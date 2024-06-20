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20 июн 2024

В Китае стартовали продажи нового Haval H6

В Китае стартовали продажи нового Haval H6
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Haval опубликовала прайс-лист на новый кроссовер H6. Автомобиль на родине доступен в двух модификациях по стартовой цене в 117 900 юаней (примерно 1 316 000 рублей)

Стандартная версия оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 181 л.с. и 275 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 7-ступенчатый "автомат" DCT. Версия подороже получила 2,0-литровый агрегат мощностью 235 л.с. и 385 Нм крутящего момента. В данном случае коробка - 9-ступенчатый "автомат" DCT. Полный привод опционально доступен для всех версий.

По габаритам обновленная модель практически полностью соответствует предыдущей версии. Длина - 4703 мм (+50мм), ширина - 1886 мм, высота - 1730 мм и колесная база - 2738 мм. Главное отличие в дизайне - это новая крупная решетка радиатора и дополнительные вертикальные блоки светодиодных фар. Интерьер выполнен в минималистичном стиле. На передней панели установлены 10,25-дюймовая “приборка” и 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы. За работу всех систем отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8155. Есть функции распознования голоса, HiCar и ICCOA Carlink. Также оснащение включает проекционный дисплей, новую аудиосистему с 9 динамиками, беспроводную зарядку и системы помощи водителю второго уровня.

При написании новости использовалась информация:
haval

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