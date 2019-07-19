Китайские товарищи расшифровывают литеру F в обозначении новой серии автомобилей Haval, как Future, Fashion и Fun («будущее», «мода» и «развлечение»). Я бы добавил еще и Fitness. В попытках соответствовать (to fit) современному уровню автомобилестроения бренд постоянно «подтягивается»

Haval F7, безусловно, модный, потому что кроссовер. Потому что, несмотря ни на какие кризисы и колебания вкуса/спроса, кроссоверы у нас остаются самым популярным «подвидом» автомобилей. «Китайцев» это не касается? Уже касается. Они вовсю подтягиваются к лучшим образцам корейского, японского и европейского автомобилестроения. Правда, пока без особого успеха на нашем рынке.

F7 красив и ярок на фоне других моделей бренда (да и моделей других брендов). Серия H в сравнении с ним — вчерашний день, автомобили для консерваторов. F7 молод, стремителен, энергичен. Огромная решетка радиатора с рельефной фактурой. Узкие фары с рядами светодиодных элементов. Серебристые рейлинги на крыше, перетекающие в спойлер-антикрыло. На кого похож F7? Разумеется, «на всех овчарок сразу»: и на Hyundai Tucson, и на Mazda CX-5, и на Jaguar F-Pace. А мне кажется — или не кажется? — еще и на BMW X1 первого поколения. Смелая заявка. В то же время, как ни крути, а в облике автомобиля нет ничего лишнего, отталкивающего, неприятного. Я бы только перекрасил блестящие хромированные элементы в матовые и сделал надпись «HAVAL» на корме более мелким шрифтом. Не для того, чтобы скрыть китайское происхождение автомобиля. А просто потому, что буквы действительно чересчур велики.

Вполне себе логика

Внутрь садиться не хочется: тест начинается невероятно жарким днем. Так и есть, черный салон сильно прожарен на солнце, климатическая установка, кажется, «холодит» неэффективно, открываем люк, чтобы выгнать горячий воздух. Помогает. Люк составляет половину панорамной крыши, это прерогатива самой дорогой версии Premium.

Сразу отмечаю: «китайского» запаха в салоне нет. От слова «совсем». Даже после прожарки на солнцепеке. Есть запах нового автомобиля, но не более того. Пробег тестовой версии едва превышает 1000 километров.

Поневоле сравниваю свои впечатления с рекламой, часто мелькающей по телевизору. Да, действительно, F7 – броский, авангардный. Интересны линии элементов отделки. Что-то и внутри напоминает BMW, например, заметный разворот центральной консоли в сторону водителя. А еще трансмиссионный джойстик. Он немного не такой, как баварский, но имеет схожие алгоритмы работы. Кстати, вручную выбирать передачи с его помощью нельзя, он служит лишь для перевода коробки в ручной режим, затем нужно оперировать подрулевыми лепестками.

Уже есть первые отзывы о Haval F7, и заметно, что некоторые их авторы готовы придраться в этом автомобиле ко всему, только за его китайское происхождение. Мол, и лепестки позади рулевого колеса расположены не оптимально, и само колесо со срезом в нижней части кажется неудобным, и кнопки на нем мелковаты и слишком многочисленны. Никаких отрицательных ощущений ручной выбор передач у меня не вызвал. Лепестки как лепестки. А рули со срезами вам раньше не встречались? На Audi, например… «Хавейловский» срез неудобен не тем, что делает баранку не круглой, а тем, что при перехвате руля этот срез оказывается слишком толстым для руки, за него неудобно хвататься. Посадку срез облегчает, а руление — нет. Кнопки на руле действительно мелковаты, но крупных почти ни у одного производителя нет, да и китайская логика управления с помощью этих кнопок — вполне себе логика.

Менее логичны другие решения. Настраивая цвет центрального дисплея, с удивлением обнаруживаю… перечень режимов движения, для каждого из которых можно выбрать свой колер. Так, а где выбор самих режимов? Среди немногочисленных кнопок на центральной консоли есть только кнопка ECO. Опытным путем выясняю, что внедорожные режимы сокрыты за кнопкой с символом горы и снежинки: «Снег», «Грязь», «Песок»… Примечательно, что и режим «Спорт» зашит сюда же. Переключение между режимами происходит по кругу, нажатием той же кнопки. Это значит, что для перехода из спортивного режима в нормальный (или стандартный) надо «пролистать» все внедорожные позиции. Странно. Надеюсь, это безопасно на скорости как для электроники, так и для механики автомобиля.

У многих премиальных моделей есть подобный выбор режимов. Но, заметим, на Audi и Volvo каждый из режимов включается отдельно (выбором из списка на сенсорном дисплее). Меня заинтересовало фото китайской версии Haval F7. На нем рядом с джойстиком коробки передач видна шайба-регулятор с какими-то позициями вокруг нее. Удалось разглядеть лишь слова Mode и Back. Так что, вероятно, это все же не устройство выбора режимов движения. На автомобилях, выпущенных на заводе в Тульской области, никакой шайбы на этом месте нет, вместо нее — заглушка.

Вы скажете, что не очень уж премиальному «Хавейлу» простителен такой алгоритм? Но, во-первых, та же телереклама сообщает нам, что модель F7 ломает стереотипы и предлагает на массовой модели премиальные опции, делает их доступными. А во-вторых, цена нового китайского кроссовера не такая уж скромная. Максимальная комплектация, побывавшая у нас на тесте, оценивается более чем в 1,8 млн рублей.

Действительно ли за такие деньги можно получить хотя бы немного «премиума»? Да, это так. Haval H7 предлагает нам систему предупреждения о потенциальных столкновениях, а также адаптивный круиз-контроль с радаром. Обе системы работают, проверено и в городе, и на трассе. А вот очевидные датчики системы контроля «слепых» зон всю дорогу (почти 1000 тестовых километров) «молчали». Ни в одном из бортовых меню я не нашел упоминания об этом устройстве и порядке его включения/отключения.

На трассе была отмечена высокая курсовая устойчивость автомобиля. Руль — не верх точности (к тому же, он «длинный», делает три оборота от упора до упора). И все же управляемость заслуживает также высокую оценку. Подвеска понравилась: в меру жесткая, она не допускает раскачки на крупных «волнах» покрытия, но и не «дробит» на мелких неровностях. Спереди и сзади на Haval F7 применены стойки «МакФерсон».

Еще, я, каюсь, не обнаружил вход USB на корпусе салонного зеркала заднего вида. Но, узнав о нем, я не нашел странности в таком местоположении гнезда. Подобное размещение встретилось мне на Ford Explorer, и, согласитесь, оно удобно для подключения видеорегистратора или навигатора (тем более, что системы навигации даже в максимальной комплектации Haval F7 нет). Размещение второго порта USB в углублении под центральным туннелем меня не удивило. Так же размещен этот порт на Chery Tiggo 7, и это тоже удобно. На ходу легко найти гнездо на ощупь и вставить в него флэшку. Сложнее с расположенной рядом 12-вольтовой розеткой. Она на борту F7 единственная, а нам в пути понадобилось подключить два устройства: телефон (для зарядки) и сумку-холодильник. Пришлось применить разветвитель прикуривателя. Правду сказать, в данное гнездо его впихнули с трудом.

Как видим, эргономика кроссовера-новинки из Поднебесной несколько своеобразна. Хотя многие сходные «неприятности» встречались мне и на автомобилях из Кореи, Японии и Европы. Сядьте за руль Haval F7 и поставьте в выемку около центрального подлокотника полулитровую бутылку. Вы сразу почувствуете, что она активно мешает локтю правой руки, потому что возвышается над подлокотником. Но практически аналогичная картина наблюдалась на Chevrolet Cruze. Там водительский локоть при переключении передач упирался в подлокотник.

Хотя… на Cruze крышка подлокотника при движении не открывалась, а на F7 — пожалуйста. Встряхнет автомобиль на кочке неровной дороги — и крышка подскакивает. Вдобавок, может сработать аварийная сигнализация, которая призвана реагировать на резкие торможения, но вот на кочки, как выяснилось, «откликается» тоже.

Где «лошади»?

«Отклик» автомобиля на резкое добавление «газа» тоже слегка разочаровывает. Почему? Ведь максимальная комплектация F7 оснащена аж 190-сильным бензиновым турбомотором — немало! Если вы не знаете этого показателя, вы признаете, что да, городской кроссовер вполне динамичен. Но 190 сил обязывают к большему. Судите сами: с 80 до 120 км/ч новая модель от Haval разгоняется за 8-9 с. Аналоги делают это на 2-3 с быстрее, вспомним, например, Mini Countryman со 190-сильным дизелем. Разгон с места до 100 км/ч, длящийся около 9 с, неплохой, но тоже не рекордный показатель. Я бы «дал» данному двигателю на 20-30 сил меньше.

Но это, на мой взгляд, подогревает интерес к версиям F7 с 1,5-литровым 150-сильным турбомотором. Уже не раз бывало, что при выходе на рынок какой-либо модели с двумя вариантами моторов более привлекательной оказывалась именно «слабая» версия. Логика такова: от нее ждешь меньшего, чем получаешь. А от «сильного» варианта — наоборот.

В случае с Haval F7 интересен тот факт, что оба двигателя работают в паре с одной и той же коробкой передач. Это семиступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Ох, китайцы! Как специально подобрали для кроссовера такие устройства, которые пока со скепсисом воспринимаются российскими автомобилистами: турбомоторы и «роботы»… Современные — да. Перспективные — безусловно. Но китайские…

Тест же показывает, что ничего особенно «китайского» в этих агрегатах нет. Двухлитровый мотор слегка «проваливает» на старте, зато действительно тянет в широком диапазоне оборотов: крутящий момент, составляющий 340 Нм, согласно паспорту — и ощущениям тоже — реализуется при 2000 — 3200 Нм, и даже выше. Но на 4500 — 5000 об/мин двигатель «скисает». Случайно, разгоняясь на улице, я дважды дернул на себя джойстик коробки, тем самым переведя ее в ручной режим. И удивился: обычно автомобиль все-таки «выстреливал» при добавлении «газа», а тут нарастал только рёв мотора, скорость же почти не увеличивалась. Стрелка тахометра взлетела до 5000 об/мин, а передача оказалась только второй.

Возвращаясь к разгону 80 — 120 км/ч, отмечаю, что в автоматическом режиме автомобиль ускоряется на секунду, а то и на две быстрее, чем на четвертой передаче. Если проследить за индикацией на панели приборов, можно обнаружить, что коробка способна при спурте сбросить три и даже четыре передачи, перескочив с седьмой на третью ступень! И всё это без толчков и тем более каких-то аппаратных ошибок. Добавлю, что перегрева агрегатов, которого опасаются некоторые водители, я тоже не отметил за несколько дней интенсивного теста. На скорость разгона я испытывал автомобиль в жару, с двумя седоками впереди и балластом на заднем сиденье и в багажнике, примерно равным весу трех пассажиров. Так что, принимая в расчет нагрузку, время на обгон можно и сбавить. Имея только двух седоков, без груза, да еще в спортивном режиме, Haval F7 несся по трассе в течение почти трех часов — и тоже без каких-либо неприятностей.

А бездорожье, спросите вы? Ну, с учетом основного предназначения — городской кроссовер — я не стал забираться туда, где больше дров. Но попытался развернуться на песчаном уклоне между двух лесных дорог. Было даже обидно, настолько легко F7 справился с препятствием. Усложнить задачу путем установки управляемых колес под углом к прямолинейному курсу не удалось. Почти не удалось, автомобиль слегка пробуксовал на старте. Затем снова двинулся вперед.

Есть ли разница в поведении автомобиля при использовании разных режимов движения? Да, но незначительная. При выборе позиции «Спорт» кажется, что динамика улучшается, но при более пристальном анализе выясняется, что всего лишь укорачивается провал при резком добавлении «газа». Режимы «Стандарт» и «Грязь» очень схожи, а вот позиция «Песок» отличается. В одних и тех же условиях при скорости 40 км/ч (по спидометру) режим «Стандарт» предлагает четвертую передачу и 2000 об/мин, а режим «Песок» - третью передачу и 2500 об/мин. Режим «Снег» сильно ограничивает разгон, предотвращает «раскручивание» двигателя.

По поводу спидометра. Проверка показала, что его показания на F7 почти не расходятся с индикацией скорости на экране GPS-навигатора. Разница составляет от 1 до 3 км/ч. При этом сам себя кроссовер «обманывает» более значительно. После нескольких десятков километров, преодоленных с включенным круиз-контролем на скорости 120 км/ч бортовой компьютер «Хавейла» выдал среднюю скорость 115 км/ч.

На лесных неровностях я попытался вывесить одно из задних колес, правда, не слишком настойчиво (в итоге не вывесил, хотя и заметил, что левое заднее колесо проворачивалось охотнее правого). F7 выползал из западни без труда. А когда я останавливался и вылезал из салона, то каждый раз отмечал: двери кроссовера открываются не хуже, чем когда он стоит на ровной поверхности. Признаюсь честно, двери приходилось захлопывать от души, хотя недостатком автомобиля я это не считаю. Встречались и худшие случаи. Вот пятая дверь у нового «китайца» действительно тяжелая, тащить ее вниз приходится с усилием, электропривода нет. Пожалуй, ребенок или субтильный человек смог бы подтянуться на ней.

Не прекращать «рост»

Самому же автомобилю есть, в чем еще «подтянуться», чтобы наконец встать вровень с одноклассниками от более именитых фирм. Интересное оформление салона, столь яркое на фотографиях и в рекламных роликах, на деле выглядит скромнее. Оцифровка панели приборов мелковата. Центральный дисплей демонстрирует девятидюймовую диагональ и высокое разрешение. Но символы на нем тоже далеки от гигантских, и в плане качества картинки с камер кругового обзора китайцы поскупились. В плане звучания аудиосистемы — тоже. Настройки звуковой картины оказались совершенно непонятными.

Оценить расход топлива в разных режимах фактически не удалось. Haval F7 с удивительной стабильностью демонстрировал в городских и загородных пробках 11-литровый аппетит, при обычном же движении по трассе снижал его примерно до 9 л. Но так как вместо обычного движения у нас преобладало быстрое, расход превышал и 10, и 11 л. Использование круиз-контроля позволяло экономить, разве что, сотни граммов на километр. Бензин для питания кроссовера рекомендуется не ниже 95-го.

Сиденья в топ-версии Haval F7 отделаны «кожзамом», и у меня, в отличие от некоторых тест-пилотов, к качеству материала претензий не возникло. Он далеко ушел вперед от той скользкой и порой липкой «химозы», которая встречалась в китайских моделях считанные годы назад. То есть, с тактильными ощущениями все в порядке, но с посадкой за рулем — нет. Кресло, неплохо охватывающее водительские бока, напрочь лишено поясничного подпора, регулировки его тоже нет. Приходится устанавливать спинку максимально вертикально (даже при предпочтении такой посадки мне кажется, что угол наклона слишком мал) и придвигаться возможно ближе к рулю. Вы правы, коллеги, в этом кресле легко устать от посадки в дальней дороге. Но только от отсутствия поясничного подпора. Добавить бы его — и все остальное креслу можно простить.

Регулировки водительского кресла электрические, переднего пассажирского — механические. Памяти настроек водительского кресла нет. А что сзади? О-о, завидный простор: рулетка показала аж 37 сантиметров пространства для коленей при посадке «за мной»! Это просто отличный показатель. Сдвинуть сиденье вперед нельзя, но есть регулировка наклона частей спинки, к вашим услугам шесть положений. И возможность сложить эти части практически вровень с полом багажника. Сам багажник оценивается китайской стороной в 700 с лишним литров (а при сложенных сиденьях — вдвое больше). Так что внутреннего простора новинке не занимать.

И это, пожалуй, главное конкурентное преимущество Haval F7. Еще раз вернемся к ценам. У разных версий они таковы: полуторалитровые моноприводные варианты оцениваются в 1 449 000 — 1 639 000 рублей, полноприводные — в 1 529 000 — 1 719 000 рублей. Двухлитровые передне- и полноприводные автомобили на 100 000 рублей дороже. Как соотносятся эти цены с ценами конкурентов? Наиболее близок к китайскому «аппарату» корейский – Kia Sportage. Скептики просто руками замашут — разве можно сравнивать эти автомобили? Можно. Теперь уже можно. И в оснащении Kia Sportage нет многих доступных на Haval F7 элементов, и внутренние размеры их сильно разнятся. То же можно сказать о других конкурентах «китайца».

Чего же ему не хватает? Прежде всего, истории. Распространенность моделей Kia и Toyota, Hyundai и Skoda, Volkswagen и Renault обеспечила известность всех их достоинств и недостатков, от «детских болезней», устраненных на ранних стадиях выпуска, до «хронических заболеваний», с которыми приходится мириться. О «китайцах» же известно мало, они в большинстве своем остаются «котами в мешках». Более того, каждый дефект, каждый случайный отказ возводится в проблему: а вот, мол, ничего подобного на тех же «корейцах» нет.

Поставки первоначально «сырых» китайских моделей на наш рынок около 10-12 лет назад сыграли отрицательную роль. Даже сравнительно низкие цены на те автомобили подводили их, укрепляя покупателей во мнении, что хорошее дешевым не бывает и на грош пятаков не купишь. Теперь цены подровнялись, по сути, китайцы руководствуются теми же поговорками. То есть, прежде было дешево, потому что плохо, а теперь дорого, потому что хорошо. Наш покупатель согласен это понять, но принять — пока нет.

Невысок спрос — нет развития дилерской сети. Распространенность сервисов — опять же преимущество «корейцев», «японцев» и «европейцев». Ликвидность на вторичном рынке — тоже не сильная сторона «китайцев», многие уверены, что, купив автомобиль из Поднебесной, его больше никогда не продашь, а если продашь, то за копейки.

Сколько же лет надо, чтобы хотя бы одна модель или марка автомобилей из Китая пошла в народ? В наш, российский народ? Насчет печатных изданий этот срок известен: около двух лет. Продукты питания раскручиваются быстрее, бытовая техника и электроника — еще быстрее. А автомобили — явно медленнее. Чуть ли не десять лет понадобилось на то, чтобы наши автомобилисты убедились в преимуществах и надежности Great Wall Hover. Есть свидетельства о службе их моторов в течение сотен тысяч километров пробега. Достойно держатся и кузова, противодействуя коррозии. В общем, стало ясно, что, если не относиться к своему приобретению пренебрежительно, не считать его дешевой «одноразовой посудой», то оно вполне способно послужить… Но этот опыт не сыграл на руку модели, возрожденной под названием Hower. Потому что она, не будучи новой на старте, к сегодняшнему дню окончательно устарела.

Haval F7 не отстает от прогресса. Он оснащен многими передовыми системами, такими же, как у других современных моделей, независимо от страны происхождения. Это не лицензионная копия автомобиля, когда-то где-то снятого с производства, а вполне самостоятельный продукт с достойными характеристиками. Но не будем забывать, что одновременно с моделями Haval совершенствуются другие китайские модели: Geely, Chery, подтягиваются DFM, Lifan, FAW, Changan, пробуют свои силы на нашем рынке JAC, Zotye. Может быть, они не столь современны и не так богато «упакованы», но при этом удерживают более привлекательные цены на свои автомобили.

Удастся ли Haval сыграть на принципе «дешевое хорошим не бывает»? Посмотрим лет через пять. Вспомним еще раз три китайских F. Future? F7 представляет собой то будущее, которое уже наступило. Fashion? Да, он модный, будучи кроссовером, но моды на китайские модели в России пока нет. Fun? Развлечения внутри модели присутствуют, если же это слово перевести иначе, то ничего смешного в H7 нет, всё серьезно. А Fitness? Это то, чем надо заниматься постоянно, иначе потеряешь форму. То есть, подтягиваться, подтягиваться и снова подтягиваться.



Технические характеристики Haval F7 2.0 4х4 ГАБАРИТЫ, ММ 4620 х 1846 х 1690 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2725 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 190 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 723 / 1443 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1720 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1967 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 190 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 340 / 2000 — 3200 ТРАНСМИССИЯ роботизированная, 7-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 195 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 8,8 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100КМ н. д. ЕМКОСТЬ БАКА, Л 56