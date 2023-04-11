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11 апр 2023

Sobol NN примерил на себя новую роль

Sobol NN примерил на себя новую роль

ГАЗ выпустил новую модификацию Sobol NN. Если раньше машина предлагалась в кузове фургон, то теперь можно заказать и бортовой грузовик

Собственно, грузоподъемность новинки - 1000 килограмм. Что касается комплектации, то машину можно выбрать с двухместной или трёхместной кабиной.

В стандартное оснащение входят: полностью светодиодные фары, бесключевой доступ в салон, круиз-контроль, датчики света и дождя, «мультируль», медиакомплекс с навигатором, предпусковой подогреватель, электропривод и подогрев боковых зеркал, кондиционер, подогрев лобового стекла и сидений, электромеханический стояночный тормоз.

Если говорить о силовой установке, то грузовой "Соболь" оснащается безальтернативным 2,8-литровым дизелем Cummins, который развивает  149 лошадиных сил и 415 Нм крутящего момента. В качестве коробки передач здесь использована 6-ступенчатая механика.
 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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