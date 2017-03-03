Нижегородский «Соболь» заслуженно стал символом работоспособности и доступности. А его полноприводная версия в исполнении микроавтобус продолжает оставаться сверхпопулярной как среди представителей малого и среднего бизнеса, так и у частных клиентов

История самой компактной модели Горьковского автозавода начинается в ноябре 1998 года, когда на нижегородском предприятии приступили к производству облегченных фургонов, микроавтобусов и бортовых грузовиков на базе семейства «ГАЗель». Основным отличием новой модели «Соболь» стала укороченная до 2760 мм колесная база и меньшая грузоподъемность (до 900 кг). Благодаря чему для управления «Соболем» достаточно прав категории В и, что особенно важно, этот автомобиль не подпадает под ограничения на въезд, в частности в центр Москвы, введенные для транспорта грузоподъемностью свыше 1 т.

В 2003 году семейство «Соболь» подверглось первому рестайлингу. Тогда же с главного конвейера автозавода в Нижнем Новгороде начал сходить и полноприводный «Соболь» в пассажирском исполнении. Судьба такого микроавтобуса складывалась непросто. Дело в том, что в 2007 году законодательство потребовало обязательного оснащения всех LCV автобусной категории системой ABS, а поскольку работы по настройке антиблокировочной системы для автомобилей 4х4 на «ГАЗе» в то время не велись, то полноприводную пассажирскую модификацию сняли с производства на долгие шесть лет.

Возвращение

В 2013 году полноприводный микроавтобус был оснащен антиблокировочной системой Bosсh 8.1 и вернулся в строй под названием «Соболь Бизнес 4х4». Тогда же как альтернативу постоянному полному приводу начали предлагать более современный и экономичный вариант с подключаемым передним мостом. А со временем на «ГАЗе» и вовсе отказались от схемы full time, поскольку трансмиссия с подключаемым полным приводом обеспечивает и лучшую экономичность, и пониженный уровень шума и вибраций. При этом на тяжелом бездорожье можно не только подключить передний мост, но также задействовать понижающую передачу и блокируемый дифференциал заднего моста производства американской компании Eaton.

Важно, что все полноприводные «Соболь Бизнес 4х4» имеют рамную конструкцию, и в отличие от переднеприводной версии с независимой передней подвеской два моста стоят здесь на рессорах. Как следствие, в сравнении с «легковушками» незагруженный LCV может показаться тряским. Но фактически по плавности хода полноприводный микроавтобус даст фору большинству «одноклассников» или, скажем, пикапам. А так как в конструкции шасси здесь не задействованы стабилизаторы поперечной устойчивости, автомобиль, с одной стороны, кренится при резких маневрах, а с другой – его подвеска допускает огромные по легковым меркам углы скрещивания осей. Добавьте к этому дорожный просвет 205 мм, и станет понятно, что с геометрической проходимостью у этого «Соболя» все более чем хорошо.

Современная моторная линейка включает 2,9-литровый 107-сильный бензиновый двигатель УМЗ и тяговитый и экономичный 2,8-литровый 120-сильный турбодизель Cummins. В марте стартует производство автомобиля с глубоко модернизированным ульяновским двигателем, который получил название EvoTech 2.7. Все агрегаты сочетаются с 5-ступенчатой «механикой». Модернизация 2010 года обогатила семейство «Соболь» рулевой системой ZF, тормозной системой Bosch и карданами Tirsan Kardan, а всего в конструкцию было внесено более 150 изменений. Еще одно важное новшество – повышение антикоррозийной стойкости кузова, который раньше начинал «цвести» уже через пару лет эксплуатации. В списке оснащения появились также предпусковой подогреватель, дополнительный отопитель салона, климат-контроль, электропривод и подогрев внешних зеркал, регулировка руля по вылету и по наклону, круиз-контроль и центральный замок на передние двери.

Достоин внимания

Экстерьер полноприводного «Соболя» отличается солидными и лаконичными формами. В ходе фейслифтинга 2010 года модель получила новую фронтальную оптику, более крупную решетку радиатора и подкорректированные формы кабины. В салоне установили современную информативную панель приборов производства немецкой компании EDAG, усовершенствованные подрулевые переключатели и более комфортные сиденья. Появился люк на крыше, а также новая аудиосистема с USB-слотом и управлением на рулевом колесе. Однако в 2016 году интерьер преобразился едва ли не кардинально – салон обрел современную переднюю панель, максимально унифицированную с архитектурой «ГАЗель Next».

Базовой модификацией сегодня является семиместная версия с низкой крышей, сдвижной боковой дверью и подъемной задней створкой. Сиденья двух задних рядов жестко зафиксированы, хотя в случае перевозки габаритных грузов задний ряд легко снимается. Возможности трансформации салона значительно расширятся, если заказать сдвижные быстросъемные диваны у сертифицированного нижегородского производителя «Ривьера-Авто». Эти сиденья, которые, к слову, предлагают в виде опции официальные дилеры, можно разложить в полноценную кровать, сдвинуть продольно по направляющим в полу, а при необходимости оперативно извлечь из салона. Наконец, одним из ключевых конкурентных преимуществ полноприводного микроавтобуса остается его по-настоящему демократичная цена – 875 000 и 1 127 000 рублей за машины с бензиновым и дизельным двигателями.