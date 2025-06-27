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27 июн 2025

Hongqi объявила о технологическом прорыве в разработке водородных автомобилей

Hongqi объявила о технологическом прорыве в разработке водородных автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания FAW Hongqi сообщила о прогрессе в проекте по созданию водородных автомобилей (HFCV). Согласно опубликованным данным, прототипы успешно прошли все испытания

Главным достижением стала 15% экономия водорода, по сравнению с аналогичными моделями конкурентов, учитывая, что созданные водородные автомобили Hongqi значительно тяжелее. Этого удалось достичь за счет внедрения гибридной системы, но детали пока не раскрываются. Вероятно, силовая установка будет действовать по принципу последовательного гибрида с одним электромотором и перезаряжаемой батареей.

Пока не ясно, когда Hongqi будет готова выпустить свой образец, но вряд ли это произойдет в ближайшем будущем. Пока присутствует множество ограничений, в числе которых отсутствие подходящей инфраструктуры и дороговизна топлива.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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