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Haval F7 2019 вид спередиHaval F7 2019 вид сзадиHaval F7 2019 салонHaval F7 2019 приборная панель
Haval F7 2019 монитор
На 9-дюймовый центральный дисплей выводятся траекторные подсказки системы видеообзора
Haval F7 2019 панорамная крыша
Панорамная крыша от Webasto имеет сдвижной люк
Haval F7 2019 передние кресла
Haval F7 2019 климат для второго ряда
Подогрев дивана включается клавишами в торце центрального подлокотника
Haval F7 2019 задний диван
Haval F7 2019 багажное отделение
У багажного отсека широкий проем, но великовата погрузочная высота

Большому китайскому SUV с российской пропиской есть чем привлечь женскую аудиторию: ценительницы уюта и восточной харизмы наверняка найдут в этом автомобиле желаемое

Среднеразмерный кроссовер Haval F7 позиционируется как передовой продукт, ориентированный на молодых и амбициозных клиентов. В июне эта модель первой встала на конвейер нового завода под Тулой. Именно ей предписано стать локомотивом российских продаж и символом прогресса, который марка Haval проделала с момента своего основания в 2013 году. Женщины (по про­г­нозам) должны составить в нашей стране меньшую, но все же значительную часть покупательской аудитории. Естественно, мы задались вопросом, чем именно новый «китаец» может привлечь представительниц слабого пола.

Модный аксессуар

Дизайн авторства Пьера Леклерка находит отклик в женском сердце. Подсознание выискивает параллели с «одноклассниками» премиальных марок, в меру агрессивный «фасад» уравновешен плавными обводами. Хватает и интересных «завлекалок», таких как «зубастые» накладки на бамперах, в которых преломляется цвет кузова. Стилистика салона под стать экстерьеру – харизматичные линии, мягкие полимеры, биокожа.

В то же время F7 отличают черты семейного автомобиля, и это наверняка привлечет домовитых хозяек и молодых мам. К примеру, здесь очень широкие проемы дверей, которые открываются на большой угол, так что в салон удобно запускать детей и закидывать разного рода поклажу. Сказать, что задний ряд прос­торен, – не сказать ничего. Сидишь, вытянув ноги, как в каком-нибудь лондонском кэбе. Багажный отсек в сравнении с салоном, правда, уже не кажется огромным, но 723 л (если мерить от фальшпола до потолка) – вполне приличный результат. Важно и то, что пороги полностью прикрыты дверьми, а значит, юбки и брюки останутся чистыми при посадке-высадке. Пластиковый же обвес защитит кузов в тесных дворах и на «пересеченке».

Ну а что, если вы – гаджетоманка и ждете от автомобиля электронных «наворотов»? Такого в F7 хоть отбавляй. Скажем, в «старших» комплектациях имеется система бесключевого доступа, так что оставьте ключ в сумочке и просто тяните за ручку. USB-разъемов три, причем один смонтирован у салонного зеркала заднего вида: сюда так и напрашивается видеорегистратор. Еще один козырь – отличная визуализация процесса парковки: крупная картинка с камеры заднего вида дополнена ракурсами перед фронтальной частью и с верхней точки. Ощущать солидные габариты машины помогут также датчики парковки спереди и сзади – при такой круговой «обороне» удобно выезжать, к примеру, из подземных гаражей.

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На что можно посетовать? Некоторые из дам отметят отсутствие в списке опций электропривода пятой двери, другим будет мало безальтернативного однозонного климат-контроля, третьим – режима «в одно касание» только у водительского стеклоподъемника или, скажем, скромного диапазона регулировки руля по вылету. Однако на фоне многочисленных модных и функциональных «фишек» на эти особенности большинство женщин наверняка закроет глаза.

В удовольствие

В дороге F7 – настоящий дамский угодник. К примеру, даже хрупкой девушке здесь легко крутить почти невесомый руль. Подвеска настроена убаюкивающе мягко – вы можете мчать по разбитому асфальту, не создавая дискомфорта себе и пассажирам. Активному рулению машина тем не менее противится – заметны запаздывания с реакцией на поворот «штурвала» и боковые крены в виражах. Тем не менее с учетом недетских габаритов и высокого центра масс этот SUV ведет себя вполне собранно, и большинству дам его дорожные повадки придутся по вкусу.

Связка 2-литрового 190-сильного бензинового турбомотора, 7-ступенчатого преселективного «робота» и полного привода обеспечивает «китайцу» пусть не спорткаровскую, но вполне достойную динамику ускорения. Разве что «гонщицы» посетуют на некоторую вальяжность кроссовера на старте. Однако, как ни крути, отклик на «газ» здесь живой даже в режиме «Нормальный», а при выборе алгоритма «Спорт» (задается клавишей перед селектором роботизированной трансмиссии) SUV едет еще бодрее. Не менее важно, что ему легко даются быстрые обгоны на трассе, а сберечь силы в дальних поездках помогает адаптивный круиз-контроль. Тормозная система F7, как и агрегатная связка, настроена «по-граждански»: автомобиль не встает как вкопанный при резком нажатии на левую педаль, но замедляется достаточно эффективно и предсказуемо.

По итогам теста у нас назрел логичный вопрос: а оптимальна ли для слабого пола модификация с топовым турбомотором, 7-ступенчатым «преселективом» и полным приводом? Ведь версии, которую мы опробовали, есть интересная альтернатива в виде машины с 1,5-литровым 150-сильным бензиновым турбоагрегатом, тем же 7-ступенчатым «роботом», передним или опциональным полным приводом.

Увы, с таким F7 пока познакомиться не удалось. Но что-то подсказывает, что именно он станет для женщин оптимальным. Да и финансово более доступным. Если за самый мощный полноприводный вариант сегодня просят от 1 629 000 рублей, то 150-сильную версию с приводом на передние колеса можно приобрести за 1 449 000 рублей. Хотя мы все-таки рекомендуем выбрать полный привод, тем более что переплата составит лишь 80 000 рублей. Зато вы получите большую безопасность и свободу при поездках за город.

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