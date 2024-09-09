Новый Haval H6 получил комплектацию со старым дизайном

Компания Haval вернула старый дизайн кроссовера H6 в версии под названием Classic Edition. Видимо, она предназначена для тех, кому пришелся не по вкусу новый дизайн модели, который представили этим летом

Четвертое поколение Haval H6 отличилось новым и более “молодежным” дизайном, но в версии Classic Edition компания решила вернуть традиционные черты кроссоверу, а точнее, в точности такие же, как были на модели третьего поколения. Однако может показаться, что речь идет только о внешнем облике автомобиля, но и в салоне все так же, как у третьего поколения. К тому же, оснащение даже немного урезали, лишив такую комплектацию большей части систем помощи водителю.

Haval H6 Classic Edition оснащен только 1,5-литровым турбомотором мощностью 184 л.с. и 285 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 7-ступенчатый “робот”. Привод - передний. 2,0-литровый агрегат для такой версии не заявлен.