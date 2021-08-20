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Могут ли помочь Haval Jolion сплетни?
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Haval Jolion (2021) вид спередиHaval Jolion (2021) вид спередиHaval Jolion (2021) вид сбокуHaval Jolion (2021) вид сзади
Haval Jolion (2021) салон
В целом эргономика салона хороша, однако руль не регулируется по вылету
Haval Jolion (2021) приборная панель
Электронная приборка c лаконичной графикой знакома по семейству F7
Haval Jolion (2021) салон
К USB-слоту в блоке салонного зеркала удобно подключать видеорегистратор
Haval Jolion (2021) монитор
Haval Jolion (2021) 7АКПП
Режимы коробки передач меняются вращающейся «шайбой» без ограничителей
Haval Jolion (2021) дефлекторы вентиляции
Дефлекторы вентиляции на «галерке» предлагаются для машин с «преселективом»
Haval Jolion (2021) задний диван
Из спинки подогреваемого дивана откидывается подлокотник
Haval Jolion (2021) багажное отделение
Задние сиденья складываются в ровный пол
Haval Jolion (2021) решетка радиатора
Массивная решетка радиатора работает на стиль и эффективное охлаждение
Haval Jolion (2021) задний фонарь
Светодиодные фонари заходят на пятую дверь
Haval Jolion (2021) вид сзади
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Haval Jolion (2021)
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Haval Jolion (2021)

Отправив в отставку невзрачный субкомпактный бюджетник, китайский бренд заменил его на нашем рынке SUV-переростком, нашпигованным электроникой. То, как этот выскочка повел себя на асфальте и в полях российского юга, стало для нас настоящим откровением 

Если записать все, что о Haval Jolion за пару дней сказали гости шикарного отеля в Анапе, наберется, наверное, на книгу. Но как не посудачить, если ранее невиданный в России «китаец» выставлен на постаменте прямо у входа в гостиницу! И как тут не поиграть в шпионов!

Сажусь на лавку и подслушиваю, что говорят отдыхающие. Вот два молодых человека гадают, с какими «корейцами» и «европейцами» ему придется конкурировать. Их спутница нахваливает дизайн, и я понимаю, что интерес со стороны женщин будет неслабым. Но главное то, что публика не усмотрела в этом представителе китайской автоиндустрии даже толики бюджетности. «Смотри, какая оптика, кнопки бесключевого доступа, еще и дисковые тормоза», – аргументировал другой внимательный постоялец. В общем, я быстро понял, что у нового продукта Haval имеются все шансы на успех.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ
В обширном списке систем безопасности выделяются элементы системы автопилотирования на основе адаптивного «круиза» с функцией движения на малых скоростях, ассистент удержания в центре полосы движения, системы распознавания дорожных знаков и предупреждения о столкновениях впереди и сзади по курсу. 

Выставка достижений

Формально Jolion приходит на место субкомпактного Haval H2, но при знакомстве с новичком сразу понимаешь, насколько он крупнее. При сопоставимой габаритной ширине он обскакал по длине и величине базы Nissan Qashqai, Skoda Karoq и Peugeot 3008. «Наша новинка расположилась между сегментами B и C, и мы рассчитываем привлечь клиентов из обоих классов», – объясняет глава российского офиса марки Жером Сего.

В салоне взгляд зацепился было за высокотехнологичную переднюю панель, но сразу переключился на второй ряд. По меркам B-SUV там море пространства. Даже перед коленями двухметрового фотографа Алексея Барашкова остается зазор в 10 см. Впрочем, хоромы на «галерке» обеспечены отчасти за счет багажника, которому оставлены скромные 337 л от фальшпола до жесткой шторки. Разрезной диван складывается в ровный пол, хотя, к сожалению, не регулируется ни продольно, ни по наклону спинки. В подполье же скрывается «докатка».

А вот еще одно достижение! Широкоформатный дисплей мультимедиа имеет диагональ 10 дюймов уже в «базе» и 12,3 дюйма в «топе», бортовой Интернет с SIM-картой предоплачен на два года вперед, а качество картинки по меркам сегмента высочайшее. Предусмотрено до пяти силовых USB-слотов, индукционная зарядка и даже проектор данных на лобовое стекло. Еще и отделка выполнена с премиальным акцентом. Как минимум в топовой комплектации (других мне пока увидеть не довелось) все поверхности, с которыми чаще всего вступаешь в контакт, обшиты податливыми полимерами или кожзамом.

А вот где китайцы недотянули, так это в эргономике. Скажем, подушки передних сидений коротковаты, а рулевое колесо имеет настройку только по наклону. Тем не менее электрорегулировки водительского кресла позволяют устроиться удобно, а обзор вперед хорош из-за продуманной конфигурации передних стоек.

Алгоритм работы тачскрина отдельная история. Вместо физических кнопок быстрого доступа – сплошная полоска сенсорной панели с символами различных функций. Конечно, бортовой электроникой можно управлять, пролистывая соответствующие страницы экрана, вот только страниц этих – как в «Войне и мире». Чтобы добраться, к примеру, до меню выбора режимов движения (а это «Спорт», «Стандартный», «Эко» и «Снег») или запустить радио, приходилось заныривать куда-то глубоко в меню. Правда, так было, пока я не отточил технику «свайпа»: крутанул экран вправо – и вот тебе быстрый доступ к спортрежиму.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС
Адаптация к российским реалиям существенная. Почти все кузовные панели (кроме крыши) оцинкованы, бачок омывателя увеличен до 4,5 л, а пакет «теплых» опций включает подогрев всех кресел, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, внешних зеркал и руля. Жаль только, что стальная защита двигателя штатно не устанавливается.

С помощью друзей

Поскольку тест-драйв начался на тесной гостиничной территории, я первым делом проверил работу ассистента выезда с парковки. Автоматика уверенно делает свое дело, знай только тычь в соответствующие пиктограммы тачскрина. Еще более полезной оказалась система кругового обзора с 3D-визуализацией. При вызове соответствующего помощника на экран «заезжает» мультяшная машина. Как можно поменять ее ракурсы?  Правильно! Тыкая в цифровые значки. Так что маневрируешь и одновременно будто играешь на компьютерном симуляторе.

Но вот наконец вливаемся в плотный трафик Анапы, и я слежу за работой 1,5-литрового 143-сильного бензинового турбомотора и 7-ступенчатого робота с двумя мокрыми сцеплениями собственной разработки Haval. Альтернативой «преселективу» у переднеприводных версий является 6-ступенчатая механика. На старте и средних скоростях Jolion оставляет приятные впечатления живым откликом на газ, довольно острым рулем с немного искусственным усилием и эффективными тормозами. Редкие трансмиссионные рывки случались лишь дважды за два полных дня езды, и то при явной провокации с моей стороны: давишь на газ, а затем резко бросаешь педаль – вот вам и характерный «тычок».

А при обгонах на трассе «китайцу» немного не хватает напора. Не спасает даже «спортивный» режим, на опережение соседей по потоку уходит больше времени, чем рассчитываешь. Хотите максимального контроля над ускорением – используйте ручной алгоритм коробки. Однако и здесь электроника не станет держать пониженную передачу у отсечки вечно и в конце концов переключится «вверх».

Зато плавность хода у Jolion по настоящему хороша. С разбитым асфальтом, «лежачими полицейскими» и прочим дорожным безобразием ходовая расправляется умело. Ходы подвесок, правда, невелики. Когда в салоне нас оказалось четверо, то во время быстрой езды по «пересеченке» амортизаторы пару раз сработали на отбой. При этом «китаец» оказался по-настоящему тихим и на асфальте, и на бездорожье – на его шумоизоляции точно не экономили.  

Пересаживаюсь в полноприводный Jolion. Во-первых, он почти на два центнера тяжелее. Во-вторых, оснащен задней «многорычажкой», в то время как у переднеприводных сзади скручиваемая балка. В-третьих, под капотом версии 4х4 находится более современный и производительный 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л.с., спаренный с тем же 7-ступенчатым «преселективом».  

Как я и ожидал, такой кроссовер охотнее заходит на вираж и еще лучше отрабатывает дорожный брак. Динамика сопоставима с переднеприводной модификацией – то же обилие тяги на «низах» и ее легкий дефицит на «верхах». Причем перевес версии 4х4 по тяге (+20 Hм) ощущается. Такой «китаец» охотнее моноприводного собрата форсирует грязевые ванны, и ему по силам справиться с диагональным вывешиванием. Кстати, электромагнитная муфта BorgWarner пятого поколения умеет оперативно перебрасывать до половины крутящего момента на задние колеса, ESP активно ассистирует трансмиссии, «прикусывая» буксующие колеса, а в некоторых случаях ее логично отключить кнопкой слева от руля, чтоб не «душила» движок. Упомяну и полезный ассистент движения на спуске, облегчивший мне перемещение по горному склону.

Судя по всему, на высококонкурентное поле компактных SUV ворвался новый амбициозный игрок, немногочисленные недостатки которого с лихвой перекрываются достоинствами. Ценовая вилка (1 189 000–1 679 000 руб­лей) привлекательна и явно подстегнет интерес клиентов (вроде тех, кого я подслушивал у стен отеля). Поэтому неудивительно, что китайцы делают на Jolion ставку, рассчитывая, что к 2023 году доля модели в структуре российских продаж бренда достигнет нешуточных 30%.

    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HAVAL JOLION

Габариты, мм

4472х1841х1574

Колесная база, мм

2700

Дорожный просвет, мм

190

Объем багажника, л

337–1133

Снаряженная масса, кг

1625

Тип двигателя

бензиновый L4

Рабочий объем, см³

1499

Макс. мощность, л.с./об/мин

150/5500–6000

Макс. момент, Нм/об/мин

230/1500–4400

Привод

полный

Трансмиссия

преселективная 7-ступенчатая

Макс. скорость, км/ч

185

Время разгона 0–100 км/ч, с

9,8

Расход топлива (средний), л/100 км

8,2

Объем бака, л

55

      

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:
1. комфорт  2. безопасность  3. динамика и ходовые качества
4. практичность  5. соотношение цены и качества.
Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.
Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.

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