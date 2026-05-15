Шторка в багажнике, панорамная крыша – что еще нового в GAC GS4 в версии «4х4»?

Весной прошлого года кроссовер GAC GS4 вышел на российский рынок с полуторалитровым мотором, семиступенчатым «роботом», двухдисковым сцеплением и приводом на передние колеса. Три месяца спустя появилась версия машины уже с полным приводом и другим набором агрегатов. Насколько при этом изменился характер автомобиля? Сегодня GAC GS4 AWD у нас на тесте.

Снаружи и внутри

Не считая шильдика AWD на багажной двери, самое заметное внешнее отличие топовой полноприводной версии машины от переднеприводной – 19-дюймовые, а не 18-дюймовые колесные диски. Ну и панорамная крыша в комплектации GL, что у тестовой машины. В остальном – та же классическая, а не интегрированная в бампер, как сегодня модно, решетка радиатора, те же четырехсекционные светодиодные фары. Косые выштамповки на боковинах кузова, рубленые формы и острые грани, расширения в области задних арок обещают спортивный характер кроссовера. Как и спойлер над стеклом багажной двери, покатым, словно у кросс-купе. Размеры у GAC GS4 AWD тоже прежние – 4685 мм в длину, 1901 мм в ширину, 1690 мм в высоту. Колесная база – те же 2750 миллиметров. А вот клиренс на 10 мм меньше – для устройства привода на задние колеса пришлось переделать и чуть опустить выпускную систему.

Чтобы открыть дверь, тянешь за край дверной ручки – выдвижной, торчащей одной стороной под острым углом к кузову. Дверь, кстати, тяжелая, признак хорошей породы. Бежевый салон в тестовой машине выглядит нарядно, хотя на вид этот кожзам все-таки дороже, чем наощупь. Водительское кресло широкое и плоское, без спортивности. Электрорегулировки в шести направлениях, поясничный подпор не регулируется. Руль приятно толстый, обшит кожзамом, с перфорацией в местах хвата, регулируется только по высоте. Слева от руля на передней панели появилась кнопка электропривода багажника, в полноприводном GAC GS4 он есть – раньше девушки жаловались, что крышку багажника поднимать рукой тяжело. Два цифровых раздельных экрана – панель приборов и экран мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Хорошая, как говорится, новость – в GAC GS4 есть полный зимний пакет подогревов, вентиляция и массаж передних кресел. Плохая – все включается через центральный экран. На заднем ряду есть два регулируемых воздуховода, два USB-разъема.

Объем багажника у полноприводной машины – 635 литров, на 3 литра, меньше, чем у переднеприводной версии. Со сложенной спинкой заднего ряда – 1586 литров. На задних стойках изнутри появились пазы для шторки, но самой шторкой автомобиль не комплектуется, ее придется докупать отдельно, говорят, есть на Aliexpress.

Агрегаты

Под капотом полноприводного GAC GS4 установлен бензиновый четырехцилиндровый рядный турбированный двигатель GAC 2.0 TGD объемом 1991 куб.см. Этот мотор с индексом 4B20J1 выпускается компанией с 2019 года и ставится также на минивэн M8 и кроссовер GS8. Чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка блока, цепной привод ГРМ, турбина – BorgWarner K03. Двигатель развивает максимальную мощность 231 л.с. при 5250 об/мин, выдавая максимальные 380 Нм крутящего момента в диапазоне 1750-4000 об/мин. Производитель рекомендует интервал замены масла каждые 10 тысяч км пробега или раз в год, при соблюдении этого условия примерный ресурс мотора составляет 300 тысяч км. Цепь ГРМ нуждается в замене каждые 200 тысяч км.

В трансмиссии автомобиля применена 8-ступенчатая автоматическая коробка Aisin TG-81SC. Она производится японским концерном с 2013 года и используется в автомобилях BMW, General Motors, Peugeot, Toyota, Volkswagen. Агрегат предназначен для передачи крутящего момента до 480 Нм в системах переднего и полного привода. Ресурс коробки при условии полной замены масла каждые 60 тысяч км составляет примерно 300 тысяч км. За полный привод в GAC GS4 AWD отвечает муфта Haldex шестого поколения производства BorgWarner, распределяющая крутящий момент между передними и задними колесами автоматически.

Двигатель, коробка и трансмиссия обеспечивают автомобилю снаряженной массой 1745 кг максимальную скорость движения 180 км/ч, разгон от 0 до 100 км/ч занимает от 7,5 до 8,5 секунды – это неофициально, официальных данных производитель не приводит. В смешанном режиме движения GAC GS4 AWD потребляет 9,2 литра топлива на 100 км.

Передняя подвеска полностью независимая – спереди Макферсон, сзади многорычажная.

В движении

Раз за разом вспоминаешь старый анекдот про секрет хорошего чая: «кладите больше заварки». Хороший автомобиль начинается с двигателя достаточной мощности – вроде аксиома, но не для всех автопроизводителей почему-то. В полноприводном GAC GS4 двигатель какой надо, в любой ситуации нет ни намека на его недостаточность. Легкое нажатие на педаль газа – и сразу плюс 30 км/ч к прежней скорости. Ну а полный привод при этом дает прекрасный контакт с дорогой, никакого проскальзывания или виляния влево-вправо при прибавлении газа.

Без малейших усилий – от 60 км/ч до 90 км/ч. И наоборот, кстати, тоже – торможение проходит абсолютно незаметно, тормоза эффективные. Подкупает легкость, с которой автомобиль меняет направление и скорость движения. Именно легкость, неощутимость – руления, разгона, торможения, слаженность работы двигателя, руля, тормозов. Кажется, разница лишь в том, что на приборной панели меняются цифры скорости. И тишина в салоне почти образцовая.

GAC GS4 AWD одинаково приятно управлять и в условиях города, и на трассе. На малых скоростях автоматически включается круговой обзор, так что заезд в любые узкости – будь то парковка во дворе или заезд в паркинг по неширокому пандусу – без проблем. На трассе на этом автомобиле все время превышаешь разрешенную скорость, чуть зазевался и на спидометре вместо 70 – 100 км/ч. Что опять же, признак автомобиля хорошего класса. И еще раз о преимуществе полного привода: на 100 км/ч ни глубокие колеи с водой, ни лужи, в которые машина время от времени попадает колесами одной стороны, с курса ее не сбивают, нет ни малейшего желания снизить скорость.

При этом расход топлива в смешанном цикле за время теста точно уложился в паспортный – 9,2 литра на сто километров пути.

Очень легко и логично в полноприводном GAC GS4 AWD устанавливается круиз-контроль, а минимальная скорость, которую он поддерживает, – 15 км/ч, в сочетании с системой AutoHold в пробках ехать очень удобно. Еще важно, что вкладку выбора режимов движения можно зафиксировать на центральном экране, она не будет автоматически убираться. И переключать режимы на ходу можно достаточно легко – хотя, конечно, отвлекаться от вождения при этом все равно придется. Главное неудобство в машине – отсутствие кнопок и необходимость лезть в экран по любому поводу. Например, сейчас мне нужно на ходу включить обогревы заднего стекла и зеркал – а у меня настроено соединение со смартфоном по CarPlay, играет музыка. И обогревы приходится включать «в три хода». Захочешь включить обогрев сиденья – та же процедура.

Относительно самих режимов движения: их в полноприводном GAC GS4 семь. «Энергосбережение», «комфорт», «спорт», «внедорожный снежное поле», «внедорожный песчаная отмель», «внедорожный земля» и «настройка на пользование». Как ни странно, оптимальным мне показался режим «энергосбережение». Ну или «комфортный» – в нем чуть лучше отклик на педаль газа. В «спорте» больше нервозности, чем спорта. В «настройке на пользование» можно регулировать все органы управления вручную по отдельности. Что касается режимов внедорожных, которые вроде бы должны помогать вне асфальта, то они работают, конечно, мне показалось, что их наличие – больше маркетинговый ход. Тем более в автомобиле с дорожным просветом 180 мм. И с чисто кроссоверной подвеской, которая даже по грунтовке вынуждает снижать скорость до почти пешеходной.

Кому может быть интересен автомобиль

Короткий ответ на этот вопрос – максимально широкой аудитории. Как это и положено полноприводному кроссоверу, который вполне годится на роль единственного автомобиля в семье, универсального автомобиля на каждый день. Но который при этом позволяет ежедневно получать удовольствие от управления им. Ближайшим конкурентом GAC GS4 AWD можно назвать, наверное, Geely Atlas. Но за полноприводный GAC GS4 в момент написания этого текста просили на полсотни тысяч рублей меньше – 3,934 млн рублей.

Технические характеристики GAC GS4 AWD ГАБАРИТЫ, ММ 4685х1901х1690 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2750 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 180 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1745 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый, L4 , турбонаддув РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1991 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 231 при 5250 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 380 при 1750-4000 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ АКП-8 МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 180 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 9,0 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 9,2