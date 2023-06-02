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2 июн 2023

В Россию возвращаются модели Foton

В Россию возвращаются модели Foton
Автор фото: фирма-производитель

Компания «Автодом» расширила своё портфолио, став дилером китайской марки Foton. Уже анонсирована первая новинка – микроавтобус Toano

Да, перед нами прямой конкурент таким моделям как Sollers Atlant и ГАЗель Next. В России предложат цельнометаллические фургоны полной массой 3,5 и 4,2 тонны, а также 16-местные автобусы.  Под капотом могут располагаться турбодизельные моторы объемом от 2 до 2.7 литров. Соответственно, мощность тоже варьируется от 110 до 170 лошадиных сил.  В качестве коробки передач используется «механика» 5 или 6 ступенчатая.

К слову, сам Foton имеет большие планы на наш рынок. Так, например, в конце прошлого года руководство марки заявило о том, что прорабатывает вопрос локализации производства в России пикапа Tunland и нескольких грузовиков.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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