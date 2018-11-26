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Haval H2 заманивает в премиальную ловушку
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Haval H2 2014 вид спередиHaval H2 2014 вид сбокуHaval H2 2014 вид сзадиHaval H2 2014 салон
Haval H2 2014 руль
Круиз-контроль активируется клавишами на правой спице руля
Haval H2 2014 приборная панельHaval H2 2014 центральный туннельHaval H2 2014 передние кресла
Haval H2 2014 передние кресла
Сиденье водителя регулируется по восьми направлениям, включая поясничный упор
Haval H2 2014 панорамная крыша
Люк с электроприводом предлагается в максимальной комплектации
Haval H2 2014 багажное отделение
Под фальшполом багажника размещена полноразмерная запаска

Китайский субкомпакт привлекает девушек восточной харизмой и удерживает комфортными решениями, характерными для более крупных и дорогих машин

Кроссовер H2 – «младшая» модель премиального бренда Haval. Соответственно, решения, типичные для субкомпактного сегмента, дополнены здесь непривычными для китайских автомобилей приметами статусности: большим объемом мягкого отделочного пластика, «умными» электронными помощниками, добротной шумоизоляцией. Чем еще такой автомобиль может привлечь женщин? Например, безопасностью (модель оснащается активными подголовниками и шестью надувными подушками), практичностью (имеется система бесключевого доступа, автоматическое складывание зеркал, датчики света и дождя) и не в последнюю очередь – возможностью персонифицировать экстерьер и интерьер. Наш эксперт Ева Моторная расставила приоритеты в том, за что Haval H2 могут полюбить автомобилистки.

Китайский премиум

Тест-пилотессе особенно нравится, что Haval H2 не теряется на фоне «одноклассников». «Здорово, что у этого китайского автомобиля узнаваемое лицо, стильное и в то же время грозное. У дилеров видела H2 с крышей контрастного оттенка, но даже в однотонном исполнении он выглядит свежо, современно и не бюджетно. Крупная хромированная решетка радиатора, 18-дюймовые легкосплавные диски, полоски диодных ходовых огней – все это радует глаз, а в топовой версии, которую мы выбрали для знакомства, имеется еще и люк с электроприводом, бесключевой доступ, автоматическое складывание зеркал, приветственная проекция логотипа на землю. Именно такими нюансами китайцы вербуют себе армию поклонниц», – считает наша тест-пилотесса.

В салоне Моторная обнаружила множество приятных мелочей и… пару досадных проколов. «Мне кажется, в сторону этого «китайца» будут смотреть любительницы внешних эффектов. Им точно понравится атмосферная подсветка, крупные голубые цифры борткомпьютера, удобные сиденья и дверные карты, обшитые симпатичной экокожей. Приятно и то, что эргономика хорошо продумана, – руль регулируется в двух плоскостях, у водительского кресла имеется электропривод, есть регулировка поясничного упора. Или, скажем, камера зад­него вида здесь дополнена системой бокового обзора: нажала клавишу на руле, и на дисплей выводится картинка в районе колес по правому борту – то, что нужно при параллельной парковке. С другой стороны, в компоновке и оформлении я увидела шероховатости. К примеру, на «приборку» выводятся данные о расходе топлива, а таких же крупных цифровых показаний спидометра не предусмотрено. А еще я предпочла бы пепельнице у основания консоли дополнительную вещевую нишу», – будто капризничает Ева.

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В то же время, считает она, H2 отлично приспособлен для эксплуатации в городе: «Здесь широкие дверные проемы, а багажник хоть и не рекордных размеров (300 л), но способен принять пару велосипедов, если сложить задний диван. Обзор облегчают крупные внешние зеркала, а клиренс в 184 мм избавляет от страха перед высокими бордюрами. Хорошо и то, что на втором ряду достаточно просторно даже для высоких пассажиров. Молодые мамы оценят штатные крепления Isofix. Придерусь же к отсутствию зад­них воздуховодов и функции подогрева дивана, которые имеются у некоторых конкурентов».

Активная позиция

В городском трафике H2 показался Моторной довольно резвым, и это неудивительно. Ведь пик тяги достигается здесь раньше, чем у конкурентов, – на полке 2200–4500 об/мин. «Уверена, 1,5-литровый 150-сильный бензиновый мотор понравится женщинам, которые ждут от машины легкости на подъем. И хотя со средних и высоких скоростей «китаец» уходит в отрыв уже не так убедительно, как со старта, главное, что он способен на рывок в городе», – делится впечатлениями Ева.

В плане формирования комплектаций H2 есть характерная черта – полный привод зарезервирован за машинами, оснащенными механической трансмиссией. Тестовый же автомобиль предлагает 6-диапазонный «автомат» в сочетании с передним приводом. Моторной близка такая маркетинговая логика: «Мне как горожанке полноприводная трансмиссия, строго говоря, не очень-то нужна, ведь на тяжелое бездорожье я не выезжаю. Другое дело – деликатно работающий «автомат». Без него в московских пробках – никак», – признается моя напарница по тесту.

И, наконец, особо теплые слова Ева адресует H2, когда рассказывает о комфорте. «Во первых, – говорит она, – здесь достаточно мягкая подвеска, умеющая сглаживать неровности. Крены в поворотах при этом невелики, а реакции на поворот руля быстры. Во-вторых, очень неплоха шумоизоляция – на гул шин, шум мотора и потоков воздуха дается лишь слабый намек».

Что же касается цены, то нам хотелось бы, чтобы она была чуть ниже: за начальный переднеприводный вариант с «автоматом» просят 1 269 900 рублей. Для сравнения, Hyundai Creta с такой же агрегатной связкой можно взять за 982 900 рублей. 

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