Девять стран и почти 8000 километров – таковы итоги нашей поездки по Европе на кроссовере Haval H2. Как он повел себя, как отнеслись к нему местные автомобилисты и какие еще впечатления принесло это путешествие? Прямо скажу: впечатлений – вал, поэтому постараюсь, по возможности, их систематизировать

Начнем с подготовки. Вернее, еще раньше – с идеи. Она состояла в том, чтобы проехать на кроссовере Haval H2 по дорогам Европы, посетить исторические города, осмотреть знаковые достопримечательности. Гостиницы по пути следования решили не бронировать, этим займемся по ходу маршрута, благо, Интернет-сервисы позволяют делать это оперативно. Оформили Шенгенские визы. К документам на автомобиль добавили расширение страховки КАСКО на Европу и «зеленую карту», аналог ОСАГО, тоже для Европы. Без этого документа границу с Польшей и даже с Беларусью не перейти.

Заключительным пунктом подготовки стала «переобувка» Haval H2 – установка нешипованных зимних шин взамен шипованных. В некоторых европейских странах, которые мы планировали посетить, шины с шипами запрещены. У нашего кроссовера 18-дюймовые колеса с шинами 235/55, в легкосплавном исполнении такие колеса, безусловно, украшают автомобиль.

В дорогу я по привычке прихватил набор инструментов (гаечных ключей, отверток и проч.), автотестер, шинный компрессор и набор для ремонта бескамерных покрышек. Забегу вперед: ничего из этого перечня нам в пути не понадобилось.

День первый: Москва – Ружаны (Беларусь)

Тронулись – с начала Минского шоссе – около 6 часов утра. Трасса свободная, темп движения бодрый, и мой коллега, профессиональный фотограф, отмечает одно из положительных качеств нашего кроссовера. Даже на высоких скоростях в салоне тихо, мы разговариваем, не повышая голоса. Хотя набегающий поток воздуха слышен уже на 100 км/ч. Попутно отмечаем «тишину» работы шин. Автомобиль к тому же хорошо стоит на курсе.

Граница России и Беларуси формальная, легковые машины здесь останавливают выборочно, больше внимания к грузовым, особенно следующим в сторону России. Из них сложилась приличная очередь. Мы останавливаемся на «перекус» в маленьком кафе, где можно расплатиться и белорусскими рублями, и российскими рублями, и евро, или пластиковыми картами. На первой заправке в Беларуси требуются уже только белорусские рубли или пластиковые карты. Скидочные карты «Лукойл» здесь местные, российские выглядят аналогично, но не котируются.

Дороги в республике достаточно высокого качества, однако мой спутник говорит, что прежде они были почти идеальными, а сейчас ситуация ухудшается. До конечной точки – местечка Ружаны под Слонимом – добираемся к вечеру. Туристам спешить не обязательно, но, если вы едете по делам, не рассчитывайте с ветерком пронестись по белорусским трассам. Здесь действуют более строгие ограничения в населенных пунктах (50 и даже местами 40 км/ч), превышать можно не более чем на 10 км/ч, установлено много камер контроля, и одна из них явно сфотографировала наш автомобиль.

Местечко Ружаны знаменито памятником конца XVII века – дворцом представителей династии Сапег. Первоначально здесь был построен замок, впоследствии, к концу XVIII века, преобразованный в огромный дворцовый комплекс. На протяжении двухсот лет дворцом владели представители рода Сапег, служившие воеводами, гетманами, генералами. К сожалению, сейчас от дворца, правда, мало что осталось, основные здания стоят в руинах, сохранен и отреставрирован только корпус-брама с главными воротами. Однако власти Беларуси выделяют значительные средства на восстановление этого сооружения, и, возможно, когда-нибудь его можно будет увидеть в первоначальном состоянии. Расстояние от Москвы до Ружан – около тысячи километров.

День второй: Ружаны – Краков (Польша)

Ранним утром снова отправляемся в путь. Выношу вещи к автомобилю, его двери можно отпереть без ключа. Скорее запускаю двигатель кнопкой, и включаю климат-контроль, чтобы прогреть салон после морозной ночи. Трехсотлитровый багажник вмещает все наши чемоданы и кофры с фотоаппаратурой. Задний ряд сидений здесь можно трансформировать, увеличив пространство до 890 л, однако нам это не требуется.

Кресла в Haval H2 имеют красивую черно-красную кожаную отделку. Сама по себе она, конечно, не греет, но водитель и передний пассажир могут воспользоваться системой двухступенчатого подогрева своих сидений.

Фотографируем автомобиль у замка. Несмотря на ранний час, к этому месту начинают скапливаться люди, многие внимательно осматривают Haval, уделяя ему больше внимания, чем историческому сооружению. И это неудивительно: такой автомобиль они видят впервые. Привлекает его аккуратный дизайн, ярко-красный основной цвет кузова в сочетании с контрастной черной крышей, красивые колесные диски, фары с «ниточками» светодиодов. У модели немало конкурентов среди кроссоверов, однако она имеет особые, привлекательные черты, отличающие ее. Скажем так, выглядит Haval H2 дорого. Пожалуй, дороже, чем стоит.

До Бреста и белорусско-польской границы – примерно три часа пути, шоссе свободное. А вот очередь на погранпереходе грозит задержать нас на полдня. К счастью, неподалеку, примерно в 70 км, есть другой пункт перехода – Дамачава (Домачево). Здесь очередь меньше, но, по словам местных жителей, досмотр проводится строже. На белорусском посту тратим минут 40, на польском – не меньше часа. Яркий Haval H2 просто сияет на фоне примелькавшихся иномарок. Под видом знакомства с ним пограничники обеих стран заглядывают и в салон с тонированным задним полукругом стекол, и в багажник, и под капот. Интересуются двигателем – дизельный? Нет, бензиновый с турбонаддувом. А коробка? Автомат, с возможностью ручного выбора шести ступеней. А привод? У нашей версии – передний. Чувствуется, что вопросы об автомобиле помогают пограничникам отвлечь нас и лучше проверить, не везем ли мы чего-то незаконного. Однако личный интерес людей к машине все равно ощущается. Формальности закончены, и вот мы в Польше.

Морозец здесь еще зимний, деревья в инее, местами туман. Выходишь из машины – холодно. Температуру в салоне Haval H2 устанавливаем на +23 градуса, иногда даже на +24. При +21 – прохладно. В целом, климат-контроль в Н2 нам нравится, управление удобное, индикация на центральном дисплее внятная, регулируется температура в двух зонах, можно одновременно, можно по отдельности в каждой.

Бензин в Польше на пол-евро дороже, чем в Беларуси. Приграничные области кажутся пустынными и безжизненными, но постепенно вдоль дороги начинают мелькать домики ферм. Вот идет сбор урожая поздних яблок. Лошадки в поле. Небольшие костёлы. Дороги узкие, европейские, но хоть минимальные обочины есть, в отличие от Англии. С остановками, особенно «зелеными», плохо – не Россия. Благо, на заправках есть все удобства, тут же можно и вкусно перекусить сэндвичами, выпить чая или кофе, купить напитки и сладости в дорогу.

Уже в темноте прибываем в Краков. Ныряем сразу в его центральную часть и удачно захватываем парковочное место. Им и пользуемся до утра, причем, бесплатно – завтра выходной. 4,3-метровый кроссовер легко вписывается в стандартный прямоугольник парковки. Короткие свесы и высоко расположенные бамперы позволяют особо не опасаться контактов с бордюрами. Тонировка задних стекол защищает салон от посторонних взглядов, и все равно оставляемые на ночь вещи мы складываем в багажник, под шторку.

Позади не меньше шести сотен километров, плюс переход границы. Чаще автопутешественники преодолевают путь от Бреста до Кракова за два дня, останавливаясь на ночлег поблизости от границы. Но кроссовер Haval позволяет делать длинные перегоны без особого напряжения и усталости. За разговорами с попутчиком, да еще под музыку, сотни километров пути пролетают почти незаметно.

День третий: Краков – Брно (Чехия)

Haval H2 вполне органичен на улочках средневекового Кракова. У него европейский стиль. Приглядываюсь к современным машинам, бегающим по дорогам Старого Света – и не вижу ни одной сильно похожей. Общие черты есть, но единичные. Пожалуй, этот кроссовер нашел бы здесь покупателей. Почему нет?

В какой-то момент замечаю из машины, что мой спутник Александр, прервав процесс фотосъемки, разговаривает с пожилым поляком. Тот почему-то делает жест, показывая большим пальцем вниз. Впоследствии выясняется, что житель Кракова поинтересовался, будут ли продаваться такие симпатичные автомобили в Европе. Александр ответил, что вряд ли, американцы не пустят. В ответ на упоминание американцев поляк и показал большим пальцем вниз.

Основной центр притяжения в Кракове – гигантский замок Вавель, который начали возводить еще в XII веке. На осмотр его имеет смысл потратить целый день (учтите, что найти парковку для автомобиля будет непростой задачей). Для туристов здесь проводятся экскурсии на электромобилях, похожих на те, что возят пассажиров по терминалам московского аэропорта Шереметьево. Представляют интерес и центральные улицы Кракова, частично пешеходные, вымощенные брусчаткой.

Мы делаем несколько кругов по городу, рассматривая его в основном из окон автомобиля или через люк в крыше. Приятная опция, люк имеет шторку и электропривод управления. Но по историческим местам, конечно же, здесь лучше ходить пешком. Тем более, что замок Вавель – не единственный архитектурный шедевр в Кракове, бывшем в прошлом польской столицей. Здесь есть множество красивых костёлов, административных и жилых зданий двухвекового возраста, парки, современная скульптура.

Далее наш путь лежит в Чехию, в город Брно. До него порядка трехсот километров по скоростному шоссе. Местное ограничение скорости – 130 км/ч, но, похоже, оно мало кого интересует. Все несутся, и мы в общем темпе.

Проверяю расход бензина, в среднем, у Haval H2 он составляет 8,3 л на 100 км. Лампочка резерва топлива загорается на панели приборов H2, когда в баке остается бензин на 60 км или чуть меньше.

Данная трасса относительно свободна, поэтому решаю опробовать круиз-контроль. И при фиксированной скорости 120 км/ч получаю 7,6-литровый расход. Но долго на «круизе» ехать не приходится. Ближе к городам нарастает интенсивность движения, приходится то и дело замедляться или ускоряться для опережения. В общем, возвращаюсь к обычному режиму и не сильно об этом жалею.

Проблем с заправками в Европе нет, различий в качестве бензина в разных странах мы не заметили. Заправлялись исключительно 95-м («зеленым»), и, кстати, я отметил, что колонки с 92-м бензином встречаются редко. А вот 100-й попадается.

Граница Польши и Чехии почти не заметна. Прибываем в Брно, здесь морось и туман. Над городом возвышается огромный старинный собор. Сегодня перегон небольшой, есть время немного побродить по исторической части Брно. Город украшен к Рождеству, даже трамваи в иллюминации. Кафе для ужина находим аутентичное, в самом центре Брно, на удивление, свободное от наплыва туристов. Пробуем чесночный суп и куриный шницель, которые оказались отменными.

День четвертый: Брно – Прага – Мюнхен (Германия)

В утренние часы центр Брно безлюдный, и благодаря этому лучше видишь, какая же здесь красота. Город основан в XIII веке, его название историки трактуют, как производное от слов «оборона», «оборонять». Главный собор – в честь святых Петра и Павла, видимый едва ли не из любой точки города. Со старинной архитектурой соседствуют модерновые скульптуры, например, стая чугунных леопардов. Находим маленький сквер, откуда открываются потрясающие виды. В то же время Брно оказывается небольшим городом, его население составляет около 400 тысяч человек. Мы решаем обогатить чешские впечатления посещением Праги, до которой отсюда чуть больше 200 км. А конечным пунктом сегодняшнего дня назначаем германский Мюнхен (от Праги – 383 км).

Сегодня, если вы путешествуете на автомобиле по Европе, вас ничто практически не ограничивает, кроме времени и средств. Ну, еще, может быть, усталость от пребывания за рулем. Но вот уже несколько дней я ловлю себя на мысли, что наматываю сотни километров на «Хавейле» без большого напряжения. Эргономика автомобиля полностью соответствует и длительному движению по скоростным трассам, и маневрам на узких улочках средневековых европейских городов. Хотя – мой вам совет не намечать дневные перегоны между городами длиной больше 300 км.

Прага – поистине Мекка для туристов. Один день на знакомство с ней – просто ничто, здесь следует провести минимум неделю! Обязательно запланируйте это время на чешскую столицу. За небольшое время прогулки мы успели восхититься Карловым мостом, знаменитыми часами на Ратушной площади и интерьером кофейни в красивейшем Обечном думе (Общественном доме). Но в Праге есть еще великое множество мест, которые следует посетить. Желательно, только не в дни каникул и праздников, когда по Карлову мосту просто невозможно пройти, знаменитые часы не видны из-за толпы, а в кофейни выстраиваются очереди.

Берем курс на Мюнхен. Haval H2 чувствует себя на автобанах, как в своей тарелке. При выезде на скоростные полосы его, конечно, нужно «кочегарить», раскручивая 150-сильный турбомотор до визга. Но набранную скорость он поддерживает легко.

Наиболее приятно вести автомобиль со скоростями 120-130 км/ч. Но при необходимости нетрудно набрать 150 и даже 160. Только для этого нужно продавить педаль «газа» до самого пола, тогда вы почувствуете хорошее ускорение. Курсовая устойчивость на прямых и в поворотах большого радиуса претензий не вызывает.

По пути из Праги в Мюнхен, набрав хорошую скорость, в темноте, в дождь и туман, мы проскочили нужный съезд с автобана, а затем – и второй подходящий. В перспективе нам грозил крюк в 70 с лишним километров, через Нюрнберг, но, к счастью, оффлайн-навигатор сориентировал нас, и мы, сделав примерно 20-километровый полукруг, снова попали на автобан, ведущий в Мюнхен.

День пятый: Мюнхен – Лугано (Швейцария)

Утром прокладываем маршрут к одному из прекраснейших замков Баварии – Нойшванштайну. Он стоит на горе, по сути, царит над местностью и виден издалека. Задумаете посетить его – помните, что подъехать к самым стенам замка нельзя, туда можно добраться только пешком или на специальном транспорте. Автостоянки расположены внизу, и в выходные дни не факт, что на них останутся свободные места. А где попало парковаться в Германии нельзя, тут строго следят за порядком. В то же время, на дорожке, с которой отлично виден замок, хоть остановка и запрещена, тут и там видно, как туристы на автомобилях, захватывая обочины, быстро фотографируют величественное сооружение.

В этом месте есть смысл осмотреть не только собственно замок Нойшванштайн, но и живописное поселение у подножия горы, на которой он стоит. Здесь домики, покрытые росписью, многочисленные сувенирные лавки, а также кафе с вкусной баварской едой. И не забудьте про еще один замок, находящийся тут же – Хоэршвангау (Hoherschwangau). Роскошью архитектуры и интерьеров он способен украсить любую европейскую столицу, а баварским властителям служил всего лишь охотничьим домиком.

Из Нойшванштайна мы направляемся в сторону Австрии, маленького княжества Лихтенштейн и Швейцарии. Наш очередной ночлег запланирован в швейцарском городе Лугано.

В среднем, как показал подсчет в конце пути, Haval H2 позволял преодолевать на одной заправке от 400 до 500 км, при этом в бак вмещалось от 40 до 49 л топлива. До лампочки резерва дело доводили крайне редко. А дневные перегоны в Европе составляли иногда более 600 километров.

О чем я жалею по итогам нашего путешествия, так это о том, что не оказался за рулем именно здесь, в Альпах, на пути из Германии в Швейцарию. Эта дорога проходит через несколько длиннейших туннелей, а между ними периодически вьется серпантином (а какие невероятные серпантины показывал навигатор в тех местах, где проходили туннели, то есть, над ними!). То и дело с разных сторон шоссе открывались настоящие пропасти, внизу которых сияли огни городов.

На этом сложном отрезке мой коллега вел автомобиль, как мне показалось, уповая только на характеристики подвески кроссовера. Спереди на кроссовере применена подвеска типа «МакФерсон», сзади – независимая многорычажка. Жёсткость подвески умеренная, правильнее было бы назвать ее просто плотной. Haval H2 хорошо управляется, как говорят, «слушается руля», без задержек откликается на повороты баранки. Даже в крутых поворотах держится надежно, не пытается соскользнуть с траектории. В то же время, на этой дороге я бы использовал еще и ручной выбор передач (благо, кроссовер такую возможность предоставляет), чтобы в управлении участвовала тяга двигателя. Хотя шестидиапазонный автомат сам по себе понравился, работал плавно, без толчков и рывков, передачи перебирал оперативно.

В Лугано, расположенном в долине, между двух живописных озер, было тепло, под балконом гостиницы шуршали листвой пальмы. Вот так быстро альпийская зима сменилась средиземноморским летом. Без зимних шин мы бы наверху не обошлись.

День шестой: Лугано – Ницца (Франция)

Выехав рано утром и не полюбовавшись видами, открывающимися с улиц Лугано (а здесь два озера, над которыми возвышаются лесистые горы и снежные пики), мы незаметно пересекли границу Швейцарии и Италии и с теплым, поистине летним ветерком пронеслись по автостраде до Милана. Итальянцы еще менее щепетильны в плане соблюдения скоростного режима. А вот на окраинах Милана пришлось потолкаться в пробках. Здесь очень много мотоциклистов и скутеристов, они нахально протискиваются между автомобилями, да еще недовольны, что их не спешат пропустить.

Далее – Генуя. О-о, этот город мы запомним надолго! И вовсе не потому, что он славен традициями мореплавания, ведь именно отсюда в XVII веке Христофор Колумб отправлялся на поиски западного пути в Индию. Сейчас бы он легко заблудился еще по дороге в порт. Город просто опутан и пронизан дорогами, эстакадами и развязками. Минут 40 мы крутились по ним, прежде чем нашли выход на Ниццу. От нашего кроссовера здесь потребовалась изрядная оперативность при разгонах и хороший обзор через наружные зеркала, благо, они у H2 большие, «вместительные».

Но Ницца не спешила нам навстречу. На автостраде возникла пробка неизвестной протяженности, и мы изменили маршрут, выехав на дорогу вдоль моря. Собственно, это и есть знаменитый Лазурный берег, и, фактически, он полностью застроен на всем протяжении от Генуи до Ниццы, а, пожалуй, и дальше. К счастью, в вечерние часы на этой шикарной «улице» свободно. Названия говорят сами за себя: Сан-Ремо, Канны.

День седьмой: Ницца

В этом вожделенном для любителей пляжного отдыха месте можно найти гостиницы и питание на любой вкус и кошелек, но учтите: дешевое хорошим не бывает. Ницца может поначалу и разочаровать архитектурой, тесными и не очень чистыми улицами, почти полным отсутствием зелени. К тому же местные жители ездят активно, если не сказать агрессивно, «тормозить» не принято. Как чувствует себя в этом плане наш кроссовер? Как в своей тарелке. Динамика и маневренность у него вполне соответствуют ритму движения в южных европейских городах.

Спереди на Haval H2 применена подвеска типа «МакФерсон», сзади – независимая многорычажка. Жёсткость подвески умеренная, правильнее было бы назвать ее просто плотной. Кроссовер хорошо управляется, как говорят, «слушается руля», без задержек откликается на повороты баранки. Даже в крутых поворотах держится надежно, не пытается соскользнуть с траектории.

Настоящая Ницца, та, которую все так хотят увидеть, начинается у моря. Широкий променад вдоль пляжа, а через дорогу – роскошные отели, рестораны, казино. Удивительно, но дорогих автомобилей наблюдается немного, в основном, модели среднего ценового диапазона. Еще более удивительно, что в одном из красивейших мест мы находим почти свободный открытый паркинг! Наш Haval H2 позирует на фоне исторических особняков, роскошных яхт и огромного круизного лайнера. И по своему дизайну ничуть не теряется среди иномарок французского, немецкого и итальянского производства.

Местные жители, проходя мимо, надолго задерживают взгляды на нашем кроссовере. Судя по всему, он им нравится, но аристократическая сдержанность не позволяет открыто выражать восторг или задавать вопросы. Их задает нам работник парковки, интересуется произношением слова «HAVAL», происхождением марки, стоимостью автомобиля. Я сообщаю, что в России она составляет 14 000 – 17 000 евро. В который раз убеждаемся, что модель не оставляет многих европейцев равнодушными.

Для съемки автомобиля в движении я катаюсь по набережной вдоль променада, а Александр «стреляет» с тротуара. На грани зимы в Ницце по-летнему жарко, но окна открывать нельзя, таково условие съемки, поэтому даю системе климат-контроля задание установить температуру +18 градусов. И салон наполняется приятным холодком. Так что кроссовер умеет не только согревать своих пассажиров, в чем мы убедились на дорогах Беларуси и Польши, но и «охлаждать» их. Правда, вечером даже в Ницце приходится переключить климат-контроль на отопление автомобиля.

День восьмой: Ницца – мыс Сен-Жан-Кап-Фера – Монако – Верона (Италия)

Конечной (или крайней) точкой нашего маршрута должен был стать знаменитый мыс Сен-Жан-Кап-Фера, средоточие роскошных и дорогущих вилл. Останавливаемся на небольшой площадке у въездов на две усадьбы, фотографируем автомобиль с маяком на дальнем плане. К маяку можно подойти пешком, подъехать на машине – никак.

В Монако нам удается сделать фото на фоне одного из престижных отелей. Этот город-государство – царство роскоши, вот где много высококлассных автомобилей, люксовых и спортивных. Правда, красивейшие особняки и отели теряются среди нагромождения высотных зданий на склоне горы. На взгляд стороннего наблюдателя всё это похоже на гигантский муравейник с прорытыми под ними ходами сообщения – автомобильными туннелями. Заблудиться здесь пара пустяков, даже с навигатором. Но, к счастью, система указателей выводит нас на автостраду в сторону Генуи.

Геную проскакиваем удачно, на этот раз не плутаем, от нее берем курс на Милан, не доезжая до него, сворачиваем на Пьяченцу. В окрестностях этого города обнаруживаем интересный замок Castello di Chignolo Po. Он жилой, внутрь попасть нельзя, но на его фоне удается сделать несколько отличных кадров. Так же, как и в милом тихом городке Chignolo Po, примыкающем к замковым стенам.

Теперь – в Верону. Наша остановка на ночлег оказывается недалеко от исторического центра города, но непонятно, как здесь обстоит дело с оплатой парковки. Утром автомобиль обнаруживается на своем месте, но он зажат другими машинами. Такое бывало не раз за время нашего путешествия. В Европе принято парковаться плотно, даже на подземных паркингах, место здесь экономят.

Удобно, что Haval H2 оснащен функцией электроскладывания наружных зеркал, а также парктроником и камерой заднего вида с динамическими направляющими линиями. Это неоднократно позволяло нам выезжать из тесных мест без «контактной борьбы».

День девятый: Верона – Венеция – Джемона

Фотосессия в Вероне, на фоне средневековой крепостной стены, напоминающей кремлевскую, на мосту с видом на город, на узких и ОЧЕНЬ узких улочках. В древней Вероне тоже очень интересно побродить пешком, маленькие архитектурные шедевры (статуи, детали декора) порой находятся на уровне глаз туриста. С площади Пьяцца Бра открывается вид на амфитеатр, построенный еще во времена Римской империи. Но основная точка притяжения здесь – это знаменитый «балкон Джульетты», на доме XIII века на улице Виа Капелла. Сюда стремятся влюбленные, чтобы сфотографироваться на фоне памятного места и оставить на стенах дворика под балконом записку-пожелание. Среди рассмотренных записок обнаружились сделанные на русском языке.

Из Вероны по автостраде направляемся в сторону Венеции. Город каналов, гондол и мостов недоступен для посещения на автомобилях, им здесь просто негде ездить. Можно только ходить пешком. Вариантов стоянок – два: подешевле (на час, не больше) и подороже (на сутки). Суточная парковка обойдется примерно в 26 евро с автомобиля, но я советую не пожалеть денег и потратить на осмотр Венеции несколько часов. Потому что одного часа вам хватит только на пробежку до площади Сан-Марко и обратно. А в этом городе нужно ходить медленно, разглядывая чудеса архитектуры и впитывая особый воздух. Куда ни поверни голову, увидишь удачный ракурс для фото. Ну и каменное кружево Дворца Дожей заслуживает длительного, скрупулезного рассматривания.

Мы оплатили всего час парковки, и пришлось возвращаться к автомобилю на водном такси за 60 евро. Прибыли вовремя: служитель уже записывал наш номер для выставления штрафа. Интереса к уникальному для этих мест автомобилю у него не возникло…

Следующим пунктом нашего путешествия является Вена. Туда можно доехать тремя путями, один из которых (через Триест и Словению) не особенно интересен, другой (по автобану через Альпы) сегодня почему-то закрыт. Третья дорога лежит немного в стороне от автобана, но тоже ведет через горы. Выбираем ее, отложив выезд на утро, чтобы пройти по горам белым днем.

День десятый: Джемона – Вена (Австрия)

Останавливаемся на ночлег в небольшой гостинице в итальянском городке Джемона у самого подножия Альп. Дальше, по пути к австрийской границе, встречаются горнолыжные курорты, правда, пока еще не сезон, снега на склонах почти нет, никто не катается. Непосредственно на границе нас тщательно досматривают местные стражи порядка, интересуются незнакомым автомобилем.

Даже в крутых поворотах автомобиль держится надежно, не пытается соскользнуть с траектории. В то же время, на извилистых дорогах лучше – и приятнее! – использовать ручной выбор передач, чтобы в управлении участвовала тяга двигателя. Шестидиапазонный автомат кроссовера такую возможность предоставляет, но и сам по себе он понравился, работал плавно, без толчков и рывков, передачи перебирал оперативно.

По пути в Вену недалеко от трассы обнаруживаем интересный замок Хоэнверфен (Hohenwerfen). Расположенный на холме, он становится отличным местом для фотосъемки Haval H2. Конечно, не отказываем себе в удовольствии посетить сам замок. Несмотря на то, что это фактически новодел, его относительно недавно восстановили из руин, находиться в нем интересно и приятно, а с холма открываются фантастические по красоте виды.

Поздним вечером Вена встречает нас снегом, на дорогах скользко, к северу от Альп царит настоящая зима. Прощай, средиземноморское лето…

Дни одиннадцатый и двенадцатый: Вена – Москва

Вена – столица, в полном смысле этого слова. Архитектура великолепная. Множество магазинов дорогих брендов. Сегодня воскресенье, на улицах толпы туристов. В сувенирных лавках не протолкнуться. А на рождественских базарах наливают ароматный пунш и глинтвейн.

Алый кроссовер серым, почти зимним днем сияет на фоне однотонных дворцов и соборов. В нескольких местах разъезжаемся с конными экипажами, которые в изобилии курсируют по австрийской столице. Кстати, возницы этих экипажей с интересом поглядывали на Haval. Когда разбираешься в автомобилях, каждая новая или незнакомая марка привлекает внимание.

Выйдя из теплого автомобиля, быстро замерзаешь, хочется согреться чаем или кофе. Но вот что удивительно: многие из знаменитых венских кафе в воскресенье закрыты, а работающие переполнены. Негостеприимно как-то… И мы тут со всей очевидностью понимаем: нам хочется домой. Позади почти половина Европы, тысячи километров. И хотя наш кроссовер отлично поработал, и от «руля» мы совсем не устали, что-то внутри подсказывает – пора возвращаться.

Принимаем решение без ночевки двигаться в Россию, меняясь за рулем. В пути удается по очереди поспать, спинку переднего пассажирского кресла можно отклонить назад почти в «горизонт». Итак, стартовав из Вены в 16 часов по московскому времени, ровно через сутки, преодолев 2000 километров, мы въехали на МКАД.

Поездка на Haval H2 в Европу оказалась поистине яркой. Мы добрались до потрясающих мест, посетили города с богатой историей и великолепной архитектурой. Автомобильное путешествие на такое огромное расстояние – дело особенное. Вы не зависите от расписаний транспорта, имеете возможность взять с собой множество вещей, вы можете менять маршрут по своему усмотрению. Но при этом важно правильно выбрать железного «спутника». Haval H2 оправдал все наши ожидания и даже превзошел их. Он предоставил удобный салон, эргономичное водительское место, вместительный багажник, эффективную систему климат-контроля, мультимедиасистему с внятным алгоритмом работы. Мощный двигатель позволял насладиться скоростью на автомагистралях и в то же время не беспокоил чрезмерным расходом топлива, плотная подвеска не способствовала укачиванию. Понравилась управляемость, реакция автомобиля на повороты руля. В темноте хорошо освещали дорогу фары, а в туман – штатные «противотуманки». Во время маневров на узких улочках средневековых городов пригодились и парктроник, и камера заднего вида, и большие наружные зеркала. И, без сомнения, было приятно, что яркий, запоминающийся дизайн кроссовера привлек внимание европейцев.