Автомобильный портал Motorpage
2 сен 2025

Jaecoo вывел на российский рынок лимитированную версию J7 с дизайном как у Range Rover

Jaecoo вывел на российский рынок лимитированную версию J7 с дизайном как у Range Rover
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jaecoo представила в России новую версию кроссовера J7. На родине она известна как Chery Tiggo 7 High Energy Edition и отличается иным дизайном передней части кузова

В целом, лимитированная версия только получила трапециевидную решетку радиатора, более выразительный бампер с крупным воздухозаборником и эмблему бренда на переднем крае капота. Благодаря всем изменениям J7 стал очень похож на Range Rover Evoque. Длина кроссовера выросла до 4600 мм, а ширина до 1898 мм. Высота и колесная база остались прежними – 1680 мм и 2672 мм соответственно. Дорожный просвет – 189 мм.

Под капотом новинки — 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. 210 Нм крутящего момента, работающий в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач (6DCT). В отличие от обычного J7 с турбодвигателем на 1,6 л и возможностью выбора полного привода, Limited Edition предлагается только в переднеприводной модификации.

При написании новости использовалась информация:
jaecoo

Комментарии к новости

Последние новости

...
Jaecoo J7 Limited Edition (2025)

Jaecoo вывел на российский рынок лимитированную версию J7 с дизайном как у Range Rover

02 сентября 2025

В Китае показали “заряженную” версию кроссовера Jaecoo J7

12 августа 2024

Появились подробности о новом кроссовере Jaecoo J5

29 июля 2024
Fengyun T6 (2024)

В Китае начали продавать гибридную версию Jaecoo J7

24 июня 2024
Jaecoo J7

Chery готовится к старту продаж гибридной версии Jaecoo J7

01 февраля 2024
Jaecoo J7

Jaecoo J7 засветился в Москве

27 сентября 2023

 Новости Jaecoo J7

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) в поисках энергии атлантов Тест драйв
28 августа 2025

Exeed Exlantix ET
"В поисках энергии Атлантов"
FAW Bestune T90 - faw bestune t90 (2025) семейная ценность?
Тест драйв
25 августа 2025

FAW Bestune T90
"Семейная ценность?"
Changan CS95 - changan cs95 (2023) обновление флагмана
Тест драйв
22 августа 2025

Changan CS95
"Обновление флагмана"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"

Написано новостей:

3 6 2 9 8