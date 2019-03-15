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15 мар 2019

Летающий Калашников

Летающий Калашников

Концерн Калашников занимается исследованием и разработкой летающих автомобилей. Нет, вы не ослышались. Более того представители концерна заявили, что до конца 2019 года уже будет представлен  первый прототип

Подобное заявление было произнесено  генеральным директором предприятия Владимиром Дмитриевым в рамках форума «Умный город» в Калуге. «Сегодня мы услышали впервые сформулированный запрос — нужно решение, которое позволит в небольших городах с небольшим населением перемещать людей по воздуху», — отметил руководитель концерна.

Также Дмитриев отметил, что массовому внедрению данного продукта мешает отсутствие законодательной базы, правил передвижения в воздушном пространстве. Однако, в случае ее формирования у проекта может быть действительно большое будущее, например, аппарат можно было бы использовать в качестве воздушного такси. Правда, Дмитриев оговорился и сказал, что на данный момент, разрабатываемый транспорт является одноместным.

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При написании новости использовалась информация:
Известия, Известия, auto.mail.ru

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