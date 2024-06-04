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4 июн 2024

В России стартовали продажи недорогого кроссовера GAC GS3

В России стартовали продажи недорогого кроссовера GAC GS3
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания GAC пополняет свой модельный ряд в России новым компактным кроссовером GS3. На родине данный автомобиль выпускается с 2017 года, но к нам привезли обновленную версию 2022 года. Начальная стоимость кроссовера - 2 299 000 рублей

GAC GS3 по габаритам сопоставим с Geely Coolray и Hyundai Creta (Solaris HC): 4410/1825/1685 мм., при колесной базе в 2650 мм. Автомобиль отличается ярким дизайном с множеством угловатых граней. Сочетание достаточно крупной решетки радиатора и треугольных светодиодных фар придают модели агрессивный внешний облик. Из других интересных особенностей: скрытые дверные ручки, колесные арки с черными пластиковыми накладками и раздвоенный спойлер над дверью багажника. Интерьер может быть двухцветным. На передней панели установлен 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы и 7-дюймовая цифровая “приборка” (в базе она аналоговая).

Кроссовер предложен с 1,5-литровым турбомотором мощностью 170 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Максимальная скорость - 190 км/ч. Паспортный разгон до “сотни” - 7,5 с. В паре с двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Привод исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
gacmotor

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