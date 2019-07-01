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Как бельгийцы, немцы и русские помогли китайцам отправить в плавание Haval F7
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Haval F7 2019 вид спередиHaval F7 2019 вид спередиHaval F7 2019 вид сбокуHaval F7 2019 салон
Haval F7 2019 приборная панель
Аналоговая «приборка» хорошо читается
Haval F7 2019 отделка
Прошивка обивки передней панели и карт дверей выполнена качественно и со вкусом
Haval F7 2019 руль
На левой спице руля организованы клавиши приема звонков и голосового управления
Haval F7 2019 АКПП
Под центральным тоннелем обустроена глубокая ниша с гнездами USB и розеткой на 12 В
Haval F7 2019 панорамная крыша
Сдвижной люк автоматически закроется на скорости выше 120 км/ч
Haval F7 2019 задний диван
Спинка дивана регулируется по наклону в трех положениях
Haval F7 2019 передняя фара
Топовому исполнению Premium выделены полностью светодиодные фары
Haval F7 2019 багажное отделение
Объем багажника с убранной шторкой составляет внушительные 723 л
Haval F7 2019 решетка радиатора
Haval F7 2019 решетка радиатора
Haval F7 2019 боковое зеркало
Крупные внешние зеркала облегчают маневрирование
Haval F7 2019 вид сзади
«Умная» электроника помогает справиться с диагональным вывешиванием
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Haval F7 2.0T 7DCT 2019
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Haval F7 2.0T 7DCT 2019

Проект первенца новой молодежной серии F – это история о том, как китайский бизнес взял на вооружение подход корейцев, пригласив к себе европейских гуру, а затем открыл завод в Туле, славящейся своими мастерами

Вблизи села Веськово на горе Гремяч в Ярославской области на обозрение туристов выставлен ботик «Фортуна». Эту весельно-парусную шлюпку под присмотром мастера Карстена Брандта построил собственноручно Петр I. В местном музее вам расскажут, как голландские судостроители обучили первого российского императора искусству ходить под парусом и как на берегу Плещеева озера в конце XVII века была возведена верфь, где со стапелей сошли русские военные корабли нового типа.

Весной «Автопанорама» свела короткое знакомство с кроссовером Haval F7 на полигоне в китайском Сюйшуе. Веськово же стало одной из точек маршрута его первого российского тест-драйва. Причем я устроился за рулем машины, собранной по полному циклу уже на тульском предприятии китайской марки. Под капотом урчит топовый 2-литровый 190-сильный бензиновый турбомотор, тяга передается на колеса обеих осей через фирменный 7-ступенчатый преселективный «робот», а в голове вызревает образ: с F7 китайцы создают свою новую российскую флотилию.

Товар лицом

Жители Владимирской и Тульской областей, да и столицы, откуда стартовал пробег, смотрят на этих «китайцев» с интересом. Отчасти потому, что, как и в случае с петровским ботиком, к созданию стиля и технической базы F7 привлекли талантливых «варягов». Дизайн – дело рук Пьера Леклерка, бельгийца, который до перехода в Haval «нарисовал» BMW X5 и X6. Неудивительно, что здесь видны цитаты из баварских SUV: фронтальная часть выглядит доминирующей, силуэт – классический (под вкусы европейцев), а оптика и бамперы с «колючими» очертаниями по-восточному броские.

Фактически F7 – «среднеразмерник», его габариты близки к Nissan X-Trail. Однако китайцы записали модель в компактные SUV, а в основные конкуренты отрядили KIA Sportage, Hyundai Tucson и Mazda CX-5. Чем не конкурентное преимущество? Ведь в сравнении с «компактами» у нашего героя шире дверные проемы и просторнее салон. На втором ряду перед коленями царский – почти 30 см – запас пространства. Над головой, правда, «воздуха» поменьше, ведь крыша в районе задних стоек на модный манер завалена. Совет «дядям Степам»: опустите спинку дивана в крайнее заднее положение (всего их три) и точно не подопрете потолок.

Первое ощущение от салона позитивное – спрашиваешь себя, а не премиальный ли это продукт? Дока Леклерк обустроил в F7 породистую переднюю панель, не поскупился на тактильно приятный пластик и экокожу, расставил акценты (вроде джойстика «робота» а-ля BMW). Впечатляют также эргономичные кресла с электрорегулировкой в шести направлениях и щедрое оснащение – в «топе» среди прочего есть система бесключевого доступа, подогрев всех сидений, дефлекторы вентиляции заднего ряда, огромная панорамная крыша с люком, система кругового обзора, передние и задние парктроники, датчики света и дождя. Мультимедиа с 9-дюймовым экраном – это быстрый софт, сочная картинка и поддержка сервисов Apple CarPlay и Android Auto.

И все же, освоившись в машине, замечаешь нюансы, типичные для массовых брендов: повернутый к водителю сенсорный дисплей бликует на солнце и быстро заляпывается пальцами, диапазон регулировки руля по вылету невелик, а в бардачке не предусмотрена система охлаждения. Еще обиднее, что даже топовую версию обделили электроприводом пятой двери и многозонным «климатом».

С другой стороны, у F7 не отнять современных электронных ассистентов – тут и оперативно работающий адаптивный «круиз», и система предотвращения фронтальных столкновений, и круговой обзор, и функция подсветки поворотов штатными «противотуманками». Но и по этой статье, увы, есть пробел: систем контроля мертвых зон и рядности, доступных у многих конкурентов, не предусмотрено.

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Зато, как и другие модели Haval, «семерка» имеет оцинкованный кузов, вокруг салона сформирован каркас безопасности из высокопрочной стали, четыре надувные подушки уже в «базе» и шесть – в «топе». Багажник на 723 л может похвастать правильной формой и вместительным подпольем с инструментом и «докаткой». Диван складывается в пропорции 60:40 в ровный пол, и вместимость «трюма» увеличивается до внушительных 1443 л.

Мягко стелет

Самое сильное впечатление от езды по дорогам Московской, Владимирской и Ярославской областей оставила подвеска. Ее сбалансированные характеристики позволяют «китайцу» держать четкий курс на высоких скоростях и в то же время сглаживать все виды неровностей – от мелких ям до крупных рытвин. Словом, от шасси восторг и еще раз восторг!

К настройкам рулевого управления нужно приноровиться. Во-первых, баранка «длинная» – примерно три оборота от упора до упора. Во-вторых, возникает ощущение, что руль приклеен к околонулевой зоне – качнешь его, а он норовит немедленно вернуться в «ноль». Однако на трассе понимаешь, что такие калибровки – благо. По сути, это вклад в курсовую устойчивость. В быстрых виражах получаешь драйверское удовольствие, несмотря на ощутимые боковые крены. «Положить» же машину неумелой рулежкой не даст «умная» система стабилизации с алгоритмом, препятствующим переворачиваемости – я сам убедился в этом после серии  заездов по полигону вблизи Переславля-Залесского.

Теперь об альянсе 2-литрового 190-сильного бензинового мотора и 7-ступенчатого «робота» с двумя мокрыми сцеплениями. Последний разработан под руководством немецкого инженера Герхарда Хеннинга – еще одного именитого «западника», создававшего трансмиссии для Mercedes-Benz и других европейских брендов. Агрегатная связка настроена на комфортную и динамичную езду. Тем не менее коробка, отличающаяся плавными и быстрыми переключениями, ограничивает прыть машины на старте, да и ускорение со 100 км/ч происходит чуть медленнее, чем рассчитываешь. В остальных скоростных режимах «китаец» ведет себя очень бодро, особенно если клавишей на консоли задать системе Terrain Response «спортивные» настройки. Кроме «спорта» в машинах с передним приводом доступны режимы «экологичный», «нормальный» и «снег», а у полноприводных F7 добавляются алгоритмы «грязь» и «песок».

Не спасует ли модный SUV на проселке? На внедорожном спецучастке «семерка» без проблем преодолела глубокий брод, затем я опробовал системы помощи при спуске и подъеме (обе активируются при выборе режимов «грязь» и «песок»). Полный привод с компонентами BorgWarner на основе электромагнитной муфты обеспечивает постоянный преднатяг – при ведущей передней оси на задние колеса передается как минимум 10% тяги. В сложных условиях система поделит крутящий момент между осями поровну – отличное подспорье для езды по скользким и рыхлым поверхностям. Но нужно помнить о клиренсе 190 мм и не самых маленьких кузовных свесах – F7 все же городской кроссовер, а не внедорожник.

Итак, российские мастера приняли эстафетную палочку от китайских и европейских инженеров, как результат, с новой тульской «верфи» начали сходить первые «суда» – весьма перспективные кроссоверы Haval F7, вслед за которыми на предприятии начнут собирать ряд других моделей. Что же касается цен на новинку, то производитель решил особенно не демпинговать – за базовую версию с 1,5-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором и безальтернативным 7-ступенчатым «роботом» просят 1 449 000 рублей. Топовый вариант, побывавший у меня на тесте, обойдется в 1 819 000 рублей. Для сравнения: вилка цен на KIA Sportage с «автоматом» составляет 1 549 900– 2 274 900 рублей. 

   

Технические характеристики Haval F7 2.0T 7DCT

Габариты, мм

4620х1846х1690

Колесная база, мм

2725 

Дорожный просвет, мм

190

Объем багажника, л

723–1443

Снаряженная масса, кг

1720

Диаметр разворота, м

н/д

Тип двигателя

бензиновый L4 турбо

Рабочий объем, см³

1967

Макс. мощность, л.с./об/мин

190/5500

Макс. момент, Нм/об/мин

340/2000–3200

Привод

полный

Трансмиссия

роботизированная преселективная 7-ступенчатая

Макс. скорость, км/ч

195

Время разгона 0–100 км/ч, с

н/д

Расход топлива (средний), л/100 км

8,8

Объем бака, л

56

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