Я забирал GS3 из пресс-парка на другом конце Москвы вечером, когда в городе традиционно самые большие пробки. Но доехал до дома за час, хотя закладывал на поездку не меньше двух. Помогли хорды, которыми я пользуюсь все чаще. Представляете мою радость? Но еще больше эмоций вызвала сама машина

Уже садясь в салон, я отметил толстый, плотный руль небольшого диаметра, а в поездке ощутил, как четко машина следует моим указаниям. Обычно китайские инженеры настраивают подвеску не слишком хорошо. Во время теста «старшей» модели GS8 я удивился — как хорошо управляется этот крупный автомобиль. Но там была солидная колесная база. С GS3 совсем другая история. Колесная база совсем небольшая, 2,65 м. Однако это не мешает уверенно проходить повороты. Машина отлично для своего класса держит дорогу. А кресло держит водителя. Причем форма сиденья такая, что не будет давить даже очень широким водителям и при этом отлично держит в поворотах. Нужно отметить, что, хотя тест проходил осенью, погода была отличная, почти летняя. Учитывая безальтернативный передний привод, зимой придется быть аккуратнее. Впрочем, при адекватном поведении водителя на дороге GS3 вряд ли подкинет сюрпризы.

Салон двухцветный, хотя это и не бросается в глаза сразу. Дело в том, что в нем сочетаются черный и темно-синий цвета. Основа — черный, но синие элементы встречаешь то тут, то там. Мне понравилось: с одной стороны, сдержанно, с другой — салон не выглядит угрюмо. Рисунок на торпедо, черный в синюю полоску, тоже выглядит необычно и свежо.

Динамика автомобиля также вполне устроила. Не пришлось даже переключаться в «Спорт»-режим. При этом управление газом очень удобное, и нет опасений, что машина выстрелит вперед при легком касании педали. Такое встречается на машинах конкурентов. Сотню автомобиль, по неофициальным данным, набирает за 7,5 с. Достойный вариант для 1,5 литрового турбированного двигателя в сочетании с 7 ступенчатым роботом! Мощность составляет 170 л.с.

Шумоизоляция точно лучше, чем у многих конкурентов, а неровности автомобиль серьезно перерабатывает и смягчает, прежде чем передать водителю и пассажирам. Поэтому в машине не трясет, вместе с тем подвеска довольно информативна. Из таких мелочей и складывается комфорт вождения.

Рабочее место водителя тоже оформлено удобно. Вопреки последней моде, в салоне оставили достаточно кнопок, прежде всего для управления «климатом». Для телефона на центральной консоли есть большая полка. Там можно поместить не один, а целых два больших смартфона. А резиновый коврик не даст им кататься по полке. Два подстаканника тоже присутствуют. При этом джойстик переключения передач совсем маленький и напоминает элегантный тумблер со вставкой а-ля кристалл хрусталя. Картину уюта дополняют крупные карманы в дверях и глубокий бокс в центральном подлокотнике.

Имеется, конечно, и ложка дегтя. Так, режимы движения можно менять только на дисплее мультимедийной системы, «физического» переключателя нет. Для обогрева и вентиляции сидений кнопок тоже не нашлось. Но здорово, что сами эти функции присутствуют и машину привезли адаптированной к российским условиям. Еще не понравилось заднее стекло без дворника. Все же геометрия кроссовера другая, он пачкается больше, чем седаны, где дворников на заднем стекле нет в принципе.

Но о мелких недочетах забываешь, как только начинаешь движение. Теперь я могу с уверенностью сказать, что делать хорошие кроссоверы компакт-класса могут не только европейцы и американцы. Такого живого и одновременно послушного автомобиля я не встречал давно.

Когда приехал домой, уже стемнело. Это дало мне возможность оценить экстерьер машины в совершенно не­ожиданных условиях, в свете одинокого фонаря. GAC GS3 составлен из граней разных форм и размеров, как будто выполнен в технике оригами. Пожалуй, единственное условие, когда задумку трудно оценить, это яркое солнце, при котором автомобиль так сверкает, что сливается в яркую вспышку. Зато даже в пасмурный день он выглядит свежо и многогранно. А в свете фонаря машина предстала в совершенно ином образе. Часть граней потерялась в темноте, но другая будто вышла вперед. Я уже давно говорю, что китайские дизайнеры перестали копировать чужое и начали создавать новое, свое. GAC GS3 стал огромным шагом вперед. Не исключаю, что вскоре уже на него будут равняться. А решетка радиатора — насколько искусно она вплетена в формы автомобиля! И в свете фонаря она не теряется, а играет! Также впечатляют граненые задние фонари, которые сами по себе являются произведением искусства. Подходить к такой машине приятно. Но, чтобы сохранить красоту, придется часто ездить на мойку.

Все цвета автомобиля хороши, в том числе белый. Скучных среди них нет. А самый выдающийся — матовый графит. Этот цвет подчеркивает необычность и красоту GS3. Скептики скажут, что при ремонте кузова подобрать такую краску будет сложно. Но ведь и заметность машины на дороге тоже увеличивается, а это повышает безопасность. Зачем думать о плохом, может, такому автомобилю ремонт и не потребуется.

Длина GAC GS3?4,41 м. Багажник сделали небольшим, 341 л, и это позволило оставить достаточно места для пассажиров второго ряда. Там просторно, причем не только ногам, но и голове. При росте 185 см я помещался «сам за собой» с большим запасом.

И расход топлива не огорчил. Небольшой легкий автомобиль, снаряженная масса которого не превышает 1,5 т, потреблял около 8 л на 100 км пробега в смешанном цикле. Подозреваю, что в длительных междугородних поездках можно уложиться в 6,5–7 л. Производитель по китайской привычке разрешает заправлять GS3?92 м бензином, но мне было жалко красавца, и весь тест прошел на 95 м. Турбина и Евро 6 заставляют аккуратнее относиться к выбору топлива.

В пресс-парк GS3 я возвращал с легким сожалением. Конечно, впереди уже был новый тест, но я успел привыкнуть к этому автомобилю и с удовольствием поездил бы на нем еще недельку-другую.

Технические характеристики GAC GS3 Габариты 4410x1850x1600 мм Колесная база 2650 мм Объем багажника 341–1271 л Снаряженная масса 1445–1490 кг Двигатель, бензиновый турбо, L4 Объем двигателя 1497 см3, Мощность 170 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 250 Нм при 1400–4500 об/мин Трансмиссия роботизированная 7-ступенчатая Привод передний Средний расход топлива 5,9 л/100 км Объем бака 47 л