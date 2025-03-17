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17 мар 2025

JAC представил электрическую версию пикапа T9

JAC представил электрическую версию пикапа T9
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания JAC провела в Сингапуре презентацию электрической версии пикапа T9. Напомним, что данная модель официально представлена на российском рынке

Электрический T9 оснащен двумя электромоторами. Мощность переднего мотора составляет 95 л.с. и 176 Нм крутящего момента, а заднего – 204 л.с. и 340 Нм (суммарная мощность - 299 л.с.). Привод - полный. Питается пикап от батареи CATL емкостью 88,02 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода до 340 км (WLTP). Максимальная скорость - 140 км/ч.

В плане дизайна и оснащения электрическая версия практически ничем не отличается от той модификации, которая официально представлена на нашем рынке. Напомним, что у нас JAC T9 получил 2,0-литровый турбомотор мощностью 224 л.с. (390 Нм) в паре с 8-ступенчатым “автоматом”. Привод также полный.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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