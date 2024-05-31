Haval выводит на родной рынок обновленный кроссовер H6

Китайская компания Haval начинает предварительные продажи обновленного кроссовера H6. Автомобиль пока предложен с 1,5- и 2,0-литровыми двигателями, но также в будущем его обещают оснастить гибридной силовой установкой

Дизайн Haval H6 стал более современным. Решетка радиатора стала крупнее и теперь состоит из множества квадратных “чешуек”. Передняя оптика получила дополнительные вертикальные светодиодные элементы по краям. Передний бампер сделали более аккуратным, лишив его пластиковых “клыков”. Точные габариты новинки: 4703/1886/1730 мм., при колесной базе в 2738 мм. Также автомобиль получил новые 19-дюймовые колесные диски.

Салон оформлен в минималистичном стиле. Бросается в глаза круглое рулевое колесо с треугольными спицами и 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы. Также здесь есть 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 9-дюймовый проекционный дисплей.

Под капотом стандартной переднеприводной версии - 1,5-литровый турбомотор мощностью 184 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Коробка - 7-ступенчатый “автомат” DCT. У полноприводного H6 2,0-литровый турбодвигатель на 238 л.с. и 385 Нм крутящего момента. В этом случает мотор работает в паре с 9-ступенчатым DCT.

