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30 июн 2025

КАМАЗ и Газпром помогут Hongqi локализовать выпуск автомобилей в России

КАМАЗ и Газпром помогут Hongqi локализовать выпуск автомобилей в России
Автор фото: фирма-производитель

В России может начаться локальная сборка автомобилей китайского бренда Hongqi. Как стало известно, к проекту привлечены КАМАЗ, одна из дочерних структур Газпрома и ФГУП НАМИ

Согласно предварительным договоренностям, площадкой для производства выбран бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге, сегодня зарегистрированный как ООО «Шушары-Авто». Ранее здесь выпускались модели Toyota Camry и RAV4, а позже рассматривался проект электрокара e-Neva, который в итоге заморозили.

Несмотря на перспективы, FAW (концерн, в который входит Hongqi) проявляет осторожность в связи с риском введения вторичных санкций. Источник подчеркивает, что при ухудшении внешнеэкономической обстановки китайская сторона может отказаться от участия в проекте. Косвенно это подтверждается действиями и «Шушары-Авто». Недавно компания убрала сведения о собственнике из ЕГРЮЛ, где ранее значился ФГУП НАМИ.

Какие именно модели будут собираться, пока неизвестно. Ранее предполагалось, что это может быть седан. В российском ассортименте Hongqi уже представлены полноразмерный седан H5 и лифтбек H6. Обе модели могут быть адаптированы для локальной сборки и при необходимости продаваться под маркой Aurus, как это предполагалось на ранних этапах проекта.
 

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