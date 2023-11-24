Автомобильный портал Motorpage
24 ноя 2023

В России стартовали продажи бюджетного кроссовера JAC JS3

В России стартовали продажи бюджетного кроссовера JAC JS3
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания JAC объявила о старте официальных продаж кроссовера JS3 на российском рынке. Цены начинаются от 1 799 000 рублей

Покупателям предложена модификация 2020 модельного года, которая от предшественника отличается иным оформлением передней части кузова, салоном и трансмиссией. К слову, автомобиль приводится в движение 1,6-литровым “атмосверником” мощностью 109 л.с. и 150 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” - 10,4 с. Максимальная скорость - 180 км/ч. Мотор работает с 6-ступенчатой механической коробкой передач, но для топового исполнения опционально можно заказать вариатор. Привод исключительно передний.

Стандартное оснащение можно назвать “бюджетно-современным” - тут есть 10,25-дюймовая “мультимедийка”, кондиционер, аудиосистема с 4-динамиками, круиз-контроль, задний парктроник и тканевый салон. Подогрев передних сидений, климат-контроль, отделка салона из экокожи и другие элементы комфорта доступны только в самой дорогой комплектации, которая стоит на 100 000 дороже (плюс еще 100 000 рублей, если есть желание взять вариатор).

Говорят, что кроссовер ориентирован на семейную аудиторию и претендует занять место недорого Renault Duster, который не так давно имел большую популярность в России. Только сравнение в определенном смысле неуместно, поскольку “француза” ценили в первую очередь за полноприводную трансмиссию и хорошие внедорожные показатели.
 

При написании новости использовалась информация:
Quto

Комментарии к новости

Последние новости

...
JAC JS3

В России стартовали продажи бюджетного кроссовера JAC JS3

24 ноября 2023
JAC JS3

Открыт прием заказов на кроссовер JAC JS3

31 октября 2023
JAC T8 Pro

JAC T8 Pro, официальная цена в России

09 августа 2023
JAC JS3

JAC JS3 приедет в Россию

04 августа 2023
JAC J7

JAC J7 станет Москвичом

13 июля 2023
JAC T6

JAC T6 появится в России

07 июля 2023

 Новости JAC JS3

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki Ertiga - suzuki ertiga (2022) «то, что доктор прописал» Тест драйв
21 ноября 2023

Suzuki Ertiga
"«То, что доктор прописал»"
Changan Alsvin - changan alsvin (2023) «мы стали лучше одеваться»
Тест драйв
14 ноября 2023

Changan Alsvin
"«Мы стали лучше одеваться»"
GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) «у нас есть мечта»
Тест драйв
07 ноября 2023

GAZ Соболь NN
"«У нас есть мечта»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 1 0 2