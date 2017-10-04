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4 окт 2017

В России появится новый китайский кроссовер

В России появится новый китайский кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Компания Hawtai продает в России только одну модель, кроссовер Boliger и особым спросом она не пользуется. Но теперь у компании появится вторая модель, кроссовер Laville, и с ним продажи могут серьезно вырасти.

В России машина будет доступна исключительно с передним приводом и только с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 145 л.с. В качестве трансмиссии будут предложены механическая 5-ступенчатая коробка передач и 4-диапазонный «автомат». Сам кроссовер создан на базе Hyundai ix35 первого поколения, причем тут все по закону: между двумя компаниями действует соглашение о сотрудничестве.

Компания уже назвала стартовую цену на кроссовер: 990 тысяч рублей. Судя по Одобрению типа транспортного средства комплектация будет не самой бедной. У машины будут ABS, система стабилизации, две подушки безопасности, система мониторинга давления в шинах, ЭРА-ГЛОНАСС, кондиционер, система бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой. За доплату можно будет получить информационно-развлекательную систему, ассистент парковки, люк с электроприводом и систему кругового обзора с помощью видеокамер.
 

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При написании новости использовалась информация:
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