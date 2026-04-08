Флагмантский гибридный кроссовер GAC S9 готовится к дебюту в России

Компания GAC начала процесс сертификации флагманского кроссовера GAC S9 для российского рынка. По предварительной информации, продажи модели стартуют летом 2026 года

Главной особенностью новинки станет адаптированная силовая установка. В отличие от китайской версии, которая оснащается параллельной гибридной установкой HEV, для России автомобиль получит последовательную гибридную систему.

GAC S9 оснащается двумя электродвигателями суммарной мощностью 340 л.с. В связке с ними работает батарея емкостью 44,5 кВт·ч, которая обеспечивает до 252 км пробега на электротяге по циклу CLTC. Под капотом установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 160 л.с., предназначенный для подзарядки аккумулятора.

Габариты кроссовера составляют 5060 х 1950 х 1760 мм. В России будет предложена пятиместная версия с двухрядным салоном, хотя на китайском рынке доступны также шестиместные S9 с двумя отдельными креслами на втором ряду и двухместным диваном на третьем. Оснащение включает центральный экран мультимедийной системы на 15,6 дюймов и дополнительный потолочный дисплей на 17,3 дюйма для задних пассажиров.

