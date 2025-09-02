Компания Jaecoo представила в России новую версию кроссовера J7. На родине она известна как Chery Tiggo 7 High Energy Edition и отличается иным дизайном передней части кузова

В целом, лимитированная версия только получила трапециевидную решетку радиатора, более выразительный бампер с крупным воздухозаборником и эмблему бренда на переднем крае капота. Благодаря всем изменениям J7 стал очень похож на Range Rover Evoque. Длина кроссовера выросла до 4600 мм, а ширина до 1898 мм. Высота и колесная база остались прежними – 1680 мм и 2672 мм соответственно. Дорожный просвет – 189 мм.

Под капотом новинки — 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. 210 Нм крутящего момента, работающий в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач (6DCT). В отличие от обычного J7 с турбодвигателем на 1,6 л и возможностью выбора полного привода, Limited Edition предлагается только в переднеприводной модификации.