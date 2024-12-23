Проверенные агрегаты, просторный салон, большой багажник

– Это такой китайский Renault Logan, – услышал я в пресс-парке, получая тестовый JAC JS3, и удивился. Европейский седан и азиатский кроссовер, в чем связь? Но оказалось, у этих двух машин действительно много общего. Навскидку: не самый современная модель, недорогие материалы отделки, но при этом – крепкая подвеска, большой багажник, относительно невысокая цена.

Кузов и агрегаты

Начнем с относительной несовременности: продающийся сегодня в России компактный кроссовер JAC JS3 – это, по сути, JAC Refine S3, дебютировавший еще в 2013 году. С тех пор рестайлинги изменили оформление передней и задней частей машины и салон. Кузов и размеры за десять лет не изменились. Длина нынешнего JAC JS3 – 4345 мм, на два сантиметра больше, чем у родоначальника, но это, скорее всего, за счет изменившихся бамперов. А вот ширина, высота и колесная база у тестового автомобиля просто один в один с Refine S3 2013 модельного года: 1765, 1640 и 2560 миллиметров.

Под капотом JS3 – выпускаемая концерном JAC с 2016 года бензиновая 1,6-литровая рядная атмосферная «четверка» с индексом JAC HFC4GB33. Алюминиевые головка блока и блок цилиндров, цепь в приводе ГРМ, примерный ресурс – 300 тысяч километров пробега. Этот двигатель развивает 109 лошадиных сил при 6000 оборотах в минуту и выдает 150 ньютон-метров крутящего момента в диапазоне 3500-4500 оборотов. Мотор может сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или, как в тестовом JAC JS3, – с вариатором известного бельгийского производителя бесступенчатых трансмиссий Punch Powertrain. Этот агрегат с индексом VT2 производится с 2009 года и рассчитан на передачу крутящего момента до 186 ньютон-метров – мотор JAC JS3, напомним, развивает максимум 150 нм. Примерный ресурс вариатора – 200 тысяч километров пробега при условии замены масла и фильтра каждые 60 тысяч.

Тандем этих силовых агрегатов в сочетании с приводом на передние колеса позволяет разогнать автомобиль массой 1275 килограмм до ста километров в час за 10,4 секунды. Данные неофициальные, производитель показатели динамики не сообщает, в отличие от максимальной скорости – это 180 километров в час.

Интерьер

Салон JAC JS3 совершенно соответствует экстерьеру машины. И там, и там набор дизайнерских решений, а внутри кроссовера – еще и материалов отделки родом из 2010-х. Практичные черные пластик и экокожа, аккуратная красная строчка на руле и передней панели, как в KIA. Кстати, у JAC долгая история совместных отношений с Hyundai, материнской для KIA, не оттуда ли заимствование? Уступки современности – вертикально расположенный в центре передней панели 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. А так всё приятно старомодно: «колодцы» спидометра и тахометра с физическими шкалами и стрелками на приборной панели, показания которых отлично читаются. Кнопки и «крутилки» управления климатической системой в нижней части центральной консоли. Даже ESP отключается и зимний режим вариатора включается физическими кнопками на центральном тоннеле. Не говоря уж о «кочерге» ручного тормоза под правой рукой водителя. Да, и запуск двигателя – нажимаешь кнопку на брелке, выщелкнется ключ, который по старинке нужно вставлять в замок зажигания справа от руля.

Еще одно приятное следствие «несовременности» JAC JS3 – прекрасный обзор в передней полусфере и просто ощущение воздуха и простора, которое испытываешь, оказавшись на водительском сиденье. Потому что центральный тоннель на своем месте, внизу, а не задран максимально вверх, как в последнее время принято делать, возводя между водителем и пассажиром крепостную стену. И еще в который раз отмечаешь, что сиденья, условно говоря, прошлых поколений автомобилей, бывают удобнее, чем в современных. Причем, вне зависимости от страны происхождения и класса машины. Одно из самых неудобных, на моей памяти, сидений было у роскошного новейшего купе Mercedes-Benz S-class. Может быть, это аберрация памяти и «стокгольмский синдром», но к посадке за рулём JAC JS3 вопросов гораздо меньше – регулировки сиденья механические, но их и регулировок рулевой колонки совершенно достаточно, чтобы устроиться удобно. Разве что подушку сиденья можно было бы сделать подлиннее. Но это уже стандартная сегодня претензия к «китайцам».

На заднем ряду вполне хватает места для двоих, втроем, если ненадолго, тоже можно усесться. Но зато объем багажника у JAC JS3 – очень внушительные для компактного кроссовера 600 литров, и это в штатном положении, без складывания спинки заднего сиденья. Да, помнится, Renault Logan тоже ценили за вместительный багажник.

На ходу

Коллеги предупреждали: обгон на JAC JS3 – дело непростое. Нажимаешь педаль «газа», доводишь обороты до 6000, получаешь при этом только рев двигателя. Отпускаешь педаль – и тут же выжимаешь её «в пол» снова. Только тогда вариатор реагирует, скинув передачу на более низкую. Условно, конечно, фиксированных передач у него нет, даже виртуальных.

Находясь под впечатлением от этих «охотничьих рассказов», перевожу селектор коробки в положение D, нажимаю на «газ» и… удивляюсь неожиданной отзвычивости автомобиля на это нажатие. И на старте, и вообще на небольших скоростях. Разгон у JAC JS3 в городском потоке – вполне убедительный, ускориться от 60 км/ч до 80 км/ч можно легко. Вот если вдруг понадобиться быстро разогнаться от 60 км/ч до 100 км/ч – да, это уже сложнее. А штатная, гражданская езда, с равномерными ускорениями, очень приятна.

Что с JAC JS3 на трассе? Да, энергичные обгоны, как говорится, не его конёк. И даже описаный выше прием с двойным нажатием педали газа и доведением оборотов до 6000 в минуту помогает не слишком. Гораздо полезнее в этом смысле спортивный режим вариатора. Сдвигаешь кулису КПП в сторону переднего пассажира и отклик на педаль газа становится более адекватным, вариатор начинает держать обороты повыше. Реакция на «газ» всё равно запаздывает, но воображаемая резинка, которую ты словно растягиваешь, нажимая на педаль, делается короче.

К работе подвески, руля, тормозов – никаких вопросов. Машину не надо ловить в поворотах, она хорошо стоит на курсе, причём, при скорости 120 километров в час. А на 90 км/ч вообще иногда кажется, что идёшь пешком. Автомобиль может ехать и 140 км/ч и 150 км/ч, хорошо настроенное шасси это позволяет. Главная проблема – динамика разгона, задача – набрать крейсерские 120-130 км/ч, а когда уже набрал, машина их прекрасно сохраняет. Двигатель держит 2500 оборотов, средний расход при этом в смешанном режиме город/трасса – 7,3 литра 92-го бензина. А вспоминая Renault Logan с его неубиваемой подвеской – у JAC JS3 спереди в подвеске Макферсон, сзади балка, и эта неприхотливая пара прекрасно справляется с неровностями не только асфальта, но и грунтовки, мелкие гасит, крупные смягчает. Клиренса в 155 миллиметров для проезда по дачному проселку вполне хватает.

Недостатки

Помимо слабой динамики разгона, JAC JS3 есть что ещё предъявить. Например, шум. Звуковой фон от работы тандема «двигатель – вариатор» в салоне JAC JS3 ощущается постоянно. При движении накатом с отпущенной педалью газа это тихий вой с понижением тона. При нажатии педали газа – с повышением. Но главное – аэродинамические шумы. Долго не мог понять, что это: по мере роста скорости в салоне возникает тихое завывание, словно «фонит» работающий радиоприемник. Наконец, понял: помимо голосов двигателя и трансмиссии, это шумы от завихрений потоков воздуха вокруг передних зеркал, да и просто вокруг кузова. Но, справедливости ради, при городской эксплуатации JAC JS3 это не проявляется.

Ещё автомобиль не оснащен подогревами руля и сидений, климатическая установка, выставленная на +25 при забортных +7, больше холодит, чем подогревает воздух в салоне, при 7322 км на одометре машины передняя панель уже поскрипывает, – но это уже мелочи. Особенно с учетом цены. На момент написания этого текста, конец сентября 2024-го, рекомендованная розничная цена JAC JS3 в версии 1.6 CVT Luxury составляет 1,949 млн рублей без учета скидок за кредит и трейд-ин.

Кто потенциальная аудитория этого переднеприводного кроссовера С-класса, пусть не самой модной внешности, но с проверенными временем агрегатами, вместительным багажником и солидным набором ассистентов безопасности? Горожане, но вряд ли модная молодежь мегаполисов. Скорее, семейные автовладельцы из провинции, которые будут выбирать между продукцией российского и китайского автопрома. JAC JS3 их может заинтересовать, SUV в ценовой категории «до двух миллионов», пусть и переднеприводных, не так много.

Технические характеристики JAC JS3 ГАБАРИТЫ, ММ 4345х1765х1640 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2560 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 155 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1275 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый R4 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1590 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 109 при 6000 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 150 при 3500-4500 ПРИВОД Передний ТРАНСМИССИЯ CVT МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 180 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 10,4 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,0