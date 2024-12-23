Проверенные агрегаты, просторный салон, большой багажник
– Это такой китайский Renault Logan, – услышал я в пресс-парке, получая тестовый JAC JS3, и удивился. Европейский седан и азиатский кроссовер, в чем связь? Но оказалось, у этих двух машин действительно много общего. Навскидку: не самый современная модель, недорогие материалы отделки, но при этом – крепкая подвеска, большой багажник, относительно невысокая цена.
Начнем с относительной несовременности: продающийся сегодня в России компактный кроссовер JAC JS3 – это, по сути, JAC Refine S3, дебютировавший еще в 2013 году. С тех пор рестайлинги изменили оформление передней и задней частей машины и салон. Кузов и размеры за десять лет не изменились. Длина нынешнего JAC JS3 – 4345 мм, на два сантиметра больше, чем у родоначальника, но это, скорее всего, за счет изменившихся бамперов. А вот ширина, высота и колесная база у тестового автомобиля просто один в один с Refine S3 2013 модельного года: 1765, 1640 и 2560 миллиметров.
Под капотом JS3 – выпускаемая концерном JAC с 2016 года бензиновая 1,6-литровая рядная атмосферная «четверка» с индексом JAC HFC4GB33. Алюминиевые головка блока и блок цилиндров, цепь в приводе ГРМ, примерный ресурс – 300 тысяч километров пробега. Этот двигатель развивает 109 лошадиных сил при 6000 оборотах в минуту и выдает 150 ньютон-метров крутящего момента в диапазоне 3500-4500 оборотов. Мотор может сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или, как в тестовом JAC JS3, – с вариатором известного бельгийского производителя бесступенчатых трансмиссий Punch Powertrain. Этот агрегат с индексом VT2 производится с 2009 года и рассчитан на передачу крутящего момента до 186 ньютон-метров – мотор JAC JS3, напомним, развивает максимум 150 нм. Примерный ресурс вариатора – 200 тысяч километров пробега при условии замены масла и фильтра каждые 60 тысяч.
Тандем этих силовых агрегатов в сочетании с приводом на передние колеса позволяет разогнать автомобиль массой 1275 килограмм до ста километров в час за 10,4 секунды. Данные неофициальные, производитель показатели динамики не сообщает, в отличие от максимальной скорости – это 180 километров в час.
Салон JAC JS3 совершенно соответствует экстерьеру машины. И там, и там набор дизайнерских решений, а внутри кроссовера – еще и материалов отделки родом из 2010-х. Практичные черные пластик и экокожа, аккуратная красная строчка на руле и передней панели, как в KIA. Кстати, у JAC долгая история совместных отношений с Hyundai, материнской для KIA, не оттуда ли заимствование? Уступки современности – вертикально расположенный в центре передней панели 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. А так всё приятно старомодно: «колодцы» спидометра и тахометра с физическими шкалами и стрелками на приборной панели, показания которых отлично читаются. Кнопки и «крутилки» управления климатической системой в нижней части центральной консоли. Даже ESP отключается и зимний режим вариатора включается физическими кнопками на центральном тоннеле. Не говоря уж о «кочерге» ручного тормоза под правой рукой водителя. Да, и запуск двигателя – нажимаешь кнопку на брелке, выщелкнется ключ, который по старинке нужно вставлять в замок зажигания справа от руля.
Еще одно приятное следствие «несовременности» JAC JS3 – прекрасный обзор в передней полусфере и просто ощущение воздуха и простора, которое испытываешь, оказавшись на водительском сиденье. Потому что центральный тоннель на своем месте, внизу, а не задран максимально вверх, как в последнее время принято делать, возводя между водителем и пассажиром крепостную стену. И еще в который раз отмечаешь, что сиденья, условно говоря, прошлых поколений автомобилей, бывают удобнее, чем в современных. Причем, вне зависимости от страны происхождения и класса машины. Одно из самых неудобных, на моей памяти, сидений было у роскошного новейшего купе Mercedes-Benz S-class. Может быть, это аберрация памяти и «стокгольмский синдром», но к посадке за рулём JAC JS3 вопросов гораздо меньше – регулировки сиденья механические, но их и регулировок рулевой колонки совершенно достаточно, чтобы устроиться удобно. Разве что подушку сиденья можно было бы сделать подлиннее. Но это уже стандартная сегодня претензия к «китайцам».
На заднем ряду вполне хватает места для двоих, втроем, если ненадолго, тоже можно усесться. Но зато объем багажника у JAC JS3 – очень внушительные для компактного кроссовера 600 литров, и это в штатном положении, без складывания спинки заднего сиденья. Да, помнится, Renault Logan тоже ценили за вместительный багажник.
Коллеги предупреждали: обгон на JAC JS3 – дело непростое. Нажимаешь педаль «газа», доводишь обороты до 6000, получаешь при этом только рев двигателя. Отпускаешь педаль – и тут же выжимаешь её «в пол» снова. Только тогда вариатор реагирует, скинув передачу на более низкую. Условно, конечно, фиксированных передач у него нет, даже виртуальных.
Находясь под впечатлением от этих «охотничьих рассказов», перевожу селектор коробки в положение D, нажимаю на «газ» и… удивляюсь неожиданной отзвычивости автомобиля на это нажатие. И на старте, и вообще на небольших скоростях. Разгон у JAC JS3 в городском потоке – вполне убедительный, ускориться от 60 км/ч до 80 км/ч можно легко. Вот если вдруг понадобиться быстро разогнаться от 60 км/ч до 100 км/ч – да, это уже сложнее. А штатная, гражданская езда, с равномерными ускорениями, очень приятна.
Что с JAC JS3 на трассе? Да, энергичные обгоны, как говорится, не его конёк. И даже описаный выше прием с двойным нажатием педали газа и доведением оборотов до 6000 в минуту помогает не слишком. Гораздо полезнее в этом смысле спортивный режим вариатора. Сдвигаешь кулису КПП в сторону переднего пассажира и отклик на педаль газа становится более адекватным, вариатор начинает держать обороты повыше. Реакция на «газ» всё равно запаздывает, но воображаемая резинка, которую ты словно растягиваешь, нажимая на педаль, делается короче.
К работе подвески, руля, тормозов – никаких вопросов. Машину не надо ловить в поворотах, она хорошо стоит на курсе, причём, при скорости 120 километров в час. А на 90 км/ч вообще иногда кажется, что идёшь пешком. Автомобиль может ехать и 140 км/ч и 150 км/ч, хорошо настроенное шасси это позволяет. Главная проблема – динамика разгона, задача – набрать крейсерские 120-130 км/ч, а когда уже набрал, машина их прекрасно сохраняет. Двигатель держит 2500 оборотов, средний расход при этом в смешанном режиме город/трасса – 7,3 литра 92-го бензина. А вспоминая Renault Logan с его неубиваемой подвеской – у JAC JS3 спереди в подвеске Макферсон, сзади балка, и эта неприхотливая пара прекрасно справляется с неровностями не только асфальта, но и грунтовки, мелкие гасит, крупные смягчает. Клиренса в 155 миллиметров для проезда по дачному проселку вполне хватает.
Помимо слабой динамики разгона, JAC JS3 есть что ещё предъявить. Например, шум. Звуковой фон от работы тандема «двигатель – вариатор» в салоне JAC JS3 ощущается постоянно. При движении накатом с отпущенной педалью газа это тихий вой с понижением тона. При нажатии педали газа – с повышением. Но главное – аэродинамические шумы. Долго не мог понять, что это: по мере роста скорости в салоне возникает тихое завывание, словно «фонит» работающий радиоприемник. Наконец, понял: помимо голосов двигателя и трансмиссии, это шумы от завихрений потоков воздуха вокруг передних зеркал, да и просто вокруг кузова. Но, справедливости ради, при городской эксплуатации JAC JS3 это не проявляется.
Ещё автомобиль не оснащен подогревами руля и сидений, климатическая установка, выставленная на +25 при забортных +7, больше холодит, чем подогревает воздух в салоне, при 7322 км на одометре машины передняя панель уже поскрипывает, – но это уже мелочи. Особенно с учетом цены. На момент написания этого текста, конец сентября 2024-го, рекомендованная розничная цена JAC JS3 в версии 1.6 CVT Luxury составляет 1,949 млн рублей без учета скидок за кредит и трейд-ин.
Кто потенциальная аудитория этого переднеприводного кроссовера С-класса, пусть не самой модной внешности, но с проверенными временем агрегатами, вместительным багажником и солидным набором ассистентов безопасности? Горожане, но вряд ли модная молодежь мегаполисов. Скорее, семейные автовладельцы из провинции, которые будут выбирать между продукцией российского и китайского автопрома. JAC JS3 их может заинтересовать, SUV в ценовой категории «до двух миллионов», пусть и переднеприводных, не так много.
|
Технические характеристики JAC JS3
|
ГАБАРИТЫ, ММ
|
4345х1765х1640
|
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ
|
2560
|
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ
|
155
|
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ
|
1275
|
ТИП ДВИГАТЕЛЯ
|
Бензиновый R4
|
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ
|
1590
|
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С
|
109 при 6000 об/мин
|
МАКС. МОМЕНТ, НМ
|
150 при 3500-4500
|
ПРИВОД
|
Передний
|
ТРАНСМИССИЯ
|
CVT
|
МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч
|
180
|
РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С
|
10,4
|
СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ
|
8,0
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