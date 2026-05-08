GAC готовит для России флагманский гибридный кроссовер S9

Компания GAC официально анонсировала выход нового кроссовера S9 на российский рынок. Модель станет старшей моделью в новой линейке гибридов марки

В плане дизайна GAC S9 напоминает по стилистике кроссовер S7, при этом обе модели, вероятно, вдохновлены британским Range Rover, что особенно заметно по профилю. Длина S9 составляет 5060 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1760 мм, а колесная база – 2930 мм. Комплектуется модель колесными дисками диаметром 21 дюйм.

Внутри имеется крупный центральный тачскрин мультимедийной системы и цифровая приборная панель. В Китае модель предлагается как с двумя, так и с тремя рядами сидений, однако конфигурация российской версии пока не раскрыта. Отделка салона выполнена из кожи наппа.

На родине GAC S9 оснащается гибридной силовой установкой, в составе которой 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. и два электродвигателя. Суммарная мощность системы составляет 501 л.с. Привод – полный. Однако для российского рынка могут готовить последовательный гибрид с менее мощными электромоторами на 340 л.с. Запас хода на электротяге – 153 км, а в гибридном режиме – 867 км.

