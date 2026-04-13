В стремлении выделиться в плотном потоке конкурентов Jaecoo J6 уделяет большое внимание перевозке домашних питомцев. Но и без этой примечательной особенности новый компактный кроссовер имеет шансы стать значимым игроком на российском рынке

При виде Jaecoo J6 вилять хвостом будут собаки даже самых недружелюбных и агрессивных пород, обещают производители этого нового компактного кроссовера, который становится теперь третьей, «младшей» моделью китайской марки для российского рынка. Комфорту хвостатых тут уделяется особое внимание: начать с того, что в отделке интерьера применены износостойкие и гипоаллергенные материалы, адаптированные для перевозки домашних животных. А еще вентиляция эффективно фильтрует частицы шерсти, также в качестве опции предлагается специальная сетка, разделяющая багажный отсек и салон. Обещают представить и складной трап, помогающий животным самостоятельно вылезать и забираться обратно в багажник. Есть и брендированные кошачьи «переноски», собачьи миски для корма и прочие аксессуары. «Автомобиль должен быть готов к сценарию: утром отвезти собаку на груминг в стильный городской лофт, днем — припарковаться у центра инноваций, а вечером — отправиться всей семьей (включая домашнее животное) в горы, чтобы встретить рассвет», — заявлено в представленной журналистам презентации. Впрочем, новый кроссовер станет полезен и тем, кто равнодушно относится к вилянию хвостом, мяуканью и прочим проявлениям нежности братьев меньших.

Перспективный рыночный сегмент

Jaecoo J6 метит в значимую нишу компактных и самых доступных по цене кроссоверов. Наиболее массовый сегмент на российском автомобильном рынке сейчас — ниша среднеразмерных кроссоверов, которая, по оценкам маркетологов Jaecoo, по итогам прошлого года достигла результатов продаж в 319 тыс. единиц, что составляет 24% отечественного автомобильного рынка. Второе же место занимает сегмент компактных кроссоверов с показателем 247 тыс., или 18% всех продаж.

По результатам прошлого года в нише компактных кроссоверов в России доминировала модель Haval Jolion, которой удалось удерживать 40% от всех продаж рыночного сегмента. Второе место — у Belgee X50 (23%), далее идут Omoda C5 (13%), Haval H3 (10%), а также Solaris HC (10%) и Geely Coolray (5%). Впрочем, последние две модели предположительно скоро покинут российский рынок. И Jaecoo J6 претендует на то, чтобы не только занять их место, но и потеснить продолжающих активность конкурентов. В этой игре, помимо привилегий для домашних питомцев, новинка готова выложить на стол значимые козыри.

Готовность к путешествиям

Конструктивно Jaecoo J6 построен на платформе Chery T1X (ее разделяют, например, продающиеся у нас Tenet T4 и Omoda C5). Габариты автомобиля составляют 4509х1860х1650 мм, при этом в сравнении с донорской моделью Jaecoo J5 (на китайском рынке) автомобиль для РФ стал длиннее на 13 см за счет использования для России других бамперов. Конструкция ходовой части основана на стойках MacPherson спереди, сзади — многорычажная подвеска. Дорожный просвет для российского рынка составляет неплохие 176 мм, кузовные свесы обеспечивают сдержанные углы въезда (20°) и съезда (30°), но при этом заявлена возможность преодоления бродов глубиной до 600 мм.

Внешне «джей шестой» смотрится солидно, в целом стилистика экстерьера в чем-то перекликается с машинами Land Rover: пропорции кузова выдержаны, спереди визуально доминирует крупная решетка радиатора с большими вертикальными хромированными планками. На старте продаж кроссовер представлен с передним приводом (полный — обещают позже) и с 1,5 литровым 147 сильным турбомотором, который агрегатирован с 6 ступенчатым преселективным роботом.

Производитель старается подчеркнуть готовность машины к путешествиям: штатные рейлинги на крыше выдерживают нагрузку до 75 кг, и еще к автомобилю как опция предлагается сертифицированный по ОТТС фаркоп, который, согласно официальной документации, позволяет перевозить прицеп массой до 750 кг.

Просторный простор

Интерьер новинки способен претендовать на звание одного из самых просторных в своем классе. Багажник имеет 480 л и 1180 л при сложенных задних сиденьях, разную мелочовку можно разместить и в двухуровневом подполье сзади, где, несмотря на наличие «докатки», остается много дополнительного места, имеется даже ниша для крепежа штатного съемного фонарика.

На втором ряду будет просторно в том числе рослым пассажирам, также сзади есть подлокотник, свои дефлекторы вентиляции, наконец, особенно впечатляет панорамная крыша (1,45 м2), которая заявлена как самая большая в классе. А вот USB-разъем для зарядки гаджета на втором ряду оказался всего один — тут явно поскупились. И еще практически казус: подогрев сидений есть везде, но сделать теплым задний диван можно только через экран на торпедо — неудобно.

Эргономика спереди в целом на высоте, разве что набивка передних кресел может показаться жестковатой. Приборная панель представлена в виде небольшого 8 дюймового экрана, отображение информации здесь мелковато, хотя цифры скорости в целом считываются хорошо. Зато рядом разместился гигант: на передней панели балом правит большой 13,2 дюймовый тачскрин. Практичность такого огромного экрана сомнительна, хотя кому-то нравится. Так же, как некоторые пользователи начинают привыкать к почти полному отсутствию «физических» кнопок. В J6 внизу центрального экрана их всего три — клавиша выбора режима движения (Eco, Normal, Sport), аварийка и кнопка центрального замка.

Еще одна яркая особенность — селектор коробки передач в стиле Mercedes перенесли под руль. К такому решению надо привыкнуть, но за счет этого разгружено пространство центрального тоннеля, где вольготно расположились подстаканники и ниши для беспроводной зарядки двух смартфонов — имеющие мощность 50 Вт, они довольно быстро заряжают гаджеты.

Упор на локализацию

Едет Jaecoo J6 достаточно бодро. Хорошо себя проявляет роботизированная коробка с мокрыми сцеплениями, которая плавно, но без запозданий и рывков подбирает передачи. 147 сильный турбомотор далек от того, чтобы дарить ощущения спорткара, однако для динамичных обгонов на трассе вполне пригоден. По паспорту авто разгоняется до сотни за 10 с, и это похоже на правду.

Отметим высокий уровень шумоизоляции: аэродинамические шумы даже на очень высоких скоростях вообще не проникают в салон. Информативность руля можно регулировать как режимами движения, так и отдельной настройкой в меню. Управляемость звезд с неба не хватает, слишком крутые траектории требуют подруливания, но для будничных поездок вполне удовлетворительно. Разве что подвеска немного избыточно реагирует на дорожные неровности, хотя опять же это не критично.

В целом Jaecoo J6 можно рекомендовать как вместительный семейный автомобиль для спокойных комфортных дальних путешествий. Еще один важный козырь новинки — его цена, которая начинается с отметки 2?290 000 рублей за комплектацию «Актив» (две другие версии — «Комфорт» и «Престиж» — оценены соответственно в 2 499 000 и 2 649 000 руб­лей).

Привлекательную ценовую политику в продвижении новой модели производителю позволяет осуществлять локализация — Jaecoo J6 начали выпускать на бывшем заводе GM под Санкт-Петербургом. Здесь уже осуществляются сварка и окраска кузовов, в будущем ожидается использование российских компонентов для зарабатывания баллов, необходимых для получения компенсации по утилизационному сбору. Ну и про собак тоже обещают не забывать — помимо ласки хозяев, в машине их предположительно будут ждать новые приятные сюрпризы.