Проект первенца новой молодежной серии F – это история о том, как китайский бизнес взял на вооружение подход корейцев, пригласив к себе европейских гуру, а затем открыл завод в Туле, славящейся своими мастерами

Вблизи села Веськово на горе Гремяч в Ярославской области на обозрение туристов выставлен ботик «Фортуна». Эту весельно-парусную шлюпку под присмотром мастера Карстена Брандта построил собственноручно Петр I. В местном музее вам расскажут, как голландские судостроители обучили первого российского императора искусству ходить под парусом и как на берегу Плещеева озера в конце XVII века была возведена верфь, где со стапелей сошли русские военные корабли нового типа.

Весной «Автопанорама» свела короткое знакомство с кроссовером Haval F7 на полигоне в китайском Сюйшуе. Веськово же стало одной из точек маршрута его первого российского тест-драйва. Причем я устроился за рулем машины, собранной по полному циклу уже на тульском предприятии китайской марки. Под капотом урчит топовый 2-литровый 190-сильный бензиновый турбомотор, тяга передается на колеса обеих осей через фирменный 7-ступенчатый преселективный «робот», а в голове вызревает образ: с F7 китайцы создают свою новую российскую флотилию.

Товар лицом

Жители Владимирской и Тульской областей, да и столицы, откуда стартовал пробег, смотрят на этих «китайцев» с интересом. Отчасти потому, что, как и в случае с петровским ботиком, к созданию стиля и технической базы F7 привлекли талантливых «варягов». Дизайн – дело рук Пьера Леклерка, бельгийца, который до перехода в Haval «нарисовал» BMW X5 и X6. Неудивительно, что здесь видны цитаты из баварских SUV: фронтальная часть выглядит доминирующей, силуэт – классический (под вкусы европейцев), а оптика и бамперы с «колючими» очертаниями по-восточному броские.

Фактически F7 – «среднеразмерник», его габариты близки к Nissan X-Trail. Однако китайцы записали модель в компактные SUV, а в основные конкуренты отрядили KIA Sportage, Hyundai Tucson и Mazda CX-5. Чем не конкурентное преимущество? Ведь в сравнении с «компактами» у нашего героя шире дверные проемы и просторнее салон. На втором ряду перед коленями царский – почти 30 см – запас пространства. Над головой, правда, «воздуха» поменьше, ведь крыша в районе задних стоек на модный манер завалена. Совет «дядям Степам»: опустите спинку дивана в крайнее заднее положение (всего их три) и точно не подопрете потолок.

Первое ощущение от салона позитивное – спрашиваешь себя, а не премиальный ли это продукт? Дока Леклерк обустроил в F7 породистую переднюю панель, не поскупился на тактильно приятный пластик и экокожу, расставил акценты (вроде джойстика «робота» а-ля BMW). Впечатляют также эргономичные кресла с электрорегулировкой в шести направлениях и щедрое оснащение – в «топе» среди прочего есть система бесключевого доступа, подогрев всех сидений, дефлекторы вентиляции заднего ряда, огромная панорамная крыша с люком, система кругового обзора, передние и задние парктроники, датчики света и дождя. Мультимедиа с 9-дюймовым экраном – это быстрый софт, сочная картинка и поддержка сервисов Apple CarPlay и Android Auto.

И все же, освоившись в машине, замечаешь нюансы, типичные для массовых брендов: повернутый к водителю сенсорный дисплей бликует на солнце и быстро заляпывается пальцами, диапазон регулировки руля по вылету невелик, а в бардачке не предусмотрена система охлаждения. Еще обиднее, что даже топовую версию обделили электроприводом пятой двери и многозонным «климатом».

С другой стороны, у F7 не отнять современных электронных ассистентов – тут и оперативно работающий адаптивный «круиз», и система предотвращения фронтальных столкновений, и круговой обзор, и функция подсветки поворотов штатными «противотуманками». Но и по этой статье, увы, есть пробел: систем контроля мертвых зон и рядности, доступных у многих конкурентов, не предусмотрено.

Зато, как и другие модели Haval, «семерка» имеет оцинкованный кузов, вокруг салона сформирован каркас безопасности из высокопрочной стали, четыре надувные подушки уже в «базе» и шесть – в «топе». Багажник на 723 л может похвастать правильной формой и вместительным подпольем с инструментом и «докаткой». Диван складывается в пропорции 60:40 в ровный пол, и вместимость «трюма» увеличивается до внушительных 1443 л.

Мягко стелет

Самое сильное впечатление от езды по дорогам Московской, Владимирской и Ярославской областей оставила подвеска. Ее сбалансированные характеристики позволяют «китайцу» держать четкий курс на высоких скоростях и в то же время сглаживать все виды неровностей – от мелких ям до крупных рытвин. Словом, от шасси восторг и еще раз восторг!

К настройкам рулевого управления нужно приноровиться. Во-первых, баранка «длинная» – примерно три оборота от упора до упора. Во-вторых, возникает ощущение, что руль приклеен к околонулевой зоне – качнешь его, а он норовит немедленно вернуться в «ноль». Однако на трассе понимаешь, что такие калибровки – благо. По сути, это вклад в курсовую устойчивость. В быстрых виражах получаешь драйверское удовольствие, несмотря на ощутимые боковые крены. «Положить» же машину неумелой рулежкой не даст «умная» система стабилизации с алгоритмом, препятствующим переворачиваемости – я сам убедился в этом после серии заездов по полигону вблизи Переславля-Залесского.

Теперь об альянсе 2-литрового 190-сильного бензинового мотора и 7-ступенчатого «робота» с двумя мокрыми сцеплениями. Последний разработан под руководством немецкого инженера Герхарда Хеннинга – еще одного именитого «западника», создававшего трансмиссии для Mercedes-Benz и других европейских брендов. Агрегатная связка настроена на комфортную и динамичную езду. Тем не менее коробка, отличающаяся плавными и быстрыми переключениями, ограничивает прыть машины на старте, да и ускорение со 100 км/ч происходит чуть медленнее, чем рассчитываешь. В остальных скоростных режимах «китаец» ведет себя очень бодро, особенно если клавишей на консоли задать системе Terrain Response «спортивные» настройки. Кроме «спорта» в машинах с передним приводом доступны режимы «экологичный», «нормальный» и «снег», а у полноприводных F7 добавляются алгоритмы «грязь» и «песок».

Не спасует ли модный SUV на проселке? На внедорожном спецучастке «семерка» без проблем преодолела глубокий брод, затем я опробовал системы помощи при спуске и подъеме (обе активируются при выборе режимов «грязь» и «песок»). Полный привод с компонентами BorgWarner на основе электромагнитной муфты обеспечивает постоянный преднатяг – при ведущей передней оси на задние колеса передается как минимум 10% тяги. В сложных условиях система поделит крутящий момент между осями поровну – отличное подспорье для езды по скользким и рыхлым поверхностям. Но нужно помнить о клиренсе 190 мм и не самых маленьких кузовных свесах – F7 все же городской кроссовер, а не внедорожник.

Итак, российские мастера приняли эстафетную палочку от китайских и европейских инженеров, как результат, с новой тульской «верфи» начали сходить первые «суда» – весьма перспективные кроссоверы Haval F7, вслед за которыми на предприятии начнут собирать ряд других моделей. Что же касается цен на новинку, то производитель решил особенно не демпинговать – за базовую версию с 1,5-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором и безальтернативным 7-ступенчатым «роботом» просят 1 449 000 рублей. Топовый вариант, побывавший у меня на тесте, обойдется в 1 819 000 рублей. Для сравнения: вилка цен на KIA Sportage с «автоматом» составляет 1 549 900– 2 274 900 рублей.

Технические характеристики Haval F7 2.0T 7DCT Габариты, мм 4620х1846х1690 Колесная база, мм 2725 Дорожный просвет, мм 190 Объем багажника, л 723–1443 Снаряженная масса, кг 1720 Диаметр разворота, м н/д Тип двигателя бензиновый L4 турбо Рабочий объем, см³ 1967 Макс. мощность, л.с./об/мин 190/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 340/2000–3200 Привод полный Трансмиссия роботизированная преселективная 7-ступенчатая Макс. скорость, км/ч 195 Время разгона 0–100 км/ч, с н/д Расход топлива (средний), л/100 км 8,8 Объем бака, л 56