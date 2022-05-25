Рассказывая об оснащённости автомобилей теми или иными системами и функциями, мы часто отмечаем: где-то эти системы работают на совесть, а где-то присутствуют больше «для галочки». В Haval Jolion некоторые устройства трудятся так, что, можно сказать, даже предвосхищают желания водителя

Ну вот прямо-таки всем пытается понравиться этот кроссовер. Всем понравиться всем. И симпатичным в целом дизайном, хотя с несколько вычурной передней «оптикой» и обилием хрома. Задние фонари тоже своеобразны — однако в темноте эти яркие красные «скобки» очень выделяют китайский кроссовер, делают его безошибочно узнаваемым. Интереснее в этом плане, разве что, фонари в виде светящихся иероглифов на новой «Крете».

С претензией на роскошь

Не знаю, какой смысл вложили китайцы в название Jolion. Мне лично слышится в нём французское joli (красивый, прелестный), c`est tres joli (это очень мило). И ведь правда мило. Общий абрис кузова дизайнерам определённо удался, а броские детали — признаем их рассчитанными на молодёжную аудиторию. Для старшего поколения существует более скромная внешне версия со «сдержанными» фарами — однако я пока ни разу не видел её вживую. Ни на улицах и дорогах, ни в большом московском дилерском центре, где разноцветные «Джолионы» были выставлены в несколько рядов.

Ох, что-то ещё более интересное ждёт нас вскорости, ведь китайцы обещали вывести на нащ рынок «Большую собаку», кроссовер Da Gou, построенный на той же платформе, что и Jolion, только с более внедорожным антуражем. Но пока мы имеем в продаже только более «гражданский» автомобиль, хотя и «вооружённый» полным приводом, дополнительным режимом «Снег» для сложных условий и системой помощи при движении на спуск.

В салоне модели, конечно, сразу обращают на себя внимание большой экран-планшет на торпедо и селектор трансмиссии в виде шайбы. Прямо-таки отсылка к «Ягуарам» и «Дженезисам»! А что, пусть «китаец» и далёк от класса «Премиум», однако собран добротно, делится с владельцем приятными на ощупь материалами отделки, а также поистине балует картинкой на экране мультимедиа. Вот это качество, вот это цвета! Как будто разработчикам ПО для этой системы известен режим HDR, позволяющий фотоаппаратам и камерофонам существенно повышать качество изображения.

На этом фоне приборная панель, также представляющая собой электронный дисплей, выглядит несколько сероватой. Да, со сменой режимов движения цвета её оформления меняются, но так, что в этом приходится убеждаться, напрягая зрение. При том, что собственно смена режимов очень даже заметна водителю. Хотя для изменения режима приходится «закапываться» в меню мультимедиа, что немного неудобно.

С панелью приборов связана ещё вот какая «закавыка». Весь тест, то есть, несколько дней я промучился, пытаясь выяснить, способен ли Jolion сообщать водителю ланные о расходе топлива. Пусть хоть какие-то, можно средние за сутки, можно мгновенный «аппетит». Ничего этого на панель не выводится. Пришлось даже открыть инструкцию к автомобилю, однако она не добавила ясности. Согласно ей, нажатие определённых кнопок на руле должно вводить вас в тот пункт меню, где указывается расход. Однако в тексте это изложено так, будто данная комбинация кнопок действительна только для автомобиля с «механикой», в том числе, с «механическими» — стрелочными — приборами.

Оказалось, нет, инструкция действительна для всех модификаций «Джолиона», нужно лишь держать кнопку нажатой подольше. Тогда появится нужное меню, и будет виден расход. Мой пробег длиной порядка 900 км, как по городу, так и по дальним трассам, таким образом, обошёлся в среднем в 7,8 л на 100 км.

Но продолжим осмотр салона. Здесь красивые кресла, украшенные своеобразными элементами, напоминающими накидки на спинках. Посадка удобная, однако я добавил бы водительскому креслу более выраженный поясничный подпор, а рулевому колесу — величину вылета. Тогда, наверное, было бы идеально.

Вообще, в этом относительно небольшом кроссовере совсем не тесно! Ширина салона и спереди, и сзади больше 140 см, расстояние для ног при посадке «за мной» значительные 29 см. Поистине автомобиль вместительнее, чем ожидаешь. Туннеля пола в ногах задних пассажиров фактически нет. В торце бокса-подлокотника выполнены зарядные гнёзда USB, а на внутренних панелях задних дверей имеются кнопки двухступенчатого подогрева сидений.

Неплохо организован и багажник. Части спинки заднего дивана легко складываются и образуют единую поверхность с фальшполом багажника. Интересно, что опорой для фальшпола служит вставленная внутрь запасного колеса-докатки пенопластовая деталь в форме… тазика. Интересно, её можно использовать в таком качестве?

Из особенностей салона отметим двухэтажную планировку облицовки туннеля пола между передними креслами. В нише первого этажа прячутся гнёзда USB (одно из них — для флэшки с музыкой) и 12-вольтовая розетка.

Режимы задерживаются

У полноприводных «Джолионов» полуторалитровый бензиновый турбомотор чуть мощнее, чем у моноприводных вариантов: 150 л. с. против 143-х. Не знаю, насколько велика разница на деле. Но на «отдачу» 150-сильного мотора жаловаться вам точно не придётся.

Подавляющее большинство настроек автомобиля производится через меню мультимедиа. «Физических» кнопок на торпедо — минимум. С помощью сенсорного экрана можно изменить настройки двухзонного «климата», выбрать из четырёх доступных наиболее подходящиё режим движения, а также отрегулировать HUD — проекционный дисплей на ветровом стекле.

Правда, не скажу, что автомобиль так уж правдиво реализует свои паспортные характеристики. Максимум тяги аж с полутора тысяч оборотов? Преувеличено. Минимум 2000 об/мин нужно нагнать, чтобы что-то ощутить. Ну, а дальше — больше. При интенсивном разгоне «робот» переключает передачи, когда мотор достигает 4500 об/мин.

Но катиться можно и при низких оборотах. Например, при 90 км/ч стрелка тахометра вполне может находиться на отметке «1500». Ускоряемся до 120-ти — и имеем на тахометре примерно 2200-2300 об/мин. При 130 км/ч обороты возрастают до 3000.

В плотном городском трафике динамики «Хавейлу» хватает за глаза. Если на дорогах свободно, например, на МКАД ранним утром, не поленитесь покопаться в меню и выбрать режим «Спорт». А то попробуйте переключать передачи вручную. Для этого есть удобные подрулевые лепестки.

Селектор трансмиссии в виде шайбы работает не оптимально. У него нет фиксированных положений. Поэтому, например, при старте с места можно проскочить позицию D и попасть в М, то есть, в ручной режим. Как вернуться в D? Если повернёте шайбу против часовой стрелки — окажетесь в N. Надо повернуть по часовой. А при остановке — нажать на середину шайбы, чтобы попасть в Р, это просто.

При смене режимов они чуть-чуть задерживаются. Или это делает собственно мотор? При разгоне он вначале выдерживает небольшую паузу, потом начинает охотно «отдавать». Насколько охотно? Проверяю на трассе. В режиме D разгон с 80 до 120 км/ч занимает 9 с. При спортивной настройке — 8 с, столько же — при разгоне «вручную» на четвёртой ступени коробки. При выборе третьей передачи мотор взрёвывает и разгоняет кроссовер аж за 7 с, при этом коробка перескакивает на четвёртую передачу практически ровно на 120 км/ч, то есть, в данном случае ускорение происходит строго на третьей.

А взрёвывать мотор любит и по поводу, и без него. «Джолион» вообще далеко не тихоня. И в плане аэродинамики, и в плане работы трансмиссии он шумноват. Заглушить нежелательные шумы аудиосистемой можно, но звук её далёк от премиального. Зато с настройками всё нормально, и в меню разобраться нетрудно, и треки с флэшки сгруппировать по желанию, и даже флэшку вставить в нужное гнездо «внутри» туннеля пола можно попытаться не глядя.

Крейсерской скоростью кроссовера я бы назвал 120-130 км/ч. При более высоком темпе движения он, по моим ощущениям, становится чуть более рыскливым. Настройка ходовой части здесь усреднённая, откровенно пенять не на что, ни сверхжёсткости, ни сверхмягкости вы не ощутите. Но за дорогу автомобиль держится не так цепко, как представители европейской школы, а ещё более — немецкой. Как говорится, это не объяснить, нужно либо поверить на слово, либо попробовать и почувствовать. Наши тест-драйвы дают такую возможность. За недельный пробег в 800-1000 км автомобиль может рассказать о себе многое.

Полный привод у «Джолиона» — чисто автоматический. На асфальте в обычном ритме движения вы никак не ощутите помощи со стороны задней оси. Принудительной блокировкой её не снабдили, да и смысла в ней на автомобиле данного класса в общем-то нет, поскольку рассчитана модель в основном на «паркет». А здесь муфта так или иначе самопроизвольно разомкнётся на 40-60 км/ч. Индикацию её срабатывания Jolion тоже не предлагает.

Интересно было бы встретиться с этим кроссовером зимой и выгнать его на раскатанную снежную площадку — там бы он показал, на что способен. Но сейчас лето, знакомая площадка предлагает невероятный простор для любых упражнений, однако они чреваты мгновенным износом шин. Поэтому выбираю грунтовый участок и пытаюсь наматывать круги сначала с включённой системой стабилизации. Она ожидаемо вмешивается в процесс, и круги сужаются. Отключение подчёркивает эффективность системы: при том же «газе» автомобиль «растормаживается» и грозит покинуть безопасные пределы. Не запаздывает ли полный привод с подключением? Строго сказать не могу, но такое чувство есть.

Но если с системой стабилизации у «Джолиона» всё более-менее стандартно, то с другими системами — нет. Они необычайно рьяно приходят на помощь водителю, хочет он того или нет. Ну, в случае с системой распознавания дорожных знаков этого трудно не хотеть. И кроссовер старается изо всех сил, распознавая даже временные знаки, установленные дорожными службами! Редкое качество. Недавно один из «подопытных» европейских автомобилей с такой же системой «пропускал» чуть не половину стационарно установленных знаков, чем практически сводил необходимость данного устройства на нет. Хорошо, что я знаю свой обычный тестовый маршрут, а если бы не знал? Пачка штрафных квитанций была бы гарантирована. «Хавейл» в этом плане оказался лучшим помощником.

Теперь — система предупреждения о нарушении линий разметки. Предупреждает, и надёжно. А вот система подруливания в полосу срабатывает даже тогда, когда вы включили нужный «поворотник»! Перестраиваетесь, вроде, по правилам — а машина слегка подталкивает себя обратно. Не настойчиво, но ощутимо.

Ещё более заметным оказалось действие этой системы на дорогах посредственного и низкого качества. Тут она частенько реагировала и на приближение к грунтовым обочинам, и даже на продольные трещины асфальта. (Нечто подобное мы «проходили» на новом Subaru Outback, тест которого проходил в горах Алтая.)

Из современных систем активной безопасности у китайского «Джолиона» есть ещё адаптивный «круиз». Я уже совсем был готов похвалить и его за рьяную работу, настолько мастерски он оценивал приближение к медлительным попутчикам впереди. Но пришлось отказаться от его «услуг», потому что с какого-то момента автомобиль стал замечать впереди препятствия, которых… попросту не было. Вот так, вдруг начинал замедляться и ускоряться самопроизвольно, на совершенно пустой дороге, белым днём и в условиях отличной видимости. Да, и кузов был чист, списать ошибку на загрязнение датчиков не получилось бы. Пришлось от такой «адаптации» отказаться.

Интересно, что, согласно техническим характеристикам, все три версии Haval Jolion (переднеприводные с «механикой» и «роботом» и полноприводная с «роботом») разгоняются с места до 100 км/ч за одно и то же время — 9,8 с. Ошибка составителей? Ну хоть долями секунды показатели должны различаться. Так же, как приведенные средние расходы топлива — соответственно, 7,5, 8,1 и 8,2 л на 100 км.

На самом деле, я не фанат всей этой новомодной электроники. Во время тестов проверяю её работу больше по необходимости, чем из интереса. В данном случае возник и интерес: Haval Jolion, безусловно, постарался бы понравиться фанатам электроники, настолько активны были его вспомогательные устройства. Но чисто механически, в плане шасси, он оставил среднее впечатление. Это рядовой автомобиль со стандартными настройками ходовой части. Ничем не напугает и не разочарует покупателя — но искушённого водителя не восхитит. Впрочем, не будем придирчивыми, тем более, как говорят, за такие деньги. Большинство талантливых «пожирателей асфальта» относится к гораздо более дорогим представителям класса «премиум».

В поисках жёсткости

Да, подвески у полноприводного «Джолиона» независимые (у переднеприводных версий сзади применяются неразрезные торсионные балки). Это положительно влияет на управляемость, однако не всегда так уж заметно. А в иных случаях и модели с торсионными балками заткнут за пояс «независимых». Тут многое играет роль. Так, относительно Haval не дарит отчётливого ощущения низкого центра тяжести. На жёсткость кузова пенять грех, уж это-то просчитывается всеми, но обратим внимание: дополнительная распорка жёсткости между «стаканами» передних стоек подвески у «китайца» какая-то скромная в плане толщины/сечения и вообще смахивает на кустарную. Изделия гаражных мастеров для российских «Лад» и то выглядят более солидными. Да, добавим: в ногах задних пассажиров испытуемого был практически не заметен трансмиссионный туннель. А ведь это тоже обычно в «кассу» жёсткости. В этом плане выгодно отличается, например, совершенно «гражданский» и бюджетный VW Polo, хоть он и неизменно переднеприводный, этот туннель у него — будь здоров.

Хорошо, пусть «Джолион» старается таким образом выслужиться перед нами вместимостью салона. Polo «ростом» невелик, так что на заднем сиденье среднему пассажиру так или иначе не место, а в «китайце» средний усядется с комфортом и запасом по пространству, даже несмотря на то, что очевидно отформованы здесь только крайние места. Но полный привод всегда предлагает повышенную проходимость — есть ли она в данном случае?

И да, и нет. Во-первых, вспомним об отсутствии возможности принудительно заблокировать межосевую муфту. Для кроссовера, претендующего на преодоление мало-мальского бездорожья, это необходимость. Здесь мы имеем только электронного ассистента при движении на спуск. При попытке взобраться на подъём по влажной траве муфта схватывает, причём ощутимо. Но без «открытия Америки», подобным образом данный тип привода работает и на других кроссоверах, ничего нового.

Удивляет только, что по ощущениям на данном рельефе (см. фото) автомобиль держится за почву всеми четырьмя колёсами. Вроде бы плюс — но, взяв подъём, проезжаю всего несколько метров вперёд и вдруг чувствую: висим! И точно: правое заднее колесо оторвалось от земли на буквально пустячной неровности. Так что ход подвески у данного «Хавейла» гораздо более «асфальтовый», чем «грунтовый».

Более знакомая мне неровность, где ранее вывешивались Audi Q3, Renault Duster, Opel Crossland и другие тестовые модели, аналогично повела себя по отношению к «Джолиону». Желающие могут дополнительно рассмотреть его подвеску и компоновку задней части кузова. Итак, под картером межосевой муфты здесь находится планка-перемычка, пусть такая же скромная по толщине, как и распорка под капотом, но всё же способная послужить некоторой защитой. Это плюс. А вот отсутствие хоть какой-то защиты топливного бака — для кроссовера минус.

Нет защиты снизу и у моторного отсека. Вернее, есть брызговик, но он всего лишь «фетровый», и этот материал местами уже висит лохмотьями, а в узких местах видна засохшая грязь. Судя по всему, автомобилю уже доставалось на журналистских тестах.

Не вижу необходимости в этом. Преодолевать то, что очевидно не преодолимо для кроссовера данного типа — зачем? С тем же успехом я мог бы добавить «газ» в тот момент, когда автомобиль упёрся передним свесом в склон моего тестового овражка. Свес оказался слишком велик для этого препятствия. Возможно, препятствие и было бы преодолено — но только ценой повреждённого бампера.

Если вкратце — по сумме баллов, очков, соотношению «плюсов» и «минусов» модель имеет, скорее, положительное «сальдо». У «китайцев» получился практически оптимальный кроссовер, близкий по размеру к наиболее покупаемой в прошлом модели Haval H6. У той, правда, дизайн был значительно скромнее, а тут фирма прямо расстаралась. Чего не хватает «Джолиону», чтобы стать идеалом в своём классе? Небольшого улучшения эргономики водительского места (я бы добавил величину вылета руля). Проверки и при необходимости перенастройки бортовой электроники, в частности, адаптивного «круиза». Хотелось бы, конечно, чтобы появилась комплектация с полным приводом и «механикой», но ей, как никакой другой, понадобилась бы принудительная блокировка межосевой муфты, а это едва ли такой уж простой вопрос. Как и установка пусть менее мощного, но более простого атмосферного бензинового мотора.

Haval Jolion выпускается с тремя сочетаниями агрегатов. При переднем приводе полуторалитровый турбодвигатель развивает 143 л. с. и может иметь в качестве пары либо «механику», либо семиступенчатый «робот». При наличии полного привода мотор «отдаёт» уже 150 л. с., но «механика» ему уже не положена, только «робот». На начало мая 2022 года стоимость переднеприводных версий с «механикой» 2 179 000 — 2 279 000 рублей, с «роботом» 2 279 000 — 2 549 000 рублей, полноприводных с «роботом» 2 499 000 — 2 669 000 рублей.

Технические характеристики Haval Jolion 1.5T 7AT ГАБАРИТЫ, ММ 4472 х 1841 х 1574 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2700 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 190 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА МАКС., Л 1133 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1625 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1497 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 150 / 5500 – 6000 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 230 / 1500 — 4400 ТИП ТРАНСМИССИИ роботизированная, 7-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 185 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 9,8 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,2 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 55