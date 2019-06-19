Приезжаешь на мойку – встречает её владелец: говорит, никогда раньше такого не видел. Во вкладке "Популярные марки» каталога Motorpage.ru такого бренда тоже нет, только в общем списке. Haval все ещё словно no name. Но, познакомившись с H6, вспоминаешь анекдот про «вам шашечки – или ехать?»

В Москве за первые четыре месяца этого года было продано 208 Haval, 139 из которых – именно H6. Рост от прошлого года – 44% и 58% соответственно. Сотрудник пресс-парка, выдавая автомобиль на тест, говорит, что сомнения у его покупателей обычно заканчиваются после первой же пробной поездки. Стоит человеку сесть за руль и проехаться – и он отправляется оформлять приобретение. На H6, опять же, со слов дилера Haval, желая «повысить градус», пересаживаются владельцы Duster, Solaris, X-Ray и другой продукции отечественного автопрома. Чем же может так покорить водителя этот переднеприводный китайский кроссовер в ходе короткой пробной поездки? Как говорится, можем повторить. Поэтому сначала – блиц, впечатления от первых пяти минут за рулем H6. В детали будем всматриваться постепенно, а пока – главное: как едет?

О пользе цитирования

А это смотря с чего пересел на H6. Я сразу замечаю довольно «длинную», ленивую педаль акселератора и явственную турбояму. 143-сильного полуторалитрового двигателя полуторатонному автомобилю для полноценной бодрости не хватает. Чтобы динамично разогнаться, например, до 80 км/ч, мотор надо раскручивать до красной зоны (она тут начинается с 5500), – автомобиль при этом не загружен, в салоне только водитель, багажник пуст.

Но при этом: прекрасная посадка за рулем, «включаешься» в автомобиль моментально. У H6 точно все в порядке с эргономикой. Руль, кулиса АКПП, «кочерга» ручника – всё под руками, педали под ногами, даже площадка отдыха для левой ноги – там, где надо. Регулировки кресел: подушка вперед-назад и вверх-вниз, наклон спинки, даже выдвигается поясничный подпор, причем, вполне убедительно. В целом конфигурация кресла европейская, опять-таки, а не рассчитанная на азиатскую фигуру, как это сегодня часто бывает даже у европейских премиальных брендов. Позже знакомый владелец Lexus, посидев на водительском месте H6, признался, что сравнивать эти два автомобиля, конечно, глупо, но посадка за рулем в этом китайском кроссовере удобнее, чем в его внедорожнике.

Хотя, H6, скорее, уже не «китаец», а дитя глобального рынка. За дизайн экстерьера отвечал Пьер Леклерк, который делал пятый и шестой «иксы» BMW. Корейская коробка, шины американского бренда Cooper. В интерьере H6 полно визуальных цитат, но они составляют убедительное единство. Архитектура передней панели и центрального тоннеля навеяна Honda CR-V, как и откидывающиеся подлокотники сидений первого ряда. Мультируль, обшитый перфорированной (эко?)кожей с красной строчкой, напомнил мне о «корейцах». Пластик салона – ну, тут все, как даже у премиальных «немцев» в последнее время: гулкий низ, и даже верх гулкий, только приборная панель сверху мягкая.

У H6 очень приятный не только наощупь, какой-то очень «аналоговый» руль, с хорошей обратной связью и с уверенным возвращением в «ноль». Плотная подвеска городские неровности проходит на «пять» (забегая вперед, скажу, что она показала себя совершенно всеядной, переваривая и комковатый грейдер, и ямы с острыми краями на распадающемся загородном асфальте). Есть разные мнения о том, как должна работать подвеска, один вариант – «плыву, ничего не замечаю», другие любят погорячее. Здесь – золотая середина: автомобиль сообщает тебе, что проезжает неровность, но не беспокоит, а просто воспитанно информирует – сдержанным звуком. В целом по характеру чем-то напоминает работу подвески младшего кроссвера Volvo (без цитат сегодня никак не выходит). Тормоза цепкие и энергичные, но по контрасту с «дорогой" работой подвески могут показаться простоватыми.

Бренд no name? Так даже лучше: начинаешь смотреть и оценивать не шильдик, а именно сам автомобиль, на котором едешь. С европейским дизайном экстерьера и интерьера, качественно исполненный, очень вместительный, кстати. У задних пассажиров из удобств – откидывающийся подлокотник с подстаканниками и регулировка наклона спинки заднего дивана но места по всем трем измерениям столько, что остался бы доволен любой исторический агрессор XX века, мечтавший о расширении жизненного пространства. 800-литровый багажник, внутрь которого ведет тяжелая задняя дверь (к слову, не оборудованная лифтом, так что тягать эту створку вниз надо вручную, поэтому удобно, что массивных ручки изнутри – две, с каждой стороны…). Парковочные датчики, дорожные ассистенты, камера заднего вида.

И все это – за 1,3 млн. в топовой комплектации. Кроссовер с дорожным просветом 180 мм, но переднеприводный – никогда не понимал этого жанра. Но у H6 есть и полноприводная версия, с дизелем (она даже дешевле), правда только на «ручке», комбинации «4х4 плюс автомат» не существует. В некоторое утешение – у шестиступенчатого «автомата» H6, есть зимний режим, включается кнопкой под кулисой АКПП, в нем автомобиль стартует со второй передачи. А режим ручной включается перемещением кулисы вправо, от себя. Хотя, наоборот, к себе было бы, кажется, логичнее да и просто удобнее.

Итог блица: могу понять, почему сомнения на тему «покупать – не покупать» у будущих владельцев заканчиваются сразу после тест-драйва. Единственный минус – слабый двигатель, но в остальном – очень приятное ощущение. От подвески, от руления, от посадки – всего того, что в автомобиле действительно важно.

А что же неважно? Отсутствие навигатора, хотя, оно, конечно, выглядит странно по нынешним временам в кроссовере, претендующем на премиум, да еще с «акульим плавником» антенны на крыше. Или вот медиасистема с 8-дюймовым тачскрином. Что сказать? Она есть, звучит, сильных чувств при этом не пробуждает, CD и флешки читает. Как-то не сразу сложилось с настройками радио: автопоиск не удается почему-то, а у верньера очень низкая чувствительность и приходится или очень долго крутить его, пока от одной станции доберешься до другой, или набирать нужную частоту вручную через цифровую клавиатуру на тачскрине. Но опять же, запомнить станцию не получается. Ну и, конечно, чудный китайский русский язык: «ТМП Дальний Стерео», «Язык По-Русскому».

H6 местами противоречив. Маршрутный компьютер в центре между «колодцами» приборки – монохромный и смотрится недорого. Но при этом при запуске двигателя он выдает вполне премиумные данные – давление в шинах, которые, впрочем через несколько секунд сменяются безальтернативной комбинацией: пробег, запас хода и уровень топлива в баке. Расход приходится высчитывать вручную, у меня получилось около 14 литров в смешанном цикле. 92-го бензина, кстати, что немаловажно.

Акселерация – это миф

А вот при поездке за город картина обрастает подробностями. H6 оказывается автомобилем, словно созданным «без допусков» – в городе 60 км/ч и за городом – 80-90 км/ч, в этом диапазоне все близко к идеалу. Но при попытке «взять выше» двигатель выходит на авансцену, разводит плечами и виновато кланяется.

«Тележка» H6 прекрасно позволяет ехать и 140, и 150 км/ч, проверено. Но тот, кто соберется вырваться на H6 на простор и «прохватить» как следует, получит вот что: хоть какой-то отклик двигателя на педаль акселератора начинается, если продавить ее на половину хода, до этого не происходит вообще ничего. При попытке кикдауна звучит натужный рев и происходит вяловатый разгон. В этом смысле связка «двигатель+трансмиссия», годная для повседневной городской в пробках, совершенно расстраивает при энергичной езде.

Да и шум в колесных арках уже на скорости 80 км/ч такой, что приходится повышать голос при разговоре в салоне. Вообще шумов у H6 на скорости – полный комплект: и из арок, и аэродинамические, и двигатель. Привыкнуть можно, но за несколько часов движения по трассе может, боюсь, накопиться усталость.

Но есть и хорошая новость: одержать победу над слабым двигателем можно и в H6 уже есть все для этого необходимое. Подрулевые лепестки – этот бесполезный, как правило, в «гражданском» автомобиле инструмент тут –просто палочка-выручалочка. Перебрасываешь левым лепестком коробку на одну-две передачи вниз – и двигателя хватает, чтобы идти внатяг, можно не планировать обгон на трассе заранее за месяц. И удобно, что после твоего вмешательства в работу коробки автомобиль не «зависает» на выбранной передаче навсегда, а вскоре возвращается в автоматический режим, если прекратить манипуляции лепестками. Если же ручной режим нужен всерьез и надолго – как уже было сказано выше, толкаем кулису АКПП от себя, вправо.

Сила Востока

На третий день привыкаешь к H6 окончательно и начинаешь получать от него только удовольствие. Особенно если устроить химически чистый опыт и контрастным фоном сделать отечественный автомобиль, не скажу, какой – неважно, любой.

Пересаживаешься из *** в H6 – и прекрасно понимаешь настоящее детское счастье, которое испытывают люди, меняющие продукцию советского автопрома на этого «китайца». В одном случае ты понимаешь, что сел в суровый аппарат, у которого свои цели, отличные от твоих. Внутри его отведено место, на котором тебе разрешается посидеть – но только чтобы было кому нажимать педали и крутить руль, иначе аппарат не выполнит свою суровую боевую миссию. Во втором случае ты садишься в автомобиль, спроектированный и созданный для тебя. И разрыв между ними настолько ошеломляющий, что просто нет слов. Вернее, слов два: научились делать. Сила Востока, говорят, в подражательности. Нового, уверяют европейцы, азиатский человек не выдумает, но то, что подсмотрит у нас, повторит прекрасно и даже лучше. Первый раз этот путь в мировом автопроме проходили японцы, второй – корейцы, похоже, сейчас пришло время китайцев.

Кстати, одним из первых вопросов владельца мойки, который никогда не видел Haval и заинтересовался H6, был про гарантию. Получил ответ – 36 месяцев или 100 тысяч пробега, что раньше наступит. Будет думать.

Технические характеристики Haval H6 ГАБАРИТЫ, ММ 4649x1852x1727 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2680 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 180 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 808/2010 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1541 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R4, бензиновый, с распределенным впрыском и турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1497 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 143 при 5600 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 210 при 2200-4500 об/мин ПРИВОД Передний ТРАНСМИССИЯ 6-ст., автоматическая МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч н/д РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С н/д СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ н/д