Самая продаваемая в России иномарка Haval Jolion получила ряд примечательных обновлений. Но главное — машина становится еще ближе к российскому рынку за счет углубления локализации на заводе компании Great Wall под Тулой

«Если увидел северное сияние, то весь следующий год будешь счастливым и благополучным человеком» — гласит китайское поверье. Именно поэтому в разгар зимнего сезона в Мурманске буквально нет прохода от китайских туристов, которые заполоняют собой гостиницы, рестораны, ключевые достопримечательности города. Вот и самый значимый китайский автомобиль на российском рынке Haval Jolion решили представить в российской столице Арктики. Правда, из-за слишком теплой погоды северное сияние мы не увидели, но машина имеет шансы на удачу на нашем рынке и без всяких суеверий.

Российский приоритет

Jolion появился на российском рынке весной 2021 года и с тех пор впервые получил серьезные обновления. За три года присутствия на нашем рынке модель стала самой популярной иномаркой: по данным компании «Автостат», по итогам 2023 года из салонов было передано 55,5 тыс. Jolion, что втрое больше (+218 %), чем годом ранее. Таким образом, в рейтинге топовых моделей рынка Jolion в 2023 м выехал на второе место после LADA Granta, обогнав даже LADA Niva Travel (46,9 тыс.), LADA Vesta (41,1 тыс.), а также своего китайского конкурента Chery Tiggo 7 Pro Max (41,1 тыс.).

В текущем году Jolion намерен сохранять набранный темп. Главный козырь этого компактного кроссовера — ориентация на российский рынок. Собственно, даже в Китае модели с таким названием уже нет, автомобиль активно производится на отечественном заводе в Тульской области со значимой программой локализации и адаптации для специфики использования в нашей стране.

Но про локализацию поговорим позже, а пока давайте посмотрим на основные изменения в машине, которые, кстати, по словам представителей Haval, были сделаны по инициативе российского представительства и с участием штатных специалистов в РФ.

Меньше хрома

Прежде всего новый Jolion весьма посвежел внешне — появились новые бамперы и другие элементы в виде, например, нового антикрыла на двери багажника. Самое заметное: в экстерьере убрали азиатский шик — кричащее хромированное покрытие деталей заменили на исполнение в черном цвете.

В частности, новая решетка радиатора с вертикальными ламелями вместо горизонтальных теперь сделана не из блестящего хромированного, а из черного глянцевого пластика. Почернели также корпуса зеркал, рейлинги, детали бампера, накладки на порогах и нижних частях дверей.

Получилось интересно, машина стала выглядеть сдержаннее и солиднее. И одновременно новый декор можно считать более практичным: не секрет, что из-за реагентов на российских дорогах хромированные детали раньше времени старятся — блекнут и облезают, портя товарный вид автомобиля.

Игра на клавишах

Внутри по пожеланиям трудящихся у Jolion наконец появилась регулировка руля по вылету — подобрать удобную позу стало проще, особенно для высоких водителей. Еще на машине в топовых комплектациях есть вентиляция сиденья водителя и атмосферная подсветка с 64 вариантами цветов, которая может мерцать в такт музыке. А цветовая гамма салона пополнилась новым вариантом в черно-красном исполнении. Неплохой выбор для тех, кто склонен окружать себя броскими дизайнерскими решениями, вживую такая отделка выглядит круто.

Прогрессом можно назвать появление большой панорамной крыши с люком, посмотреть таким образом на небо над головой теперь доступно при выборе топовой комплектации Tech+.

Но радует и здоровый консерватизм: под центральным экраном на передней панели сохранили «живые» аналоговые кнопки быстрого доступа. С их помощью можно управлять подогревом лобового и заднего стекол, температурой климатической установки, активировать опции автоматической парковки.

Хотя аналоговых кнопок в машине по-прежнему не хватает. Например, для включения подогрева сидений, как и раньше, нужно продираться через электронное меню мультимедийной системы. А хочется это делать одним движением руки на соответствующей клавише.

Курсовая устойчивость

В остальном же по своему базовому техническому оснащению Jolion не изменился. Кроссовер может быть на выбор с передним или полным приводом, в первом случае силовая установка представлена в виде 1,5 литрового турбомотора мощностью 143 л.с. и балкой в задней подвеске. Полноприводная версия оснащается более мощным мотором в 150 л.с., задняя подвеска тут многорычажная.

Оба мотора агрегированы с 7 ступенчатым преселективным роботом от компании Hycet. Но при желании в переднеприводной версии предусмотрен выбор и 6 ступенчатой механической коробки.

Во время поездки по заснеженным мурманским дорогам силовые агрегаты модели порадовали динамичным ускорением. Разве что есть претензия к небольшой заторможенности перед попыткой ускориться — при переходе на пониженную передачу робот делает небольшую театральную паузу и потом уже выдает резкое ускорение. Не очень критично, просто к этому надо привыкнуть.

Хорошо себя проявил кроссовер при предоставленной возможности погонять по ледяному автодрому под Мурманском. Нельзя сказать, чтобы Jolion традиционно входит в число моделей с самой отточенной управляемостью. Однако в этот раз он приятно удивил своей способностью входить в управляемый занос на скользком ледяном покрытии.

Ценовое сдерживание

Jolion всегда хвалили за вместительность. Не растеряла это важное качество и обновленная версия, в ней пассажирам сзади все так же просторно, а багажник на 337 л (при сложенных задних сиденьях — 1133 л) легко примет на борт поклажу среднестатистической семьи во время загородной поездки.

Кроссовер остается не только одним из самых вместительных, но и одним из самых доступных по цене в своем классе. Обновления ненамного подняли розничную стоимость, увеличение к прежнему прайсу составило от 50 тыс. руб. в зависимости от комплектаций, которых насчитывается четыре (Comfort, Elite, Premium, Tech+).

В салонах ценник базового варианта стартует с отметки 1 999 000 рублей (модификация Comfort с передним приводом и МКПП), более оснащенная версия с передним приводом и автоматической коробкой стоит уже 2 299 000 рублей. За такую же комплектацию, но с полным приводом предлагается доплатить 150 тыс. рублей. А топовая версия Tech+ с многочисленными электронными опциями, проекционным дисплеем, функциями автоматической парковки, панорамной крышей и прочими оснащениями оценена в 2 799 000 рублей.

Углубление локализации

Вести сдержанную ценовую политику марке Haval позволяет собственное производство под Тулой, запущенное летом 2019 года, где, помимо Jolion, выпускаются такие модели, как Haval Dargo, F7 и F7Х. На презентации сотрудники компании Great Wall в РФ рассказали, что российское предприятие в настоящее время активно углубляет локализацию. Так, в цеху сварки появилось аж 110 новых роботов, для окраски установлено 7 новых роботизированных систем (для нанесения грунта, базы, лака, герметика), в цеху сборки смонтирован новый робот для вклеивания стекол.

Что касается локализации непосредственно новой модели Haval Jolion, то если на первом этапе она включала в себя такие операции, как установка блока «ЭРА-ГЛОНАСС», сварка и окраска кузова, то сейчас к ним добавилось использование российских локальных лакокрасочных материалов, ветровых стекол с подогревом. Еще на модели устанавливают шины, диски, передние и задние сиденья, бензобак, аккумулятор отечественного производства. Кузов автомобиля теперь изготавливается из российской стали.

Наконец, в марте этого года на тульском предприятии произошло важное событие — заработал завод по выпуску двигателей, которые устанавливаются и на новый Jolion. Словом, китайский автомобиль становится все более российским.

Технические характеристики Haval Jolion 1.5T Колесная база 2700 мм Дорожный просвет 190 мм Объем багажника 337–1133 л Снаряженная масса 1420 (1625)* кг Двигатель бензиновый, турбо, L4, 1497 (1499) см3 Мощность 143 л.с. при 5600–6000 (150/5500–6000) об/мин Крутящий момент 210 Нм при 2000–4400 (230/1500–4000) об/мин Привод передний (полный) Трансмиссия 7МКПП (роботизированная 7?ступенчатая) Макс. скорость 185 км/ч Время разгона до 100 км/ч 9,8 с Расход топлива л/100 км (средний) 7,5/8,1 (8,2) Объем бака 55 л