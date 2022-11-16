Дмитрий Войнов организует и сам участвует в классических драг гонках на американских ретроавтомобилях. Сегодня он знакомит читателей «Автопанорамы» со своим боевым конем Pontiac Firebird, который способен пролететь четверть мили за 15 секунд

Рад представить свой любимый Pontiac Firebird, выпущенный в уже далеком 1988 году. Ему 34 года. Возраст солидный! Это третье поколение, которое производили с 1982 по 1992 год в качестве престижной альтернативы Chevrolet Camaro. На самом деле отличия незначительны. Пожалуй, только оптика. На Firebird применялись модные тогда и запрещенные сейчас подъемные передние фары.

Конкретно мой автомобиль слегка отличается от маломощной версии воздухозаборником Street Scoop, внутри которого установлен воздушный фильтр. Это необходимо для забора более прохладного воздуха снаружи, а не из-под капота. Выхлоп — полностью кастомный с банкой Magnaflo. Кастомная подвеска с регулируемыми тягами и сабфреймы для усиления жесткости кузова. А еще здесь установлена цифровая приборная панель в духе футуристических фильмов из восьмидесятых.

Комплектация моего Pontiac называется Formula. Это заводской sleeper, то есть «волк в овечьей шкуре». Внешне определить, что под капотом Firebird установлен 5,7 литровый мотор, невозможно. На вид стандартная машина с обычным 2,8 литровым двигателем. И никаких специальных шильдиков или спортивных обвесов.

Мотор выдает на-гора 250 «лошадей» и поистине адский крутящий момент, что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 6 с. «Квоттер» я пролетаю за 15 с! Правда, это не рекорд. Самые быстрые могут пролететь четверть мили за 11 с.

Как вы уже поняли, я отношусь к тем любителям «олдтаймеров», которые считают, что машина должна ездить. Причем ездить быстро. Три года назад в Новороссийске подвернулся мой нынешний Pontiac Firebird. Масло и прочие жидкости текли, прошу прощения, изо всех щелей. Нашел эвакуатор. Привез в Москву и в течение года шаг за шагом приводил своего «американца» в порядок. Колеса, воздухозаборник, выхлоп, подвеска. И, знаете, машина мне благодарна. Мы с ней уже 11 тыс. миль проехали, то есть 18 тыс. км. Она не подводит. Где мы только ни побывали! И в Карелии, и в Дагестане, и в Чечне, и до Выборга доехали. Без проблем!

Гонки по драг-рейсингу мы устраиваем летом в Быково. Там самый правильный трек. На открытие сезона собирается более трехсот машин и 5 тыс. зрителей. Популярное зрелище. Все кричат, болеют и слушают рок-музыку. У нас свой очень привлекательный мир, который существует и развивается по собственным законам.

Зимой мой Pontiac, конечно, не ездит. Жалко такую красоту московской слякотью испытывать. Но за зимой обязательно приходит весна… И тогда снова гонки, снова жизнь моего любимого Firebird, моего волка в овечьей шкуре.

Как Вы уже поняли, я отношусь к тем любителям «олдтаймеров», которые считают, что машина должна ездить