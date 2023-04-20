Что может быть логичнее, чем гибрид автомобиля и самолета? Эксперименты по скрещиванию этих видов транспорта идут давно, а надежных, работающих образцов, как не было, так и нет. Правда, постепенно лед начал трогаться. Сразу несколько серьезных компаний заявили о скором серийном освоении «детеныша слона и носорога». «Автопанорама» знакомит с самыми интересными

Вопрос о серийном выпуске летающих автомобилей, которые нередко называют автолетами и авиамобилями, встал во всем мире достаточно остро на фоне растущей загруженности дорог. Логично, что корпорации первого эшелона – Toyota, Группа Volkswagen, Daimler, Geely, Hyundai, Airbus, Boeing и Uber – вплотную подошли к выпуску такой техники. Да и целый ряд независимых стартапов готовится удивить серийными автолетами в ближайшие пару лет. Хотя есть одно но: законодательство большинства стран пока не готово к открытию неба для крылатых машин.

Pop.Up Next

Среди ключевых направлений развития автолетов – масштабирование уже привычных сегодня квадрокоптеров. Таков, к примеру, концепт Pop.Up Next, в работе над которым объединили усилия специалисты Audi, Italdesign и Airbus. Немецкая премиальная марка отвечала за технологии электропривода, систему беспилотного управления и несущую конструкцию. Italdesign предсказуемо сосредоточилась на дизайне. Компания Airbus же создала отделяемый воздушный модуль, который пристыковывается к крыше двухместной автомобильной капсулы. Последняя представляет собой монокок из углеродного волокна 2,6 м в длину, 1,5 м в ширину и 1,4 м в высоту.

На дорогах за ускорение отвечают два электромотора совокупной отдачей 82 л.с., питающиеся от батареи на 15 кВт•ч, которая при благоприятных условиях обеспечивает 130 км автономного хода. В небе же автокапсулу со скоростью до 120 км/ч носит четырехмоторный 217 сильный дрон от Airbus. Принципиально, что Pop.Up Next способен подниматься в воздух прямо с шоссе – скажем, чтобы облететь пробку. Иными словами, взлетно-посадочная полоса ему не нужна.

Впервые концепт показали в Женеве в 2017 году. В последующие годы автолет модернизировался, прошли испытания предсерийной модели, а к 2024 году разработчики даже пообещали запустить такое аэротакси в Ингольштадте. Однако, судя по недавним, лишенным конкретики комментариям представителей Audi (мол, реализация займет продолжительное время), проект, скорее всего, заморозили.

Klein Vision AirCar

Компания Klein Vision занимается разработкой автолетов уже три десятка лет. В 2020 году прототип AirCar от этой словацкой фирмы совершил несколько взлетов и посадок на аэродроме Пьештяни, в 2021 м в рамках 35 минутного перелета из Нитры в Братиславу он преодолел по воздуху 70 км, а в 2022 году, поднявшись в воздух более 200 раз, наконец получил сертификат летной годности в экспериментальной категории.

Изюминка этого двухместного гибрида – крылья, которые складываются, как у некоторых видов кузнечиков. Для перевода в режим самолета задняя часть машины с рулями высоты удлиняется, а крылья расправляются. Причем это происходит всего за две минуты. По приземлении крылья, соответственно, убираются, и трансформер движется далее в режиме автомобиля.

При грузоподъемности 200 кг «словак» способен взять на борт пилота и пассажира. Бензиновый 1,6 литровый 140 сильный двигатель BMW отвечает как за передвижение по трассе с приводом на колеса, так и за вращение толкающего винта в воздухе. Последний смонтирован в тыльной части автолета. Максимальная скорость на земле составляет 160 км/ч, в полете – 190 км/ч. При этом для взлета AirCar необходима полоса длиной не менее 300 м. Расчетная дальность полета заявлена на внушительном уровне 1 тыс. км при потолке высоты 2,5 км.

А еще, как сообщается, на подходе усовершенствованная модель AirCar 2 с двигателем уже на 300 л.с. от южноафриканской компании Adept Airmotive. Словом, отец проекта профессор Стефан Кляйн, который прежде работал в компании AeroMobil, убежден, что семейству AirCar под силу получить сертификат EASA CS-23 для самолетов разных категорий, стать основой для коммерческого такси и даже получить беспилотный режим управления.

PAL-V Liberty

Голландская компания PAL-V рассматривает будущее автолетов в формате летающих трициклов. Конструктивно аппарат с говорящим названием Liberty – это гироплан (он же автожир), своеобразный гибрид самолета и вертолета. Соответственно, здесь два винта. Первый, тянущий или толкающий, как у самолета, разгоняет автолет до взлетной скорости, а уже в воздухе в дело вступает несущий винт, как у вертолета. При этом сообщается, что для взлета Liberty нужна полоса разбега длиной 330 м.

Главный инженер компании Майк Стекеленбург видит конкурентное преимущество своего детища в компактности и легкости. Согласно обнародованным специ­фикациям, двухместный Liberty с габаритами 4000 × 2000 × 1700 мм и снаряженной массой 664 кг тратит на разгон до сотни 9 с, ускоряется на земле до 160 км/ч, полагаясь на 100 сильную бензиновую установку. Для полетов же предусмотрен 200 сильный мотор, способный разогнать Liberty в воздухе до 180 км/ч и поднять его на высоту 3,5 км, а дальность полета заявлена на уровне 500 км.

Известно также, что эта крылатая машина уже получила доступ на европейские дороги общего пользования и, значит, обзавелась официальным номерным знаком. Есть у «летучего голландца» и летный сертификат Европейского агентства по безопасности полетов. Как ожидается, серийный выпуск PAL-V Liberty наладят на заводе в индийском штате Гуджарат. На сайте PAL-V сообщается, что компания уже получила 30 предварительных заказов от клиентов.

Terrafugia TF-X

Американская компания Terrafugia, с 2017 года принадлежащая китайскому холдингу Geely, сертифицировала свой автолет TF-X как легкий спортивный самолет, то есть сложностей с получением летной лицензии от Федерального управления авиации США (FAA) не возникло. В то же время этот гибрид может без проблем передвигаться и по земле, хотя и не получил пока допуск на дороги общего пользования. Внешние габариты двухместного «американца» составляют 5944 × 2103 × 2286 мм с убранными крыльями. Следовательно, он сопоставим с полноразмерным кроссовером. С расправленными же крыльями габаритная ширина увеличивается до 8291 мм. За движение по земле и в воздухе отвечает гибридная силовая установка в составе двух 600 сильных электромоторов и ДВС на 300 л.с. Скорость и дальность полета заявлены на отметках 320 км/ч и 800 км соответственно.

Что еще интересно, на взлете тяга пропеллеров TF-X направляется вертикально для реализации вертикального взлета, а после набора необходимой высоты винты переориентируются горизонтально. Кроме того, в Terrafugia обещают снабдить серийный вариант TF-X системой автономного управления, которая позволит TF-X взлетать, приземляться и следовать по воздуху без вмешательства пилота.

Известно и то, что компания Geely приняла решение построить в китайском Ухане завод, где будут собирать такие летающие автомобили. Правда, как сигнализируют представители компании, для разработки серийного автолета потребуется еще как минимум несколько лет.

Carplane

Летающий автомобиль от немецкой компании Carplane интересен прежде всего оригинальной конструкцией. У него два одноместных фюзеляжа, между которыми размещены турбовинтовая установка и крылья, а в тыльной части предусмотрены секции хвостового оперения. 15 дюймовые колеса позаимствованы у компакт-кара Smart. По словам разработчиков, такая конструкция обеспечивает одновременно компактность, курсовую устойчивость на земле и хорошие аэродинамические характеристики в полете. Крылья здесь выдвигаются с помощью электропривода, когда автолет начинает готовиться к взлету. А для того чтобы подняться в воздух, равно как и для посадки, необходима достаточно короткая (порядка 100 м), взлетно-посадочная полоса. Бензиновый 0,85 литровый 151 сильный турбомотор, работающий в связке с 7 ступенчатым автоматом, позволяет автолету разогнаться до 176 км/ч на земле и до 222 км/ч в воздухе. Дальность полета достигает 833 км, а максимальная высота – 4,5 км. Разработка Carplane финансировалась Евросоюзом и властями земли Нижняя Саксония. Первый прототип был представлен еще в 2015 году. При этом на сайте производителя содержится сообщение о том, что проект находится в шаге от получения сертификата летной годности в качестве сверхлегкого самолета.

В заключение отметим, что тренд на развитие автолетов не обошел и нашу страну. Недавно российский стартап Hover представил в Москве фирменное аэротакси. Конструктивно это ТС представляет собой дрон с четырьмя парами колес, электродвигателем и восемью винтами. Прототип может брать на борт пять человек, подниматься на высоту до 150 м и разгоняться в воздухе до 200 км/ч. Заряда батареи хватает на 40 мин. Самое интересное, что управлять таким автолетом можно с помощью радиопульта, как обычным квадрокоптером. Hover рассчитывает сертифицировать свое аэротакси в качестве гражданского воздушного судна, рассчитывая запустить такие дроны по выделенным рейсовым маршрутам в 2025 году.

