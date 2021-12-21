Дата в истории: General Motors регистрирует торговую марку Pontiac

21 декабря 1926 года General Motors зарегистрировал торговую марку Pontiac, хотя история компании началась гораздо раньше!

Если говорить вкратце, то нам стоит переместиться в начало двадцатого века, когда в 1907 году Эдвар Мерфи, владелец компании «Понтиак Багги», задумал реорганизовать свою фирму по выпуску конных экипажей и предложил сотрудничество одному из основоположников американского автомобилестроения Алансону Брашу. Результатом работы двух пионеров американского автопрома стал автомобиль Pontiac Spring, который был представлен весной 1908 года. Однако, в ноябре компания «Понтиак» была продана фирме «МоторКар», которая вскоре сменила название на «Окленд Мотор Компани».

А причем здесь General Motors? Все просто – этот гигант просто выкупил в свое время уже упомянутый Oakland! Так или иначе, в 1925 году гиганты из General Motors принимают решение вывести Pontiac в отдельную марку. Первой машиной в новейшей истории «Понтиака» стала модель Six. Были в жизни марки и знаковые машины, были и провальные, так или иначе в 2010 году Pontiac был закрыт из-за финансового кризиса в General Motors.