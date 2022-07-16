Не успев восстановиться после пандемии коронавируса, российский автрынок попал в полосу ещё более серьёзных испытаний. Предложение автомобилей сократилось на десятки процентов. Из сохранившихся в продаже — модели Haval F7 и F7x. Познакомимся поближе с кроссовером F7, попробуем найти его отличия от купе-кроссовера F7x



Автомобиль-роскошь

Вообще, в связи со свёртыванием рынка возникает закономерный вопрос: а может быть, стоит повременить с покупкой автомобиля? Подождать, когда ситуация наладится, изменится, улучшится. Но что делать, если автомобиль нужен именно сегодня, сейчас, сию минуту?

Такой вопрос может возникнуть только в том случае, если автомобиль вам зачем-то реально необходим. А действительно, зачем он вам нужен? Что-то возить? Ну, тогда внимание нужно обратить на «Газели» и УАЗы, а из «китайцев» — на пикапы. Хорошо, пусть возить надо немного — я имею в виду грузы, — а важнее транспортировать пассажиров, возможно, маленьких. Тогда на первый план выдвигаются комфорт и безопасность. Но кому-то и этого недостаточно, ведь автомобиль должен вызывать эстетическое, если хотите, тактильное удовольствие. В трудные времена такие «хотелки» — это, конечно, нечто запредельное, превышающее параметры здравого смысла. Однако, если уж на то пошло, времена таковы, что трудны они всегда. А когда становятся — или начинают называться — сытыми и «тучными», трудности надо срочно создать искусственно. Да-да, чтобы жизнь мёдом не казалась. И чтобы то, что считается «мёдом», покупалось здесь, сейчас и сию минуту. Потому что завтра и этого может не быть.

Haval F7 — автомобиль из разряда роскошных. Пусть со мной не согласятся снобы, считающие, что термин «роскошь» не может быть применим к продукции китайского автопрома, по крайней мере, на их веку. На самом деле, может, и вполне применим, просто истинная роскошь на колёсах из Поднебесной до нас пока не доезжает. А она там есть. Тем не менее, Haval H7 тоже в некотором смысле роскошен. Если понимать под этим словом нечто чрезмерное, избыточное. Как вам отделка салона в синих тонах? Много лет назад я чуть было не стал обладателем подержанного Range Rover, у которого данный колер отделки салона соответствовал цвету кузова. Теперь мне кажется, что мне повезло, и я тот автомобиль не купил.

А Haval F7 с синим салоном купил бы с большей вероятностью. Не из затаённой любви к «китайцам». Просто, во-первых, новый автомобиль есть новый автомобиль. А во-вторых, синий салон этому кроссоверу вполне себе идёт (пусть и отличается от цвета кузова тестового экземпляра). И выполнен он аккуратно и качественно, гораздо более в европейской стилистике, нежели в китайской. Никакой аляповатости, так сказать, роскошь в меру, без избытка.

Более того, скажу без обиняков — а ведь хочется, и вполне закономерно, видеть в этом красивом салоне дополнительные элементы роскоши. Например, память настроек водительского сиденья. И даже, не побоюсь этого слова, «присоски» дверей. Можно, и несложно проездить несколько лет и без всего этого — а почему бы не проездить и со всем этим? Кто-то заработал достаточно денег на такую покупку, может себе её позволить.

В этом плане вполне логично было найти в тестовом F7 вентиляцию передних сидений. Наряду с подогревом, разумеется. Есть здесь и подогрев руля. А вот регулировки баранки по «вылету», как и в F7x, нет. И точно так же не мешает водителю удобно устроиться на своём рабочем месте, без эргономических проблем и недочётов.

Цифровая приборная панель — тоже роскошь в современном понимании. Не беда, что настоящие снобы считают приборы с механическими стрелками неотъемлемыми атрибутами премиальных автомобилей. Кто с ними согласен? Цифровые «приборки» в разы ярче и эффектнее, кроме того, они легко могут имитировать те же стрелки с высочайшей точностью прорисовки. Если захотят.

В «Хавейле» не захотели. Тут во всех трёх вариантах панели господствуют именно цифровые показатели. Есть и другие. Например, при выборе спортивного дизайна «приборки» слева по полю на экране во время движения начинает ползти график мгновенного расхода топлива. Это уже что-то из области авиации, если не сказать, радиотехники (отсылка к радарам и осциллографам). Что касается яркости, то да, она есть — и даже необходима. Лучше настроить максимальную яркость панели, иначе текстовые предупреждения систем безопасности на экране будут не читаемыми на ходу.

Можно предпочитать исключительно полный привод или согласиться на передний. Можно спорить по поводу дизайна кузовов F7 или F7x. К сожалению, у модели нет выбора коробки передач — покупателям предлагается лишь безальтернативный «робот». Но из двух двигателей я бы однозначно проголосовал бы за двухлитровый 190-сильный. Мне кажется, он оптимален для этих автомобилей, независимо от типа привода. Разгон F7 с места до сотни с «младшим» мотором продолжается 11 с, со «старшим» это время сокращается до 9 с. Такой темп больше соответствует имиджу модели.

Есть ещё два варианта электронной панели, доступные владельцу. Это «Модный», красивого золотистого цвета, однако он какой-то «пустой». Гораздо более информативен вариант «Стандартный», в голубоватых тонах. Вот он предлагает максимум данных о движении — только вся «цифирь» мелковата. А масштабировать её нельзя, «цифра» до такого пока не дошла.

Посмотрим в амбразуры

В целом, можно сказать, что салоны версий F7 и F7x копируют друг друга, и я даже не могу сказать, какой из вариантов мне нравится больше: благородный синий с кремовым или спортивный серый с красными вставками. В любом случае, при прочих равных я бы предпочёл версию именно F7x, вот что-то легла к ней душа после близкого знакомства (при том, что личный характер у меня ни разу не спортивный).

Со стороны можно посетовать: мол, у сильно покатой пятой двери видимость в заднее стекло будет минимальной. Да, так оно и есть: в зеркало можно увидеть только далёкую от глаз амбразуру. Мне довелось въехать на F7x на тесноватый сельский двор, в котором к тому же скопилось много любопытных желающих поглазеть на диковинный автомобиль. Честно скажу: больше роскошных картинок с камер мне пригодились при этом большие наружные зеркала.

А при чём тут F7? Камеры у него такие же, ничуть не хуже. И точно так же парктроник показывает расстояние до препятствия в сантиметрах, причём, эти сантиметры весьма близки к реальности. И зеркала у гражданского кроссовера аналогичны тем, что стоят на внедорожном купе. Есть и ещё одно, довольно неожиданное сходство: если посмотреть в салонное зеркало F7, можно будет увидеть практически такую же амбразуру окна пятой двери. Вот так. Потолок этой версии также весьма покатый, а снаружи его высота компенсирована спойлером-антикрылом.

Это сходство, а вот отличие в салоне. У обеих версий части спинки заднего дивана имеют регулировку по углу наклона. Так вот, у F7x спинки при отклонении назад не доходят до боковин багажника (это видно на фото), а у F7 данный зазор выбирается. Возможно, так сделано, чтобы пассажиры F7x не упирались головами в понижающийся потолок. Мне кажется, это перестраховка. При росте 182 см я садился на заднее сиденье и не ощущал давления потолка на макушку ни в малейшей степени. Ну, а в F7 — тем более.

Характер движения гражданского кроссовера кажется иным по сравнению со спортивным, однако только кажется. Агрегаты те же самые, и двухлитровый турбомотор отдаёт здесь те же 190 л. с. мощности и 340 Нм максимального момента. И точно так же максимальный момент реализуется ближе к 3000 об/мин, а с «низов» автомобиль способен в основном плавно тянуть. Это хорошо заметно, если следить за тахометром на трассе: при равномерном прямолинейном движении обороты двигателя находились между значениями 1500 и 2000 об/мин. Впрочем, высокой экономичности автомобиля это не способствует. Трассовый расход у F7 аналогичен F7x при той разнице, что первый я заправлял только 95-м бензином, а второй — только 92-м. Оба сокращали расход менее чем до 10 л только при движении со скоростями до 90 км/ч, что, согласитесь, равносильно стоянию на месте.

Между тем, шасси настороено у обеих версий, и хотя спортивная считается более собранной, на её восприятие водителем, думаю, больше влияет образ, имидж. F7 тоже и хочет, и может побыстрее, вспоминаю первый его тест, когда показалось, что двигатель немного придерживает заявленных «лошадок». Теперь такого чувства нет. Хотите — гоните «табун» в хвост и в гриву, только с учётом прежде всего безопасности условий, а не наличия камер контроля. Кстати, F7, как и F7x, и «младший брат» Jolion, умеет распознавать знаки скоростных ограничений. Отлично умеет. Только на панели приборов они воспроизводятся мелковато, а проекционного экрана на стекле нет. Вот это, пожалуй, минус.

Как мне помнится по тесту «Джолиона», этот кроссовер чересчур рьяно исполнял обязанности следящего за дорожной обстановкой. Резко подруливал в полосу, обнаруживал разметку не только там, где она была стёрта от времени, но и там, где её отродясь не рисовали. F7 в этом плане более логичен, более «спокоен». Не требует от водителя дополнительного напряжения по контролю… не разметки и условий движения, а самого автомобиля. То есть, контролирует полосы и приближающиеся сзади автомобили только тогда, когда те и другие есть в наличии. И точно так же «видит» тихоходов впереди при включении радарного «круиза». Нет «тихохода» — не будет внезапного, беспричинного замедления, «круиз» поддержит ровно ту самую скорость, которую вы ему задали.

В принципе, большой «настойчивости» от контролирующей электроники на F7 и не требуется. Он контролирует полосу и чисто механически, благодаря настроенному шасси, хотя, конечно,настраивали его всё же не немцы. Но ведь и так хорошо! И в плавных поворотах мы держимся за нужный курс, и при желании можно понизить передачу. Хотя, повторюсь, джойстик «робота» с нефиксируемыми положениями мне всё же не по душе.

Случайно удалось узнать, что владельцы «Хавейлов» жалуются на перегрев трансмиссии. Интересно, в чём он выражается и как достигается? Забегу вперёд: при преодолении рельефной местности я немало полазал по неровностям, в том числе, с пробуксовкой колёс и однозначным подключением заднего моста — и ничего в поведении автомобиля не изменилось. Не загорелась ни одна тревожная лампочка, не появилось никаких подёргиваний, вибраций, нежелательных звуков и запахов.

Справедливости ради скажем, что задний мост подключается у модели жестковато. Но делает он это независимо от степени прогрева агрегатов, то есть, и в начале испытания, и по ходу его этот звук однотипен.

Не перегрелся

Возможно, с точки зрения покорителей бездорожья я полазал по буеракам всего ничего. Вот загнал бы F7 в реальную грязь или снег по колено — тогда бы и вылезли все китайские проблемы. Но, во-первых, где сейчас найдёшь снег, даже грязь — и та везде подсохла при нынешних погодах. А во-вторых, ну никаким боком не предназначен F7 для РЕАЛЬНОГО бездорожья. Разве что так, поиграть, пощипать по мелочи. Хотите большего — рассмотрите модель H9, она продолжает выпускаться. А F7 мучить не надо. Он больше для трассы, для города, для имиджа. Скажу по большому счёту, мне бы подошёл его вариант даже с передним приводом.

Хорошо, пусть бездорожья недостаточно, или оно в вашей жизни встречается не так уж часто. Давайте опробуем другие способы перегреть трансмиссию. Пять часов по трассе со скоростями за сотню, почти без остановок, да ещё в жару — подойдёт? Видимо, тоже нет, потому что снова никаких признаков перегрева. Поверьте, я старался. Да, клонило в сон — но это от общей усталости, а не от автомобиля. Он-то как раз помогал — и работой климатической установки, и музыкой, которую воспроизводила аудиосистема.

Скорости за сотню — не преувеличение. Достаточно сказать, что к концу поездки я привёз средний трассовый расход свыше 11 л. В том числе потому что ехал не только равномерно и прямолинейно, но и разгонялся с педалью «в пол».

В отсутствии такой проблемы, как перегрев коробки передач, мы, похоже, убедились. Различные режимы движения, достаточно тяжёлые, к перегреву так и не привели. Но у автомобиля есть другая проблема: его 190-сильный турбомотор страдает «масложором». Сотрудники дилерского центра рекомендуют регулярно проверять его уровень и при необходимости доливать, так как индикации недостаточного уровня масла в двигателе здесь нет (а в некоторых моделях Hyundai есть).

Во время теста F7x эти разгоны приносили несколько странные результаты. В самый ответственный момент что-то в автомобиле как бы «зависало», и он, вместо того чтобы устремиться вперёд, откровенно «тормозил» на две, а то и три секунды. Вот он, перегрев коробки? Да ничего подобного: это проявлялось и в начале пути, и в середине. А главное, так же неожиданно «напасть» пропадала, и следовал логичный и очень бодрый разгон. Удавалось достичь даже шестисекундного результата в разгоне с 80 до 120 км/ч.

Так вот, «гражданский» F7 в точности повторил картину. Давим педаль «газа», оборты вспрыгивают до 3800-3900, однако — парадокс — звук мотора остаётся прежним, меняются только цифры. Затем значение падает до 2400-2500 об/мин, и вот тут начинается разгон с нарастанием шума мотора. И так чаще всего. Хотя, по идее, должно быть так, как реже: мгновенное «схватывание» и начало ускорения. Особенно в спортивном и ручных режимах.

Одно из объяснений такого «поведения» — встроенная «защита от дурака», страховка трансмиссии для желающих перегреть, а то и вовсе порвать коробку. Ну, умеет это наш человек, недаром же в народе родился анекдот про ненадёжную японскую бензопилу, которая способна была распилить любое дерево, а вот со стальным ломом, бедолага, не справилась. И ведь японская — чего ж тогда ждать от китайской-то?

У меня вначале возникло другое объяснение. В прессу просочились сведения, что зарубежные автопроизводители допускали использование на турбодвигателях 92-го бензина исключительно в маркетинговых целях. Мол, потребитель, стремящийся, независимо от доходов, экономить на всём и вся (часто стремление к экономии как раз тем настойчивее, чем выше доходы), скорее «купится» на автомобиль, потребляющий более дешёвое топливо. А на самом деле, «турбо» требует только более чистого 95-го, с соответствующими параметрами горения.

Ну, конечно — защита от детонации! Или датчик мгновенно срабатывал, или, что реальнее, автоматически менялся угол опережения зажигания — и «Хавейл» резко «проваливал» при разгоне. Это F7x на 92-м. Что ж, F7 на 95-м вёл себя абсолютно аналогично, так что дело не в бобине, то есть, не в бензине. Примем без доказательства: как спортивный, так и «гражданский» кроссоверы серии F динамичны, но в меру. На неплохие 8-9 секунд в разгоне с 80 до 120 км/ч вы рассчитывать можете, а отличные 6 с — это как бонус, подарок, праздник. Поймали их — хорошо, не поймали — грех жаловаться. Достигнутым характеристикам разгона шасси «Хавейла» соответствует с головой.

Никакого страха, потери курсовой устойчивости и других отрицательных ощущений у меня не возникло. Позволяли бы условия — можно было бы и в полтора раза превысить допустимый лимит. Для интересующихся процессом можно было бы добавить на панель приборов или на центральный экран диаграмму реализации мощности и момента, а также распределения момента по осям. Но и без этих «мультиков» в целом прожить можно.

Наверное, можно обойтись и без красно-серого салона, и без синего в крапинку. Только, покатавшись на обеих F-ках, понимаешь: а ведь они вполне достойны своих салонов — и спортивного красно-серого, и джентльменски-элегантного синего с кремовым. Едут, оба неплохо едут, демонстрируя настроенные шасси, реализуя все заявленные характеристики и функционирование установленных систем. Так что — почему бы и не украсить свою повседневность некоторыми элементами деликатной роскоши? В том числе, дизайном кузова?

Как и F7X, модель F7 комплектуется двумя бензиновыми двигателями с турбонаддувом. «Младший», полуторалитровый 150-сильный может устанавливаться на переднеприводные (2 749 000 — 2 889 000 руб.) и полноприводные версии (3 009 000 — 3 159 000 руб.). Кроссоверы с двухлитровым 190-сильным мотором имеют только полный привод и оцениваются в 3 159 000 — 3 429 000 рублей. Трансмиссия у всех версий — 7-ступенчатый «робот».

Технические характеристики Haval F7 2.0T 7AMT 4X4 ГАБАРИТЫ, ММ 4691 х 1866 х 1790 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2725 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 190 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1720 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1967 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 190 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 340 / 2000 — 3200 ТИП ТРАНСМИССИИ роботизированная, 7-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 195 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 9,0 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,4 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 56