В Россию возвращаются модели Foton

Компания «Автодом» расширила своё портфолио, став дилером китайской марки Foton. Уже анонсирована первая новинка – микроавтобус Toano

Да, перед нами прямой конкурент таким моделям как Sollers Atlant и ГАЗель Next. В России предложат цельнометаллические фургоны полной массой 3,5 и 4,2 тонны, а также 16-местные автобусы. Под капотом могут располагаться турбодизельные моторы объемом от 2 до 2.7 литров. Соответственно, мощность тоже варьируется от 110 до 170 лошадиных сил. В качестве коробки передач используется «механика» 5 или 6 ступенчатая.

К слову, сам Foton имеет большие планы на наш рынок. Так, например, в конце прошлого года руководство марки заявило о том, что прорабатывает вопрос локализации производства в России пикапа Tunland и нескольких грузовиков.