В Россию привезли Foton Tunland G9

Один из российских дилерских центров выставил на продажу новый пикап Foton Tunland G9. Автомобиль оценивается от 3 800 000 рублей

Дебют данной модели в Китае состоялся в 2020 году, а год назад компания представила обновление. На родине автомобиль называют китайским F-150 из-за “квадратного” кузова, характерной решетки радиатора и двухуровневой передней оптики. Обновленная версия, которую и привезли на российский рынок, получила более современный салон с единым блоком “приборки” и мультимедийной системы. Диагонали экранов 7 и 10,25 дюймов соответственно. Габариты автомобиля составляют: 5310/1960/1920 мм., а колесная база - 3110 мм.

Foton Tunland G9 оснащается дизельной “турбочетверкой” объемом 2,0 л. Мощность - 163 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный. В Китае также доступна версия с 2-литровым бензиновым агрегатом мощностью 238 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Трансмиссия - 6-ступенчатая “механика” или 8-ступенчатый “автомат”. Привод - передний или полный.