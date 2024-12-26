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26 дек 2024

Линейка пикапа JAC T9 пополнится дизельной версией с “механикой”

Линейка пикапа JAC T9 пополнится дизельной версией с “механикой”

Китайская компания JAC объявила о скором расширении линейки своего флагманского пикапа T9 для российского рынка. В 2025 году модель будет доступна в новых версиях с дизельным двигателем и механической коробкой передач

Вероятно, речь идет о 2,0-литровом турбодизеле мощностью 170 л.с. и 410 Нм крутящего момента (для нашего рынка его могут дефорсировать на несколько л.с.). Данный агрегат будет работать в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. На родине с такой связкой может быть как переднеприводная, так и полноприводная версии.

Напомним, что сейчас JAC T9 предложен на российском рынке исключительно с 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 224 л.с. и 390 Нм крутящего момента. В данном случае пикап комплектуется 8-ступенчатым “автоматом”. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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