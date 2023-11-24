В России стартовали продажи бюджетного кроссовера JAC JS3

Китайская компания JAC объявила о старте официальных продаж кроссовера JS3 на российском рынке. Цены начинаются от 1 799 000 рублей

Покупателям предложена модификация 2020 модельного года, которая от предшественника отличается иным оформлением передней части кузова, салоном и трансмиссией. К слову, автомобиль приводится в движение 1,6-литровым “атмосверником” мощностью 109 л.с. и 150 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” - 10,4 с. Максимальная скорость - 180 км/ч. Мотор работает с 6-ступенчатой механической коробкой передач, но для топового исполнения опционально можно заказать вариатор. Привод исключительно передний.

Стандартное оснащение можно назвать “бюджетно-современным” - тут есть 10,25-дюймовая “мультимедийка”, кондиционер, аудиосистема с 4-динамиками, круиз-контроль, задний парктроник и тканевый салон. Подогрев передних сидений, климат-контроль, отделка салона из экокожи и другие элементы комфорта доступны только в самой дорогой комплектации, которая стоит на 100 000 дороже (плюс еще 100 000 рублей, если есть желание взять вариатор).

Говорят, что кроссовер ориентирован на семейную аудиторию и претендует занять место недорого Renault Duster, который не так давно имел большую популярность в России. Только сравнение в определенном смысле неуместно, поскольку “француза” ценили в первую очередь за полноприводную трансмиссию и хорошие внедорожные показатели.

