С уходом с российского рынка ведущих автомобильных брендов начальная модель китайской марки стала как никогда привлекательной для клиентов

Туристы, побывавшие в Поднебесной, остаются под впечатлением от китайского гостеприимства. Даже если вы знакомы с хозяевами шапочно, вас встретят как друга, а когда придет время прощаться, не просто проводят до дверей, а усадят в такси или автобус. Таков и бестселлер российского рынка, Haval Jolion. На всем протяжении теста меня не оставляло ощущение, что «китаец» опекает и развлекает меня буквально на всю катушку.

Китайская альтернатива

Помню наш разговор с приятелем о массовом оттоке с нашего рынка европейских, корейских и японских автомобильных марок. Он тогда сказал: «Скатертью дорога, все возьмем в Китае». Jolion демонстрирует, что же мы в итоге «взяли». Как минимум это выигрышный дизайн. Пусть он немного помпезный и начиненный цитатами из бежавших от нас Audi, Сadillac и Renault, главное, что машина выглядит солидной и яркой.

Еще одна данность — синтез премиальных и бюджетных решений. Скажем, у этого кроссовера уже в серединной комплектации Elite просто замечательная светодиодная оптика, справляющаяся даже с кромешной тьмой периферийных дорог. О проекторе данных на лобовое стекло, которым комплектуется топ-версия Premium, владельцы каких-нибудь Hyundai Creta и Renault Arkana могут только мечтать. А начинающие водители точно оценят автопарковщик и систему кругового обзора. Лично мне за возможность тасовать 3D-ракурсы на 12,3 дюймовом тачскрине с отличным откликом и детализацией хочется крикнуть Jolion «Браво!».

С другой стороны, единственный датчик бесключевого доступа на водительской двери срабатывает не всегда с первого раза, а двери не прикрывают пороги, из-за чего легко испачкать брюки при посадке и высадке. Но самый важный «непремиальный» момент связан с невозможностью отрегулировать руль по вылету (есть лишь настройка по наклону). Понятно, что высоких водителей это не устроит, несмотря на то, что в электрорегулировках кресла нет недостатка.

Чего у Jolion точно не отнять, так это просторного салона. Даже баскетболисты смогут разместиться на диване, закинув ногу на ногу. Впрочем, хоромы на «галерке» удалось обеспечить за счет ограничения объема багажника. Последний здесь при 5 местной конфигурации салона – на скромные 337 л. Но в любом случае диван складывается в ровный пол, а значит, велосипед, лыжи и прочие длинномеры увезете без проблем.

Отделка для SUV-сегмента B очень хороша, особенно в топовой комплектации. Элементы интерьера тщательно подогнаны, мягкий пластик и экокожа – в изобилии, а такие элементы управления, как шайба селектора автоматизированной трансмиссии, напоминают о прежних Land Rover.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС

Все кузовные панели, кроме крыши, оцинкованы, бачок омывателя увеличен до 4,5 л, пакет «теплых» опций включает подогрев всех кресел, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, внешних зеркал и руля. Через приложение My Haval можно запускать двигатель, устанавливать температуру климат-контроля и включать обогрев сидений.

Друг и ментор

Пытаюсь тронуться, однако машина упирается и ехать не хочет. Так она ругается на то, что я не пристегнулся. Хорошо, хорошо, шифу («учитель» – в пер. с китайского)! На московских улочках отдаю должное живому отклику на газ. И это в базовом режиме Standard! В Sport приемистость предсказуемо нарастает, но одновременно Jolion начинает реагировать на подачу топлива резковато, а прежде плавно работавший 7 ступенчатый преселектив нет-нет да и дернется при смене передач. Режим Eco позволяет сжечь в городском трафике на литр-два меньше топлива (реальный расход приближается в таком случае к 10 л/100 км), но заплатить за экономию придется вялой реакцией машины на газ.

На облепленном мокрым снегом загородном шоссе Jolion начинает рыскать, пытаясь вернуться в центр полосы. Нет, нет, прия­тель, так не пойдет! Понимаю, что ты заботливый наставник, но включать за меня автоматический ассистент на местами обледенелом асфальте, как ни крути, не дело. Чтобы было совсем понятно, система удержания в центре полосы активируется в Jolion по умолчанию после каждого пуска мотора, равно как после открывания и закрывания двери. Так что каждый раз приходится отключать этого помощника через мультимедийное меню, если он вам не нужен.

Столь же гиперзаботлив и адаптивный «круиз» – он заставляет машину замедляться перед поворотом куда активнее, чем требует дорожная ситуация, да и дистанцию до впередиидущего автомобиля система поддерживает с солиднейшим запасом. С другой стороны, эти элементы удобства и безопасности — абсолютное благо для начинающего водителя. А вот система контроля слепых зон с яркими индикаторами во внешних зеркалах — отличное подспорье и для новичков, и для прожженных драйверов.

Подвеска испытуемого настроена с акцентом на комфорт — отрабатывает дорожный брак не хуже, чем шасси рекордсмена в этой дисциплине Renault Duster. До пробоев ходовой на выбоинах дело не доходит, а крены в виражах, хоть и имеют место, не назвать чрезмерными.

Еще важнее, что за счет большой колесной базы (2700 мм) и грамотной настройки шасси этот SUV уверенно держится на скоростных прямиках и четко прописывает повороты, радуя обилием информации на руле. Особенно послушна полноприводная версия, идущая с заточенной на драйв задней «многорычажкой». Да и тормозная динамика хороша, разве что дисковые механизмы схватывают резковато.

Возможностей 1,5 литрового 150 сильного мотора с лихвой хватает для быстрых обгонов на трассе. При этом вы всегда можете «пришпорить» машину, используя подрулевые «лепестки» переключения передач. Именно так я, кстати, и делал. Ведь это куда быстрее, чем отыскивать «спортивный» режим в запутанном меню «мультимедийки».

За полноприводный потенциал Jolion — отдельное спасибо! Электромагнитная муфта Haldex пятого поколения работает не столь быстро, как на каком-нибудь Skoda Karoq, но штурм легкой «пересеченки» серьезно облегчает. Честно говоря, я не раз благодарил этот кроссовер, когда пробирался к подмосковной даче по снежной каше. Помимо имитации межколесных блокировок в распоряжении водителя здесь имеется режим Snow («снег»). Есть и полезный ассистент движения на спуске, делающий максимально безопасным «слалом» по горному склону.

Одним словом, с уходом именитых конкурентов Jolion стал еще привлекательнее для клиентов со средним достатком. Езда по заснеженному Подмосковью не оставила у меня сомнений — нужно смотреть в сторону полноприводной модификации, за которую сегодня просят от 2?349?000 рублей.

Тот факт, что Jolion выпускают под Тулой и он неплохо адаптирован к нашим условиям (уже одну возможность заправляться 92 м бензином трудно переоценить), тоже нельзя сбрасывать со счетов. Ну а некоторую навязчивость в опеке водителя клиенты «китайцу», думаю, легко простят. Не будете же вы обижаться, что ваши китайские друзья переусердствовали в хлебосольстве!

