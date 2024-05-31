Автомобильный портал Motorpage
31 май 2024

Haval выводит на родной рынок обновленный кроссовер H6

Haval выводит на родной рынок обновленный кроссовер H6
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Haval начинает предварительные продажи обновленного кроссовера H6. Автомобиль пока предложен с 1,5- и 2,0-литровыми двигателями, но также в будущем его обещают оснастить гибридной силовой установкой

Дизайн Haval H6 стал более современным. Решетка радиатора стала крупнее и теперь состоит из множества квадратных “чешуек”. Передняя оптика получила дополнительные вертикальные светодиодные элементы по краям. Передний бампер сделали более аккуратным, лишив его пластиковых “клыков”. Точные габариты новинки: 4703/1886/1730 мм., при колесной базе в 2738 мм. Также автомобиль получил новые 19-дюймовые колесные диски.

Салон оформлен в минималистичном стиле. Бросается в глаза круглое рулевое колесо с треугольными спицами и 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы. Также здесь есть 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 9-дюймовый проекционный дисплей.

Под капотом стандартной переднеприводной версии - 1,5-литровый турбомотор мощностью 184 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Коробка - 7-ступенчатый “автомат” DCT. У полноприводного H6 2,0-литровый турбодвигатель на 238 л.с. и 385 Нм крутящего момента. В этом случает мотор работает в паре с 9-ступенчатым DCT.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Haval H6 (2025)

Haval выводит на родной рынок обновленный кроссовер H6

31 мая 2024
Haval H6

Haval H6 получил на родине “подтяжку лица”

16 апреля 2024
Haval H6S

В Россию привезли Haval H6S

19 октября 2023
Haval H6

Обновился Haval H6

11 июля 2023
Haval H6 Supreme+

Haval привезет в Россию новый кроссовер

21 марта 2022

Haval привезет в Россию H6 Coupe в конце лета

06 мая 2016

 Новости Haval H6

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Omoda C5 - omoda c5 (2023) для россии — с любовью Тест драйв
28 мая 2024

Omoda C5
"Для России — с любовью"
Kaiyi X3 Pro - kaiyi x3 pro (2023) вид спереди
Тест драйв
21 мая 2024

Kaiyi X3 Pro
"Набор приятных мелочей"
GAC GS8 - gac gs8 (2024) великан из поднебесной
Тест драйв
15 мая 2024

GAC GS8
"Великан из Поднебесной"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 7 2 0