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10 фев 2025

Futon выведет на рынок России два гибридных пикапа с дизельными моторами

Futon выведет на рынок России два гибридных пикапа с дизельными моторами
Автор фото: фирма-производитель

Этой весной на российском рынке появятся в официальной продаже два китайских кроссовера Foton Tunland V7 и V9. Это гибриды, в основе которых лежит дизельный мотор и стартер генератор

Речь идет о тандеме 2,0-литрового турбодизеля мощностью 162 л.с. (390 Нм крутящего момента) и 48-вольтового стартер-генератора (кратковременно дает дополнительные 80 Нм крутящего момента). Этой дизельно-электрической системой оснащены оба пикапа. Комплектоваться модели будут 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод по умолчанию полный. Заявленный средний расход топлива - 8 л. на 100 км.

Пикапы выделяются брутальным дизайном, напоминающим по стилистике модели Ford. Спереди установлена крупная решетка радиатора, по краям от нее расположились светодиодные Г-образные элементы, образ дополняют массивные бампера. По габаритам обе модели сопоставимы: 5541/2030/1905 мм., при колесной базе в 3355 мм. Дорожный просвет - 240 мм. Размеры грузовой платформы: 1560/1650/530 мм.

При написании новости использовалась информация:
Автоньюс

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