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29 июл 2024

Появились подробности о новом кроссовере Jaecoo J5

Появились подробности о новом кроссовере Jaecoo J5

Компания Jaecoo анонсировала новый кроссовер под названием J5. Автомобиль станет начальной моделью в линейке бренда, куда также входят кроссоверы J7 и J8

Судя по опубликованной информации, Jaecoo J5 пока находится на стадии разработки. Известно, что его длина составит примерно 4350 мм, а дизайн будет похож на старший J7. В основе конструкции лежит платформа T1X, которая позволит оснастить кроссовер не только традиционным ДВС, но и гибридной силовой установкой.

Сроки появления Jaecoo J5 на российском рынке пока неизвестны. В Казахстане модель появится в продаже в начале 2025 года. Вероятно, начальная стоимость кроссовера будет находиться в пределах 3 000 000 рублей.

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

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