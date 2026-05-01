Вписываясь в сочинские серпантины, мы постарались постичь повадки нового флагманского большого кроссовера из Гуанчжоу, который производит впечатление своим мягким ходом и почти убаюкивающим характером

Новый полноразмерный кроссовер GAC S7 представляет собой полноприводный паркетник с гибридной силовой установкой последовательного типа. Если вы забыли, напомню, что в данном варианте бензиновый мотор не имеет связи с колесами, а лишь подзаряжает батарею. При длине кузова 4,9 м, снаряженной массе 2,3 т и мощности 340 лошадиных сил этот автомобиль добегает с места до сотни за 6,7 с. Это хоть и быстро, но все же на секунду-полторы медленнее конкурентов, среди которых Voyah Free Sport, Exlantix ET, Li Auto L6 и Aito Seres M7.

Отставание в динамике компенсируется ценой. За топ-вариант S7 просят 6?049?000 рублей, а стоимость соперников только стартует от 6,7–7,6 млн. Можете прикинуть, во сколько обходится секунда-другая разгона. В остальном различий не так уж много, а те, что есть, не критичны. Например, Voyah выделяется своей пневмоподвеской, но у GAC и без «пневмы» солидный дорожный просвет в 200 мм плюс неплохая геометрия переднего свеса, позволяющая похулиганить на бездорожье. А раз так, то основным критерием при выборе становится дизайн, и в этой дисциплине нас ждет много открытий.

Даже беглый взгляд на кузов S7 мгновенно отмечает целый набор цитат из мирового автопрома. Монобровь передних фар, популярная сейчас у китайцев, впервые появилась, кажется, у Kia Soul третьего поколения. Не менее распространенные в Поднебесной «клыки» дополнительного света известны еще с 2014 года, когда их приделали на Cadillac СТS. Дутые колесные арки в массовый сегмент привнес BMW X5 в 1999 году. Плоские монументальные боковины как фирменная черта Rolls-Royce вообще имеют столетнюю историю. Вертикальные «жабры» передних крыльев GAC S7 взяты у третьего поколения Range Rover, а задний свет в форме скобы подсмотрен у Kia EV5. Вот такая картина вырисовывается. Обычный покупатель не обратит на эти подробности никакого внимания и будет искренне наслаждаться стильным силуэтом, поскольку S7 реально красив. Но прошаренный просто не сможет развидеть всю эту дизайнерскую википедию. Как говорил Соломон, во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь.

Сами китайцы, конечно, о цитатах молчат и напирают на фишечки новинки, среди которых, например, «самая большая стеклянная крыша в сегменте». Звучит мощно, если бы похожие заявления не делал каждый второй бренд из Поднебесной. Я слышу эту фразу на презентациях примерно раз неделю. Да что там далеко ходить, здесь же, в Сочи, про монобровь S7 нам сказали, что это «самая большая в классе светодиодная панель из 2248 светодиодов протяженностью 2618 мм». В Китае принято меряться диодами. Кстати, на эту панель можно вывести анимированные элементы — такие, как «глаза животного», «взгляд охотника», «глаза с любовью» и прочий азиатский креатив. Вся эта анимация сильно напоминает советскую бегущую строку из попеременно загорающихся лампочек. В СССР это привлекало внимание людей из деревни, но сейчас…

Давайте лучше поговорим о самой большой в классе (крепитесь, друзья, вы еще не один миллион раз услышите это от китайцев) площади проекции на лобовое стекло. Если без шуток, то это реально новый уровень эргономики и безопасности. Далеко не всегда проекция хорошо заметна — чуть отклонил голову, и уже не видно. А в GAC эту проблему решили.

Заслуживает упоминания и такая фишка, как голосовой ассистент, доступный для сидящих и на первом, и на втором ряду. Помощник распознает, какой именно пассажир говорит, и подстраивается под него. Человеку не нужно уточнять «открой левое заднее окно». Достаточно сказать «открой окно» — и опустится именно то, возле которого он сидит. Не все работает гладко, как хотелось бы, и некоторые слова русского языка ассистент распознает плохо, но мы знаем, что ИИ быстро обучается.

Раз уж пошел разговор об искусственном интеллекте, то знайте, что он проник во многие части новинки. Его можно найти в алгоритмах силовой установки, в системе стабилизации курса, в функциях контроля разметки и удержания в полосе. Он отвечает за управление крутящим моментом в гибридном приводе и помогает силовой установке адаптироваться под ваш стиль вождения. Да, это было и раньше, но не так масштабно, потому что в GAC искусственный интеллект определяет еще и время работы бензинового двигателя для питания батареи и корректирует функционал переднего и заднего электромоторов, чтобы, с одной стороны, не позволить вам встать посреди дороги с разряженным аккумулятором, а с другой — не остаться без капли бензина. Задача не тривиальная, учитывая, что одновременно нужно еще давать заметной мощности на колеса, иначе что это за бизнес-класс.

Где нет искусственного интеллекта, так это в подвеске GAC S7. Здесь все исключительно из «железа». Однако это не мешает шасси подстраиваться под особенности дорожного покрытия. Просто инженеры сделали ставку на механику. Речь идет об амортизаторах с технологией FSD, которые без участия электроники сами меняют жесткость в зависимости от резкости колебаний. Если дорога изобилует выбоинами, подвеска автоматически смягчается, дабы из пассажиров не вытрясало душу, а если асфальт ровный, то приоритет не комфорту, а управляемости. Похожие решения есть и у других производителей, и, как показала практика, это надежнее, чем цифра.

На сочинских серпантинах не было совсем уж разбитых участков, но неровностей хватало. Первое впечатление от новинки — исключительно мягкий ход и убаюкивающий характер. Ощущение чилаута усиливалось за счет акустического комфорта: производитель не сэкономил на двойных стеклах, и шумоизоляция салона оказалась отменной. Настройки рулевого управления, в свою очередь, не провоцировали на дерзкие маневры, но словно бы успокаивали: расслабься, дорогой. Да я и не сопротивлялся.

«Незачем заставлять 2,3 тонного пятиметрового крокодила выполнять цирковые трюки», — думал я, любуясь видами горных рек и ущелий. Но затем за руль сел коллега и решил выжать педали до упора и полностью выбрать ходы подвесок. Наверное, ему не хватало адреналина. Если бы в салоне сохранили ручки, я бы легче пережил это ралли. К сожалению, от них избавились — они портили премиальный стиль. Короче, держаться было не за что, и свои последующие впечатления я получал, вдавленный в дверь центробежной силой.

Пока мою щеку размазывало по стеклу, я успел отметить, что в «спортивном» режиме руль вместе с подвеской сбросили сонливость, а коробка не спешила переходить наверх, помогая неплохо тормозить двигателем, — коллега-адреналинщик ювелирно вписывался в виражи. Захотите поддать жару? GAC S7 сопротивляться не будет. Но помните, что без салонной ручки пассажир пострадает.

Технические характеристики GAC S7 1.5 DHТ 4WD Габариты 4900х1950х1780 мм Колесная база 2880 мм Снаряженная масса 2310–2335 кг Дорожный просвет 200 мм Объем багажника 720–2050 л Силовая установка Тип ДВС-генератора бензиновый L4 с турбонаддувом, 1498 см3 Мощность 156 л.с. Крутящий момент 210 Нм при 2750–5000 об/мин; Суммарная макс. мощность тяговых э/моторов: 340 л.с. Трансмиссия 1-ступенчатый редуктор Привод полный Макс. скорость 180 км/ч Время разгона до 100 км/ч 6,7 с Средний расход топлива 7,0 л/100 км Объем бака 50 л Суммарный запас хода 867 км Запас хода на электротяге 153 км