GAC готовит гибридный внедорожник

Новинка от GAC с индексом T75 дебютирует 24 апреля на Пекинском автосалоне

Судя по имеющимся фотографиям, внедорожник получил квадратный дизайн кузова, массивный внедорожный обвес и лидар на крыше, который намекает на наличие продвинутого комплекса систем помощи водителю.

Модель разрабатывается под брендом Trumpchi и получит подзаряжаемую гибридную силовую установку. Однако о ней информации пока нет. Одной из ключевых особенностей станет так называемое «цифровое» шасси. Под этим термином подразумевается внедрение современных электронных систем управления, включая steer by wire и brake by wire. Также автомобиль получит пневмоподвеску.

Модель уже прошла испытания в суровых условиях Монголии, где температура опускалась ниже -30°C. В ходе тестов автомобиль уверенно преодолел заснеженный подъем с уклоном 30%.

