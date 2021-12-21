Автомобильный портал Motorpage
21 дек 2021

Дата в истории: General Motors регистрирует торговую марку Pontiac

Дата в истории: General Motors регистрирует торговую марку Pontiac

21 декабря 1926 года General Motors зарегистрировал торговую марку Pontiac, хотя история компании началась гораздо раньше!

Если говорить вкратце, то нам стоит переместиться в начало двадцатого века, когда в 1907 году  Эдвар Мерфи, владелец компании «Понтиак Багги», задумал реорганизовать свою фирму по выпуску конных экипажей и предложил сотрудничество одному из основоположников американского автомобилестроения Алансону Брашу. Результатом работы двух пионеров американского автопрома стал автомобиль Pontiac Spring, который был представлен весной 1908 года. Однако, в ноябре компания «Понтиак» была продана фирме «МоторКар», которая вскоре сменила название на «Окленд Мотор Компани».

А причем здесь General Motors? Все просто – этот гигант просто выкупил в свое время уже упомянутый Oakland! Так или иначе, в 1925 году гиганты из General Motors принимают решение вывести Pontiac в отдельную марку. Первой машиной в новейшей истории «Понтиака» стала модель Six.  Были в жизни марки и знаковые машины, были и провальные, так или иначе в 2010 году Pontiac был закрыт из-за финансового кризиса в General Motors.

При написании новости использовалась информация:
MotorPage

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Финляндии разобрались с Tesla при помощи взрыва

21 декабря 2021
Toyota Venza (2021)

Toyota отзывает более десяти тысяч автомобилей в России

21 декабря 2021

Нарушителям парковки повесят блокираторы на колеса

21 декабря 2021
Hongqi e-hs9

Автомобили китайской элиты попытаются захватить Японию

21 декабря 2021

Минпромторг возьмет под контроль дилерские наценки

21 декабря 2021

Когда возобновят льготное кредитование?

21 декабря 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota Land Cruiser - toyota land cruiser 300 70th anniversary (2022) главное – манёвры! Тест драйв
21 декабря 2021

Toyota Land Cruiser
"Главное – манёвры!"
Jaguar F-Type - jaguar f-type convertible (2021) почему в кабриолетах есть смысл?
Тест драйв
18 декабря 2021

Jaguar F-Type
"Почему в кабриолетах есть смысл?"
Mercedes-Benz C-Class - mercedes-benz c200 (2022) двуликий
Тест драйв
15 декабря 2021

Mercedes-Benz C-Class
"Двуликий "
Hyundai Tucson, Nissan X-Trail - сравнительный тест.nissan x-trail и hyundai tucson: дерзость или опыт
Сравнительный тест
10 ноября 2021

Hyundai Tucson, Nissan X-Trail
"Дерзость или опыт: модный Hyundai Tucson против бывалого Nissan X-Trail"

Написано новостей:

2 9 7 2 5