седьмом», не получается, приходится замедляться – толчки от дорожных неровностей приходят в салон. Кроме того, как ни странно, V7 с рессорной подвеской лучше сохраняет траекторию движения в поворотах на гравийном покрытии. V9 тут немного «подплывает», сдвигается по горизонтали, чуть уходя с курса.

В остальном у V9 – тот же плавный, но уверенный старт, в котором ощущается помощь электромотора, да и вообще предсказуемая достаточная тяга силовой установки, которая делает управление автомобиля в самых разных режимах, от трассы до бездорожья, ровным и предсказуемым. На обороте солнцезащитного козырька с водительской стороны приклеена инcтрукция по использованию раздатки, но тут все привычно: «шайбой» на правой стороне центрального тоннеля выбираешь 2H, Auto, 4H, 4L – последний, естественно только когда коробка в нейтрали. Левая «шайба» – выбор режимов движения: Eco, Normal, Sport, Sand, Snow, Off-Road. У «автомата» Tunland V9 есть ручной режим, можно играть подрулевыми переключателями.

Само собой, Tunland V9 оснащен полным набором электронных ассистентов, включая инфракрасную камеру, которая следит за состоянием и поведением водителя – эффективно следит, надо признаться, стоит наклониться к центральной консоли или поднести к лицу смартфон, машина среагирует звуковым предупреждением.

Экономичностью V9 удивил еще больше, чем V7: расход топлива по трассе составил 8,3 литра на сотню – при равномерном движении на 80 км/ч. Одновременно на длинных спусках удавалось даже пополнять запас ходовой батареи, буквально на глазах: только что правый циферблат приборной панели сообщал, что charghe power – 42 процента, а через несколько секунд – уже 52.

Да, разгон у этого пикапа не спортивный, даже в спортивном режиме. Но совершенно достаточный для повседневной езды. А потом, как в анекдоте, проблемы индейцев шерифа не волнуют, те, что сзади, потерпят. Вообще манера езды за рулем Tunland V9 меняется – еще из-за того, что приходится напоминать себе не выезжать на автостраде в крайний левый ряд, по ПДД Tunland V7 – грузовик. Впрочем, обгонять никого и не хочется на этой машине. Разгоняться – да, 130,140,150 км/ч – пожалуйста, машина это приветствует, а обгонять нет. Хочется просто ехать, слушать почти неслышный рокот дизеля на низких оборотах, ощущать легкое покачивание на неровностях, получать удовольствие от размеров машины, ее увесистости, мягкости, комфортности. От того, что не ты суетишься в мире, а мир вращается вокруг тебя.

Кого может заинтересовать автомобиль

Признак действительно интересной машины – после теста начинаешь задумываться о ее покупке, вне зависимости от того, есть ли в ней практическая необходимость. Одним из пикапов Foton Tunland владеть хочется. Конечно, их козыри – необычный форм-фактор и размеры. Но и качество исполнения, проработанность, уровень обоих автомобилей вызывают уважение. V7 лучше управляется, V9 предлагает больше роскоши, это, в сущности, премиальный внедорожник, способный для некоторых категорий владельцев выполнять и представительские функции. Например, для людей из мира шоу-бизнеса – режиссера модного сериала или популярного актера за рулем этой машины представляешь легко. Не говоря уже о просто ценителях роскошных полноразмерных пикапов.

В ноябре 2025 года Foton Tunland V9 в комплектации Prestige – а машина представлена на российском рынке только в ней, – стоит 5,672 млн рублей. Трейд-ин и кредит уменьшают стоимость пикапа до 4,972 млн рублей. Это меньше, чем сегодня просят за иной китайский кроссовер. Но удовольствия и, так сказать, автомобиля за эти деньги получаешь несравнимо больше.

Технические характеристики Foton Tunland V9 ГАБАРИТЫ, ММ 5617/2090/1955 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3355 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 240 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2335 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Дизельный, L4, турбированный, с системой мягкого гибрида РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1968 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 159 при 3600 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 410+60 при 1500-2400 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 8-АКП МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 160 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С н/д СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 10,1