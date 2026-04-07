Автомобильный портал Motorpage
7 апр 2026

GAC готовит гибридный внедорожник

Новинка от GAC с индексом T75 дебютирует 24 апреля на Пекинском автосалоне

Судя по имеющимся фотографиям, внедорожник получил квадратный дизайн кузова, массивный внедорожный обвес и лидар на крыше, который намекает на наличие продвинутого комплекса систем помощи водителю.

Модель разрабатывается под брендом Trumpchi и получит подзаряжаемую гибридную силовую установку. Однако о ней информации пока нет. Одной из ключевых особенностей станет так называемое «цифровое» шасси. Под этим термином подразумевается внедрение современных электронных систем управления, включая steer by wire и brake by wire. Также автомобиль получит пневмоподвеску.

Модель уже прошла испытания в суровых условиях Монголии, где температура опускалась ниже -30°C. В ходе тестов автомобиль уверенно преодолел заснеженный подъем с уклоном 30%.
 

Комментарии к новости

Последние новости

...
 Новости GAC

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Написано новостей:

3 7 0 2 3