Плюсы и минусы минивэна старейшего автопроизводителя Китая

Этого тест-драйва пришлось ждать не один месяц: в российском пресс-парке Hongqi было всего два HQ9, один коллеги-журналисты почти сразу разбили, он до сих пор в ремонте, на оставшийся автомобиль образовалась очередь. Последняя задержка была, когда тестовую машину забирали в дилерский центр, чтобы европеизировать: вместо двух иероглифов на дверь багажника наклеили надпись на латинице, HONGQI.

Читается «Хончи», переводится как «красное знамя», это, кажется, уже все знают. Марка принадлежит FAW Group, существует с 1958 года, начинала с выпуска правительственных лимузинов, но в 1980-х был у нее опыт и мелкосерийного производства 19-местных легких автобусов, предназначенных для встречи делегаций.

Сейчас у Hongqi положение двойственное: с одной стороны, многолетний производственный опыт, репутация и статус старейшей и главной государственной автомобильной марки Китая. С другой стороны, подступают конкуренты, молодые китайские бренды, тоже претендующие на премиальность. Им от силы несколько лет, но в их арсенале передовые технические решения и электромобильные технологии, бизнес-эффективность и ориентированность на мировой рынок. Hongqi на этом фоне стремится казаться вечно актуальной статусной китайской классикой – семь лет назад Джайлс Тейлор, директор по дизайну Rolls-Royce, неспроста стал вице-президентом по дизайну материнской FAW Group. В результате сегодня в дизайн-код Hongqi входят как угловатость и тяжеловесность британской королевской марки, так и чисто китайские элементы вроде красных акцентов в экстерьере и интерьере.напоминание об истоках, красном знамени, одновременно коммунистическом и императорском. И радиаторные решетки нынешних Hongqi – тоже микс знаменитого роллс-ройсовского «парфенона» и одновременно изображение водопада, в Китае это символ неиссякаемого денежного потока, между прочим.

Снаружи и внутри

У тестового Hongqi HQ9 – тот же «водопад» радиаторной решетки и те же красные акценты, память о красном знамени: молдинг по центру капота и вставки в дверных ручках. Этот семиместный минивэн выпускается с 2022 года, ОТТС для продажи в России получил в конце 2024-го. Но тестовый автомобиль из ранних партий, 2022 года, да еще в младшей комплектации Comfort, даже не представленной в прайс-листе на российском сайте компании, там значатся две, Deluxe и топовая Executine. Поэтому набор функций у нашего HQ9 изначально небогатый.

Длина машины 5222 мм, колесная база 3200 мм, дорожный просвет 175 мм. Пропорции кузова ближе к Toyota Alphard, чем, например, к Voyah Dreamer – больше автобус, чем минивэн. При этом по соотношению длины кузова и колесной базы Hongqi выигрывает у конкурентов, представленных сегодня в России официально.

Передние двери обычные распашные, задние сдвижные, причем с опускающимися, хоть и не до конца, стеклами. В салоне – мягкий темный пластик, имитация древесного шпона, светло-коричневая кожа на руле и сиденьях, а их боковины так даже и замшевые. Но кожа на левых кромках спинки и подушки водительского сиденья уже в заломах, хотя на одометре машины только 12 с небольшим тысяч километров. Вентиляции сидений на переднем ряду нет, только подогрев.

Как обычно в минивэне, за рулем сидишь, словно в стеклянном колпаке, нижний край лобового стекла с пологим наклоном – далеко впереди. Обзор ухудшают разве что толстые передние стойки, они тоже пологие, а потому длинные, перекрывают большую площадь. Руль с физическими регуляторами-барабанчиками и сенсорными кнопками на спицах, 10,5-дюймовая цифровая приборная панель, 16,2-дюймовый экран мультимедиа. Правее – массивный наклонный выступ центральной консоли с селектором АКПП, физическими кнопками климата и площадкой индукционной зарядки, на которой очень удобно располагается смартфон.

Ширины кресла для водителя среднего роста и комплекции хватает впритык, при найме шофера этого бизнес-шаттла компании-нанимателю придется учитывать его габариты. Подушка коротковата, но регулируется ее наклон, так что удобно устроиться за рулем можно. Когда откидной подлокотник опущен в горизонтальное положение, он мешает вставить ремень безопасности в замок, но это мелочь.

Ну а сев в одно из двух раздельных кресел второго ряда, сразу хочется определять политику компании, страны, и вообще управлять миром. Человеку даже двухметрового роста можно вытянуть ноги, есть откидные столики, на потолке панель с кнопками управления раздельным климат-контролем, подогревами и вентиляцией сидений, шторкой панорамной крыши. Можно разложить каждое кресло почти горизонтально, в положение шезлонга. Здесь уже есть не только подогревы сидений, но и вентиляция.

На третий ряд проходить можно из салона, между креслами второго, а можно стандартным путем, через дверные проемы, сдвинув эти кресла до отказа вперед. Этот последний ряд сидений неожиданно просторный, с откидным подлокотником, регулировкой наклона спинки по частям и регулировкой дивана в продольном направлении – все кнопками, с электроприводом. Ширины кузова хватит, чтобы сесть втроем, но в середине дивана есть заметный выступ, так что среднему пассажиру будет не так удобно, как крайним.

Заявленный объем багажного отделения – 620 литров, но эти литры скорее в высоту, чем в глубину, между спинками третьего ряда и багажной дверью места максимум на один нетолстый чемодан. Если сложить спинки третьего ряда, получим увеличение объема багажника до 1700 литров. Можно поднять и подушку дивана третьего ряда, но с другой целью – чтобы пассажиры ряда второго могли сдвинуть свои кресла максимально назад. К слову, делать им это придется вручную, с неожиданно большим усилием, нажав стопорную кнопку на боковине.

Под капотом

Двигатель, поперечно установленный под капотом HQ9, имеет заводской индекс CA4GC20TD. Эта двухлитровая рядная бензиновая турбированная «четверка» выпускается на заводе FAW с 2019 года и устанавливается на седан H9, кроссоверы HS3 и HS5, а также на родственные им по концерну FAW автомобили Bestune – седан B70, кроссовер T99 и минивэн M9, который является бюджетным аналогом нашего Hongqi HQ9. Мотор полностью алюминиевый, в приводе ГРМ использована цепь. Двигатель дополнен системой мягкого гибрида со 48-вольтовым стартер-генератором, в форсированный для HQ9 он выдает 245 л.с. мощности при 5500 об/мин и 380 Нм крутящего момента при 4000 об/мин. Примерный ресурс агрегата – 250 тыс км.

В трансмиссии автомобиля применен восьмидиапазонный «автомат» Aisin TG-81SC, он выпускается с 2013 года и используется в автомобилях BMW, GM, Peugeot, Toyota, Volkswagen. Hongqi ставит эту коробку также на кроссовер HS5. При условии замены трансмиссионного масла через каждые 60 тыс км пробега ресурс агрегата составляет 300 тыс км.

Этот тандем двигателя и коробки разгоняет минивэн снаряженной массой 2465 кг до максимальной скорости 200 км/ч. Разгон до сотни занимает 9,5 секунды, средний расход топлива в смешанном цикле по паспорту – 8,8 литров на 100 километров.

HQ9 переднеприводный, подвеска полностью независимая, пружинная.

Вопросы

Премиальная репутация обязывает ко многому. Да, мы помним, что это начальная версия машины, но если верить российскому сайту Hongqi, подогрева руля в HQ9 нет даже в средней комплектации, Deluxe. Дальше: мультимедиа не поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto, со смартфоном можно соединиться только по Bluetooth. И это соединение каждый день надо устанавливать заново, а в какой-то момент оно отказывается работать. У площадки беспроводной зарядки на центральной консоли идеальное расположение и наклон, но сама зарядка не работает: не обновлена прошивка, объясняют в пресс-парке. Еще: сегодня, когда даже у китайских кроссоверов менее пафосных марок разложить сиденье в режим шезлонга можно одной клавишей, в HQ9 для этого нужно попеременно нажимать две. Про перемещение кресла в продольном направлении руками мы уже говорили.

Массажа сидений нет, он доступен начиная с комплектации Deluxe – и только на втором ряду. Хотя, опять же, эта функция есть во многих гораздо менее претенциозных китайских SUV даже на первом. Еще в тестовом HQ9 явно что-то не то с регулировками климатической установки: в апреле, когда настала неожиданная июльская жара, выяснилось, что не работает кондиционер: выставив климат-контроль на плюс 21, получаешь сильный шум вентилятора и теплый воздух из воздуховодов, а охлаждения нет. Такое бывает, когда вытек фреон, но с ним все в порядке, заверили в пресс-парке. А зимой, по отзывам коллег, чтобы не замерзнуть за рулем HQ9, надо, наоборот, выставлять плюс 25 или даже максимум, High – и только тогда из дефлекторов начинает дуть теплым.

В движении

Но вот что-то, а на ходу автомобиль – действительно породистый, здесь-то, видимо, и дает о себе знать инженерный опыт, накопленный старейшим китайским брендом. Возможностей подвески хватает на разглаживание неровностей не только асфальта, но и грунтовки. У двигателя и коробки – отличное взаимопонимание, к ручному режиму коробки даже не надо прибегать, недостатка мощности двигателя не чувствуется ни в городе, на трассе, даже не нужно включать «спорт», можно оставаться в «комфорте», а всего их, к слову, тут четыре режима, есть еще «эко» и «снег».

Расход топлива на трассе укладывается меньше чем в 11 литров на сотню. К тормозам – никаких претензий, даже когда в салоне сидят пять человек. Шумоизоляция салона могла бы быть, конечно, и получше, но эту претензию можно списать на зимние шины, и обычные стекла – у топовой версии Executive они акустические многослойные, включая боковые второго ряда.

Журналистский шаблон «минивэн рулится как седан» в случае с HQ9 тоже более чем уместен. Конечно, пятиметровый с лишним в длину, более чем двухметровый в ширину и почти двухметровый в высоту минивэн в поворотах кренится. Но рулить им все равно легко и приятно, и на дороге, и при маневрировании в «узкостях» – тут, впрочем, выручают камеры кругового обзора с режимом «прозрачный кузов».

При включении указателя поворота автомобиль реагирует зуммером при наличии машин в слепой зоне, но вот система экстренного торможения иногда реагирует с некоторым перебором: замечает в 50 метрах впереди идущего по обочине человека и неожиданно резко ударяет по педали тормоза.

Кому может быть интересен

Начнем с цены. Hongqi HQ9 в такой же, как у тестовой машины, комплектации Comfort, выпущенный в 2022 году, дилеры сейчас предлагают за 5,69 млн. руб. В прайс-листе на сайте Hongqi значится: Deluxe – 7 млн руб., Executive – 8,05 млн. руб., в обоих случаях с пометкой «сезонная цена». В объявлениях у дилеров Executive стоит уже 8,49 млн. руб.

Ближайшие конкуренты Hongqi – например, GAC M8 или Voyah Dream. Первый практически равен HQ9 по размерам, чуть менее мощный, но и полегче, а салон чуть теснее. Но при этом он тысяч на четыреста рублей дешевле, чем HQ9 в комплектации Deluxe. Второй заметно крупнее, почти вдвое мощнее, с соответствующим преимуществом в динамике, с полным приводом и гибридной силовой установкой, – и примерно на полмиллиона дороже Hongqi HQ9 в той же версии Deluxe.

Аргументы «за» Hongqi – старый по китайским меркам бренд, надежные силовые агрегаты, удовольствие от управления машиной. «Против» – некоторая сыроватость и недооснащенность. Но это в младшей версии, от старшей, возможно, впечатление останется другое.



Технические характеристики Hongqi HQ9 ГАБАРИТЫ, ММ 5222×2005×1935 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3200 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 175 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2465 ТИП ДВИГАТЕЛЯ бензиновый L4, турбонаддув РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1989 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 245 при 5500 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 380 при 4000 об/мин ПРИВОД передний ТРАНСМИССИЯ 8-АКП МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 200 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 9,5 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,8