Представители китайского бренда Haval в России не утверждают, что данная марка является премиальной или люксовой по сравнению с Great Wall. Просто Great Wall сам по себе, а Haval сам… Однако, управляя моделью Н2, я постоянно ловлю себя на ощущении, что этот автомобиль – одним или даже двумя классами выше, чем позиционируется

«Тебе нравится Haval?» Такой вопрос мне задали в Интернете, когда я позволил себе положительно отозваться об этой марке. Да, нравится. Я осматривал эти автомобили на Московском автосалоне в 2014-м, когда их впервые представили в нашей стране. Современный дизайн, практически без вычурных деталей. Приятные на ощупь и цвет отделочные материалы. Качество сборки. И никакого «фенольного» запаха, ни малейшего. За что же Haval может не нравиться? Только за то, что это китайский бренд?

Да, он китайский по происхождению, но точно ни в чем не уступающий одноклассникам из других стран. В отношении модели Н2 это можно сказать со всей определенностью. Если внедорожник Н9, который мы тестировали осенью, слегка не дотягивал до лестных сравнений с более именитыми конкурентами, то в отношении кроссовера Н2 этого сказать нельзя. Ничто в нем не спишешь на «поднебесные» гены. Недостатки есть, их не отнимешь, но ни один из них не относится к сугубо китайским. У корейских, японских, европейских кроссоверов того же ценового уровня тоже есть изъяны… или, выразимся деликатнее, свои особенности. Вот и у «Хавейла» модели Н2 они тоже есть – и это не более, чем особенности.

«Аль на мне не тот кокошник, аль наряд на мне не тот?»

Но начнем не с изъянов, а с положительных моментов. Первый из них – дизайн. Закройте на кузове Н2 шильдики Haval, и вы нипочем не скажете, что это «китаец». Он может нравиться или не нравиться, но в непропорциональности и уж тем более в несуразности его не упрекнешь. Как и во «вторичности». Отдельные детали, может быть, и напомнят вам какого-нибудь представителя более именитого бренда (я, например, нахожу сходство фар Н2 с VW Polo), но ни о каком клонировании речь не идет. Кроссовер самобытен, и этого у него не отнять.

Контрастная крыша? Да, это не новый элемент. Он встречается и на корейских моделях (Kia Soul), и на японских (Suzuki Vitara), и на английских моделях (MINI). Кто у кого заимствовал этот стилистический прием, у кого есть на него исконное право? И кто скажет, что красный Haval H2 с черной глянцевой крышей выглядит несуразно? Думаю, никто.

Мощная хромированная решетка радиатора напоминает модели Great Wall. По кузову H2 разбросано несколько шильдиков Haval, но… вспомним, например, тот же Jeep Renegade, просто изобилующий подобными дизайнерскими примочками. В сравнении с ними Haval H2 просто-таки скромняга. Единственный «китайский» элемент, обнаруженный мной у кузова, - люфт левого зеркала, причем, не на ходу, а на ощупь, во время мойки. Второй такой «минус» в буквальном смысле попался под руку в салоне: это «свободная» кнопка на рукоятке селектора автомата. Всё. Больше ни один элемент не «люфтил» и не издавал посторонних звуков при движении. Подчеркиваю, ни один.

Не премиум, говорите? Но элементы премиального оснащения – в наличии. Топ-версия Н2 Lux предлагает бесключевой доступ в салон. Имея в кармане чип-брелок, просто потяните за наружную ручку, и дверь откроется. Для запирания двери коснитесь пальцем углубления на ручке. Удобно? Даже слишком, как во всяком «Люксе».

Черно-красная гамма отделки салона – единственный двухцветный вариант, предлагаемый на нашем рынке. У себя на родине Haval H2 доступен с несколькими сочетаниями цветов интерьера, у нас же покупатель может выбирать только различные цвета кузова с контрастной черной крышей. Она не панорамная, нет, но в ней есть люк, управляемый, кстати, симпатичной вращающейся рукояткой-джойстиком.

Подобные рукоятки служат для включения и управления громкостью «музыки», а также для регулировки скорости вентилятора отопителя. Стоп, где-то я уже видел подобные рукоятки. Вспомнил: тоже в «китайцах» - Brilliance V5 и Н3. Только там интерьеры были заметно проще, а здесь…

А здесь, в Н2, всё аккуратно и строго. Легко читаемая панель приборов. Бортовой компьютер с яркой индикацией и управлением при помощи кнопок на рулевом колесе. Большой сенсорный экран мультимедиасистемы. На нем непривычно выглядят гигантские цифры индикации времени. Как выяснилось, они выполнены такими по просьбам китайских «трудящихся», которым надоело искать глазами микроскопические часы. Музыкальная установка предлагает не премиальный, но вполне качественный звук. На мой взгляд, ему не хватает басов, и имеющиеся в наличии настройки их не сильно добавляют. И все-таки звук здесь неплохой, а сравнительно мягкие пластики и большие площади экокожи в отделке поглощают вибрации и не допускают размножения «сверчков».

Передние кресла демонстрируют ярко выраженные валики боковой поддержки на спинках, но ощутить их можно, только усевшись за руль в зимней верхней одежде. Регулировки водительского кресла в комплектации Lux – электрические (включая настройку поясничного подпора). Рулевое колесо регулируется по вылету и высоте. Честно говоря, я приподнял бы его еще немного, но, в принципе, и штатные варианты посадки вполне удобны. Приборы за ободом руля не скрываются совершенно, и нет ощущения, что баранка лежит у тебя на коленях.

Для пуска и остановки двигателя предусмотрена кнопка, для регулировки «погоды» в салоне – система двухзонного климат-контроля. Ее работа мне показалась странной. Потоки воздуха, направляемые на ветровое стекло, слишком холодные по сравнению с теми, что направлены в салон и вниз. Чтобы протопить внутреннее пространство кроссовера, приходится увеличивать температуру, в результате ногам становится жарко, а лицо все равно продолжает ощущать холод.

Перчаточный ящик имеет средний размер. Не слишком велик и бокс-подлокотник между передними сиденьями. В нем обнаруживаю разъем USB. Почему его не вынесли на панель мультимедиасистемы, непонятно, ведь здесь даже есть заглушка соответствующего размера.

Камера заднего вида предлагает очень достойную картинку (конечно, если «глазок» камеры чист). А рядом с картинкой при ее появлении на экране видны сенсорные кнопки выбора режима автопарковки. Правда, эта система здесь не полностью автоматическая: автомобилем при маневрировании она не управляет, водителю помогают только линии-подсказчики. Но и это неплохо. Если вам показалось, что картинка с камеры выводится на экран слишком долго, просто закройте ее, нажав сенсорную кнопочку ESC в левом верхнем углу экрана.

История Haval началась в 2011-м году, когда фирма Great Wall впервые предложила не «клон» японских моделей, а вполне оригинальный кроссовер собственной разработки. Это была модель H6, ныне лидирующая по продажам среди продуктов компании. Она стала родоначальницей марки. Нaval Н2 появился в 2014-му году. Сегодня это имя носят уже 17 моделей. Haval считается самым популярным производителем кроссоверов в Китае. В 2016 году на мировом рынке было продано более 900 тысяч автомобилей этого бренда.

Спереди салон у Н2 немного шире, чем сзади: по моим замерам – 139 см против 133 см. Троим пассажирам на втором ряду будет явно не слишком просторно. Но чего мы, собственно, хотим от компактного кроссовера? В плане размеров «китаец» нисколько не проигрывает одноклассникам. А места для коленей задних седоков предлагает даже больше иных конкурентов – 29 см (при посадке «за мной»). Части спинки заднего дивана можно сложить в пропорции 1:2 и получить 890-литровое пространство для груза с практически ровным полом, ступенька едва заметна. Номинальный объем багажника у Н2 300 л. Его длина по полу – 82 см, наибольшая диагональ – 129 см. При сложенных сиденьях в салоне можно разместить предметы длиной около 165 см.

Под фальшполом багажника – полноразмерное запасное колесо и контейнер с инструментами. Между прочим, размером колес комплектация Lux может без ложной скромности похвастаться: они здесь 18-дюймовые, с шинами 235/55. Диски, естественно, литые, и благодаря им автомобиль выглядит совсем не бюджетно, а, пожалуй, даже дороже, чем стоит.

Ну что, вам все еще не нравится Haval? Тогда покажите пальцем, чем именно. Скрипучего «дубового» пластика вы в его интерьере не найдете. Откровенных эргономических просчетов – тоже. В дизайне салона нет абсолютно ничего аутентично-китайского. Голубоватая подсветка кнопок на центральной консоли ничуть не более одиозна, чем красная у других моделей. В общем, да, мне здесь нравится всё, поскольку лично я не могу найти ничего такого, что категорически не нравится. Скромная ложечка дёгтя в виде слегка «люфтящей» кнопки на рукоятке селектора автомата, о которой я уже говорил, нисколько не портит общего «вкуса».

«Вызывает интерес ваш технический прогресс»

Пускаю двигатель кнопкой. Чип-брелок лежит в кармане. С ним можно довольно далеко отойти от автомобиля, даже зайти в дачный дом – мотор не заглохнет. Плюс это или минус? Если ли опасение, что Haval угонят? Пока нет. Хотя… однажды я откровенно вздрогнул, когда потерял Н2 в недрах подземного паркинга. Тем более, что вспомнил: за мной очень внимательно наблюдал человек, стоявший, напротив. Впрочем, за маленьким красно-черным «Хавейлом» не наблюдали внимательно, пожалуй, только слабовидящие.

Интересно, что все спрашивавшие меня об этом автомобиле – заправщики, мойщики, просто случайные люди – как-то сразу определяли, что это «китаец», хотя видели такую марку впервые. В нем все-таки есть что-то едва уловимое «поднебесное»? Или просто нам больше неоткуда ждать новинок? Представить, что кто-то задумает создание новой автомобильной марки в Европе, практически невозможно. Возродить что-то старое, полузабытое – да, и то это случается редко и без особого успеха. А китайцы вот не стесняются и создают. Да, может быть, сначала копируют (Great Wall Hover был «клоном» Isuzu Axiom), но потом переходят к вполне самобытным произведениям.

Так что полуторалитровый 143-сильный двигатель под капотом Н2 тоже китайский. Честно говоря, не знаю, почему везде указывается его мощность в размере 150 л. с., свои данные я почерпал в СТС тестового автомобиля. Представители фирмы в России отрицают «родство» этого мотора с другими моделями, хотя покупатели этим настойчиво интересуются. Нет, никаких заимствований. Ну, за исключением того, что конструкция его стандартная для ДВС: блок из четырех цилиндров в ряд, 16-клапанная головка, поршни и шатуны, турбина, распределенный впрыск топлива.

Вот только работает всё это не по-китайски тихо и плавно. При закрытом капоте звук мотора практически не слышен. И при движении тоже! В процессе теста я разгонял автомобиль, вжимая педаль «газа» в пол и доводя обороты до красной зоны. Да, «наверху» он ревет – как и любой другой двигатель. Но рабочий диапазон у него до 4000 об/мин, выше крутить нет смысла, тяга пропадает, остается один звук. А вообще, подавляющую часть времени этот агрегат работает при оборотах от 1500 до 2500. И делает это очень тихо.

Но – эффективно ли? Некоторые сетуют на недостаток динамики у модели Н2. Действительно, разгон не назовешь лавинообразным, но, по-моему, и стесняться его не приходится. При городских спуртах в автоматическом режиме он ускоряется с 60 до 80 км/ч всего за пару с небольшим секунд! Какую передачу при этом выбирает автомат? Судя по всему, вторую, потому что на четвертой передаче это ускорение происходит примерно за 4 с, а на третьей – за 3.

И как же плавно меняются передачи. Это практически незаметно. Даже при кик-дауне – разгон есть, а толчка нет. Более ощутимо переключение происходит в ручном режиме. Вероятно, человеческие действия не очень по душе китайскому механизму, он считает, что выбирает диапазон оборотов мотора более оптимально. А если вы все-таки настаиваете на ручном переключении, на экране борткомпьютера будут постоянно высвечиваться стрелочки, призывающие вас перейти на более высокую ступень. Так, при скорости 60 км/ч агрегат рекомендует пятую передачу. Соответственно, если вы решили разогнаться с педалью «в пол», выходит, что коробка сбрасывает сразу три передачи.

Я все еще пытаюсь зацепиться за что-то в этом автомобиле, чтобы, наконец, сказать: «А-а-а! Не может (или не хочет)! Вот они, издержки происхождения!». Но у меня ничего не выходит. Только задумаешься о какой-либо системе, как выясняется, что и она работает так, как должна. Ну, разве что зимний режим автомата, по моим ощущениям, ничем не отличается от обычного. Но вот, например, работу подвески я совершенно не слышу. Она «съедает» неровности практически любого калибра, и даже на «лежачих полицейских» ее трудно вывести из равновесия. Наконец, я улавливаю-таки «железный» стук и чуть не радуюсь этому… но тут же вспоминаю, что в багажнике у меня едет большая сумка с пустыми металлическими кастрюлями.

Зеркала у компактного кроссовера огромные, и, думаю, это частично предохраняет дверные окна от загрязнения в слякотную погоду. Мутная полоса образуется только по нижней части стекол, и это плюс. Сами зеркала тоже не склонны сильно забрызгиваться. Стекло задней двери затянуло грязью до полной непрозрачности? Ну, так у какого из автомобилей подобного абриса дело обстоит лучше? Очиститель, конечно же, есть. Бачок омывателя ёмкий, я полностью вылил в него чеырехлитровую канистру незамерзайки. Заливать ее удобно, но, открыв капот, обнаруживаешь, что мотор «Хавейла» - порядочный грязнуля: весь в серых каплях и подтеках. Хотя защитный лист прикрывает моторный отсек снизу почти полностью. Загрязняются и фары, но, пока они чистые, головной свет можно назвать отличным.

К основным конкурентам Haval H2 представители российского подразделения китайской компании относят такие модели, как Suzuki Vitara, Nissan Qashqai , Ssang Yong New Actyon, Kia Soul. Я бы добавил в этот список еще и Renault Duster. В максимальной комплектации он близок по цене к китайскому кроссоверу и в полноприводном варианте выигрывает у него, но по качеству внутренней отделки сильно отстает. Единственное, в чем немного проигрывает Haval H2, это чуть меньший, чем у соперников, объем багажника.

Камера заднего вида с хорошей картинкой поможет при парковке в стесненных городских условиях. Вкупе с ней – и задний парктроник. Переднего «помощника» нет, а он бы здесь не помешал: капот у мини-кроссовера массивный и высокий. Но беспокоиться за сохранность кузова не приходится: просвет под защитой моторного отсека – 200 мм, а нижняя точка сзади – изгиб трубы системы выпуска – находится на высоте 210 мм над землей. Что касается заднего бампера, то высота под ним составляет 30 см. Паспортный клиренс у Haval H2 заявлен на уровне 184 мм, но под какой точкой автомобиля он замерен, я, честно говоря, не понял.

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Передняя подвеска – типа «МакФерсон», задняя – многорычажная. Она одинакова у моно- и полноприводных версий Н2. У нас на тесте побывал переднеприводный автомобиль, в его заднем подрамнике отчетливо просматривается «окно» под установку муфты подключения задней оси.

Рулевой механизм – реечный с электроусилителем. Да, некоторая «дискретность» при вращении рулевого колеса ощущается. А вращать его приходится, потому что механизм относительно «длинный»: три оборота от упора до упора. С ростом скорости усилие на руле очень заметно возрастает, хотя высокоточной «баранку» не назовешь. Попытки покачать ее из стороны в сторону на высоких скоростях механизм упорно парирует, но на какой угол повернуты колеса при маневрах, с достоверностью не сообщает.

Надо сказать, на скоростной прямой автомобиль стоит очень достойно. И к асфальтовым колеям почти безразличен. Хочешь не хочешь, но и это приходится признать. Только, мне кажется, этому активно противодействовали зимние шины GoodYear с шипами и рисунком-«ёлочкой». Повторить бы тест летом, на дорожных покрышках, сухим, погожим, не очень жарким днем. Несколькосоткилометровый ночной заезд по зимней, наполовину раскатанной, наполовину залитой реагентами дороге все-таки рассказал об этом автомобиле не полностью.

Но на чистых участках удалось еще раз убедиться в нехилой динамике турбо-«Хавейла». В автоматическом режиме он «выстреливал» с 80 до 120 км/ч примерно за 8 секунд. Можно ли улучшить этот показатель, используя механическое переключение передач? Да, можно, используя третью ступень. Кроссовер почти укладывается в семь секунд, но на последней десятке километров в час передача автоматически меняется на четвертую: стрелка тахометра достигает красной зоны. И разгон на мгновения, но замедляется.

Официальных данные о разгоне автомобиля с места до 100 км/ч на фирменном сайте не представлено. Но удалось найти неофициальную цифру – это 10 с. Субъективно – действительно так. Его движение по трассе вообще напоминает глиссирование. Для поддержания высокого темпа не надо слишком сильно придавливать педаль «газа», обращайтесь с ней бережно – и постепенно вы почувствуете, как автомобиль сам уходит у вас из-под ног. Обороты мотора, как я уже говорил, не превышают в это время отметку 2500, видимо, именно «здесь» реализуется максимум крутящего момента двигателя (210 Нм). По технической характеристике, этот диапазон растянут от 2200 до 4500 об/мин.

При поворотах на извилистых участках шоссе Haval H2 не пугает резкими реакциями на руление и сильными кренами, но, конечно, высота кузова и шасси дает себя знать. А при маневрах в городе нельзя не отметить хорошее возвращающее действие на рулевом колесе.

«Голубь, ежели в подливке, не хужее глухаря»

Представители российского офиса Haval говорят, что многих покупателей смущает отсутствие у модели Н2 системы электронной стабилизации. По-моему, часть этих людей просто считает, что данная система на автомобиле за такие деньги обязана быть. С технической точки зрения, на Н2 она действительно должна быть. Этот небольшой крепыш – тяжеленький, обладает немалой инерцией. При резком повороте с добавлением «газа» на скользкой площадке (желательно не на дороге!) мощный мотор легко срывает передние колеса в скольжение, вы инстинктивно сбрасываете тягу, но массивный кузов уже успел разогнаться и «плывет». Причем, еще и подыгрывает сносу передних колес заносом задних. Раз попробовав сделать резкий маневр с налета, без расчета и подготовки, я чуть было не влетел боком в снежно-ледяной бруствер… но обошлось. С этим «малышом» не стоит играть и тем более заигрываться. Впоследствии ESP на нем появится, фирма обещает.

Как срабатывает ABS у «Хавейла»? Немного переусердствует: на скользких покрытиях дает о себе знать просто-таки при касании педали тормоза. Причем, едва система начинает свой «стрекот», тут же включается аварийная сигнализация. Этак можно и напугать коллег по движению: еще ничего не произошло, а мы уже кричим об опасности. Как замедляется при этом автомобиль? Он может слегка отклонить заднюю ось от прямолинейного курса, но всего лишь на считанные градусы, как вправо, так и влево. То есть, «ошибается», но не критично.

Возможно, дозировать тягу полуторалитрового турбомотора легче летом, где-нибудь вдали от городов, на дороге с поворотами и рельефом. Наверняка будет приятно в этот момент перевести автомат в ручной режим и насладиться по полной… В зимнее время приходится констатировать, что «моментный» диапазон двигателя – не для скользких покрытий. И не для рыхлых тоже – «низов» не хватает. Попытка проехать по колее, проложенной в снегу более «проходимым» автомобилем потерпела фиаско. Пока снег в следах предшественника был более-менее плотным, Haval H2 держался на его поверхности, но как только он стал рыхлым, ведущие колеса кроссовера немедленно начали закапываться. Чтобы не допустить «заседания», пришлось отступить.

Итак, вы полагаете, что я чересчур расхвалил китайский Haval? Тогда давайте выделим в тексте название этой марки, удалим его и вставим вместо него другое, более именитое. Ручаюсь, что при этом ни одна из моих положительных оценок не вызовет сомнения. Раз речь идет о мировом бренде, значит, вполне допустимо, что недостатков у конкретной модели нет, да что там, их просто не может быть. Ведь это же гранды, корифеи, непререкаемые авторитеты.

А Haval, никому не известный «китаец» - это, значит, тоже то, чего тоже не может быть. Не допускается и мысли, что над созданием его моделей трудились десятки и сотни людей, с образованием и опытом работы. Даже начав и продолжив в Китае, за неполные два десятка лет развития местного автопрома они вполне могли натаскаться и приобрести необходимые навыки. В компании работают и приглашенные специалисты из других, более автомобилизированных стран – китайцы успешно переманивают «мозги». В частности, в послужном списке Пьера Леклерка, главного дизайнера Haval, занявшего этот пост в 2013 году, – работа в BMW, в том числе над проектами X5 и X6.

В городских пробках расход 95-го бензина может превысить 10 л на 100 километров. На трассе он снижается до 8,3-8,4 л, даже при движении с высокими скоростями (до 130-140 км/ч), но не без помощи системы круиз-контроля. Средний расход топлива в 8,6 л на 100 км, заявленный производителем, таким образом, весьма недалек от истины.

И получается, что, как бы ни был сомнителен Haval, он имеет полное право на существование. Он действительно хорош – но не потому, что лучше конкурентов, а потому что не хуже их. Он демонстрирует всё то, что раньше, совсем еще недавно, было невозможным, немыслимым для автомобилей из Поднебесной. Если другие «их» компании делают с каждым годом все более заметные шаги вперед, то Haval показывает, как совершить виток эволюции, прорыв в космос, прыжок на подножку «поезда», от которого автопромы некоторых других стран отстали, как говорят у нас в народе, навсегда.

Минимальная комплектация Haval Н2 под названием City включает механическую коробку передач, тканевую отделку сидений, кондиционер, фронтальные подушки безопасности, систему помощи при парковке и контроль давления воздуха в шинах. Стоимость ее 939 900 рублей. В более дорогих версиях присутствуют шестидиапазонный автомат, система двухзонного климат-контроля, камера заднего вида, отделка сидений экокожей салон, люк с электроприводом и мультимедиасистема. Топовая комплектация Lux обойдется в 1 170 000 руб. Полный привод – опция, которая обойдется в 50 тысяч рублей. Даже полноприводные варианты Haval H2 на 200-300 тысяч рублей дешевле, чем автомобили конкурирующих марок при сопоставимых характеристиках и уровнях оснащения.

Чего не хватает «Хавейлу», так это только харизмы, истории, «налёта часов». Мировые бренды десятилетиями работали над своими именами, теперь имена работают на них. Китайской марке эта работа еще предстоит, но, думаю, она сделает ее за гораздо более короткий срок. Пока мы здесь, в России, с ухмылками и опаской поглядываем на дилерские центры Haval, во всем мире в прошлом году было продано более 900 000 машин этой марки. А вы говорите – «то, чего не может быть…»

Технические характеристики Haval H2 1.5T ГАБАРИТЫ, мм 4335 x 1814 x 1695 КОЛЕСНАЯ БАЗА, мм 2560 РАДИУС РАЗВОРОТА, м Нет данных ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, мм 184 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, л 300 / 890 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, кг 1650 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R4, бензиновый с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. см 1497 МАКС. МОЩНОСТЬ, л.с./об/мин 143 / 5600 МАКС. МОМЕНТ, нм/об/мин 210 / 2200-4500 ПРИВОД передний ТРАНСМИССИЯ 6-ст., автоматическая МАКС. СКОРОСТЬ, км/ч 185 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 км/ч, с 10 РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), л/100 км 8,6 ОБЪЕМ БАКА, л 50