JAC готовит к дебюту свой первый электрокар для России

Китайская компания JAC пополнит свой модельный ряд в России первым электрокаром. Это 5-дверный хэтчбек E30X (на родине Yiwei 3), который успел дебютировать на белорусском рынке

Вероятно, именно из соседнего государства и будут поставлять нам новые хэтчбеки. К слову, там E30X оценивается от 64 500 белорусских рублей, что примерно соответствует 1 900 000 наших рублей. За эти деньги вы получаете 82-сильный электромотор и 34,5-киловатную батарею, обеспечивающую запас хода до 300 км. Но более дорогие версии уже оснащаются электродвигателем на 136 л.с. и батарей на 41 и 51,5 кВт*ч в зависимости от комплектации. Максимальный запас хода - 500 км. Вероятно, у нас планируют продавать самые дорогие версии.

Внешне автомобиль больше всего напоминает электрокар ORA 03, который официально представлен на российском рынке. У них похожие круглые фары, только пропорции кузова более классические, в отличии от “тройки”. Кроме этого, у E30X есть скрытые дверные ручки. Точные габариты: 4025/1770/1560 мм, при колесной базе в 2620 мм. Внутри установлены два отдельных экрана “приборки” и мультимедийной системы. В остальном интерьер придерживается стиля минимализма. Заявленный объем багажника - 300 л., а со сложенным задним рядом - 1150 л.