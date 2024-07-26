GAC GS3, официально представленный в России, назвали самым качественным кроссовером Китая

China Automobile Quality Ranking назвал GAC GS3 лидером качества среди компактных кроссоверов, который обошел Changan CS35 Plus, Geely ICON, Geely Coolray и другие

В списке находятся автомобили, цена которых в Китае начинается от 100 000 юаней, что эквивалентно 1 175 000 рублей. Оценка происходила по балльной шкале, при этом, чем меньше баллов, тем лучше результат. На результат влияли уровень надежности, комфорта, управляемости, безопасности, а также количество жалоб со стороны владельцев.

В итоге, GAC GS3 набрал 140 баллов при среднем значении в 183 балла. С небольшим отрывом после него идет Changan CS35 Plus с 141 баллом. Пятерку лидеров замыкают Geely ICON (143 балла), Geely Coolray (161 балл) и Wuling Xingchi (161 балл). В списке также есть JAC Sehol X4 (198 баллов), который в России стал базой для создания модели Москвич 3.